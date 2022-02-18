Россияне борются за медали в заключительных гонках Олимпийских игр — 2022. О главных событиях — в режиме онлайн-трансляции!

Олимпиада-2022. Биатлон. Удастся ли Резцовой завоевать первую медаль в личной гонке? LIVE

Сегодня, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдут заключительные соревнования по биатлону.

В женском масс-старте выступят Резцова, Нигматуллина и Казакевич. Наши девушки уже выиграли серебряные награды в эстафете, а теперь поборются за первые награды в личных гонках.

В мужской гонке выступит уже трёхкратный олимпийский призёр Латыпов, двукратный призёр Логинов и Цветков, который стал бронзовым призёром в мужской эстафете и дважды финишировал четвёртым — в индивидуальной гонке и в спринте.

Российские биатлонисты на Олимпиаде-2022 выиграли уже четыре награды — три бронзы и одно серебро. Удастся ли сегодня пополнить медальную копилку золотом?

Женская гонка начнётся в 10:00 по московскому времени. Мужчины стартуют в 12:00.