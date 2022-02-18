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Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022: масс-старт (мужчины, женщины), онлайн-трансляция 18 февраля 2022

Олимпиада-2022. Биатлон. Удастся ли Резцовой завоевать первую медаль в личной гонке? LIVE
Павел Панышев
Олимпиада-2022. Кристина Резцова
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Россияне борются за медали в заключительных гонках Олимпийских игр — 2022. О главных событиях — в режиме онлайн-трансляции!

Сегодня, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдут заключительные соревнования по биатлону.

В женском масс-старте выступят Резцова, Нигматуллина и Казакевич. Наши девушки уже выиграли серебряные награды в эстафете, а теперь поборются за первые награды в личных гонках.

В мужской гонке выступит уже трёхкратный олимпийский призёр Латыпов, двукратный призёр Логинов и Цветков, который стал бронзовым призёром в мужской эстафете и дважды финишировал четвёртым — в индивидуальной гонке и в спринте.

Российские биатлонисты на Олимпиаде-2022 выиграли уже четыре награды — три бронзы и одно серебро. Удастся ли сегодня пополнить медальную копилку золотом?

Женская гонка начнётся в 10:00 по московскому времени. Мужчины стартуют в 12:00.

Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2022. Медальный зачёт
Биатлон. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. 12.5 км Масс-старт
18 февраля 2022, пятница. 10:00 МСК
Не началось
Live Павел Панышев

Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от масс-стартов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я верю в золото. Надеюсь на медали и у девушек, и у мужчин. Все могут выступить достойно. Можем взять медали, можем победить. Я этого команде и желаю. Будем болеть, у нас есть всё, чтобы заехать в призы», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
07:41 Павел Панышев

Россиянки забрали медаль даже после штрафного круга на третьем этапе. Мы собрали эмоции российских биатлонисток после серебра в эстафете.

«Мы просто хотим домой». Эмоции российских биатлонисток после серебра в эстафете «Мы просто хотим домой». Эмоции российских биатлонисток после серебра в эстафете
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Новости. Олимпиада 2022
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