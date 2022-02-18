Олимпиада-2022. Биатлон. Удастся ли Резцовой завоевать первую медаль в личной гонке? LIVE

Сегодня, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдут заключительные соревнования по биатлону.
В женском масс-старте выступят Резцова, Нигматуллина и Казакевич. Наши девушки уже выиграли серебряные награды в эстафете, а теперь поборются за первые награды в личных гонках.
В мужской гонке выступит уже трёхкратный олимпийский призёр Латыпов, двукратный призёр Логинов и Цветков, который стал бронзовым призёром в мужской эстафете и дважды финишировал четвёртым — в индивидуальной гонке и в спринте.
Российские биатлонисты на Олимпиаде-2022 выиграли уже четыре награды — три бронзы и одно серебро. Удастся ли сегодня пополнить медальную копилку золотом?
Женская гонка начнётся в 10:00 по московскому времени. Мужчины стартуют в 12:00.
Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от масс-стартов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Я верю в золото. Надеюсь на медали и у девушек, и у мужчин. Все могут выступить достойно. Можем взять медали, можем победить. Я этого команде и желаю. Будем болеть, у нас есть всё, чтобы заехать в призы», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Россиянки забрали медаль даже после штрафного круга на третьем этапе. Мы собрали эмоции российских биатлонисток после серебра в эстафете.
- 18 февраля 2022
-
08:09
-
08:08
-
08:01
-
08:00
-
08:00
-
07:55
-
07:54
-
07:44
-
07:36
-
07:29
-
07:20
-
07:20
-
07:10
-
07:09
-
07:02
-
07:00
-
07:00
-
06:53
-
06:45
-
06:44
-
06:38
-
06:32
-
06:25
-
06:20
-
06:11
-
06:10
-
06:00
-
05:57
-
05:23
-
05:09
-
05:00
-
04:49
-
04:34
-
04:00
-
03:10