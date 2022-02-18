Трусова должна была стать чемпионкой. Разбираемся, как судили девушек на Олимпиаде

Русская ракета вновь упустила золото. Но на этот раз не по своей вине.

Александра Трусова была в шаге от золота Олимпийских игр, но ей даже с пятью квадами так и не позволили взойти на верхнюю ступень пьедестала. На неё поднялась Анна Щербакова, сделавшая два четверных флипа. Саша выиграла битву, но проиграла войну.

Хотя… здесь неуместно слово проиграла. В любой другой вселенной Саша была бы чемпионкой, но, к сожалению, не в нашей. Не в той вселенной, где одной спортсменке лёгким движением руки срезают баллы, а другой с такой же лёгкостью всё щедро приумножают. А потом болельщики щипают себя, пытаясь понять, как пять квадов могут проиграть двум.

Саше, добившейся на пекинском льду столь невероятного достижения, откровенно пожалели баллов. Снизили всё, что могли, и глазом не моргнули.

«Почему не ставят восклицательный знак Анне Щербаковой на лутце?»

Что мы имеем по итогам женского турнира на Олимпиаде? Трусова с серебром и 251,73 балла и Щербакова с золотом и 255,95 балла. Разница небольшая. И могла быть в пользу Саши, будь судьи к ней хоть чуточку благосклоннее. Но, увы, ничего подобного. Всё, как обычно. За исключением того, что раньше Саша падала и её поражения укладывались в общую логическую картину. Но, даже приземлив все пять четверных, она не снискала расположения судей.

Да и в короткой с падением ей могли бы поставить больше. Или, скорее, Щербаковой, не рискнувшей прыгнуть свой каскад лутц-ритбергер, — меньше, а не возносить чуть ли не до уровня личного рекорда. Саша бы в любом случае объективно проиграла короткую Ане, но не на 6,72 балла (у Ани за короткую — 80,52 балла, у Саши — 73,80).

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сам по себе контент у Трусовой в короткой был немного сильнее: тройной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа. У Ани в прыжковом наборе всё то же самое, кроме трикселя: она прыгала дупель. Саша с тройного акселя упала и получила лишь половину его базовой стоимости — 3,20 балла. Это меньше базовой стоимости двойного акселя (3,30 балла), за который Аня с надбавками за чистое исполнение набрала 4,29 балла. Также с Саши справедливо сняли балл за падение.

На этом справедливость закончилась. Почему-то именно Трусовой в очередной раз отметили неясное ребро на флипе, дав за качественный прыжок нищенскую надбавку — 0,83. Щербаковой, напротив, за флип отсыпали 1,89 балла. За каскад тройной лутц — тройной тулуп ей тоже поставили больше. Хотя как раз к ребру на лутце Ани есть вопросы.

«Мне непонятно, например, почему указывают на ребро Саше и Вакабе, но при этом не ставят восклицательный знак ни Каори Сакомото, ни Ане Щербаковой на лутце.

На мой взгляд, у Ани тоже сомнительное ребро на лутце, и если вы режете половину турнирной таблицы, то вы ко всем относитесь примерно на равных», — отметила Станислава Константинова на YouTube-канале «Фигурка», обсуждая короткую программу у девушек.

Видимо, титул действующей чемпионки мира работает волшебным образом даже на Олимпийских играх. Но наибольшее недоумение вызывает то, что все эти мелочи вместе значительно увеличивают разрыв между двумя фигуристками. А ещё компоненты у Ани в короткой оказались почти на два балла выше, чем у Трусовой. Но это ладно — она не упала, в отличие от Саши.

Но что произошло в произвольной? Почему преимущество фигуристки с пятью квадами нивелировали до 1,38 балла? Серьёзно? Это всё, чего стоят пять квадов против двух?

Великое достижение Трусовой обесценили

Александра Трусова в своей произвольной легендарно приземлила пять четверных прыжков: четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и сольный четверной лутц. Да, на тулупе и сольном лутце были помарки. Но немыслимо, чтобы такой контент оценили выше всего на 1,38 балла, чем контент с двумя квадами.

Щербакова прыгнула два четверных флипа: сольный и в каскаде с тройным тулупом. Ещё сделала каскад тройной лутц — тройной риттбергер и тройной флип — тройной сальхов через ойлер во второй половине программы. При этом Саша во второй половине выполнила каскады четверной лутц — тройной тулуп и тройной лутц — тройной сальхов через ойлер. Техническая сложность у Русской ракеты была недосягаемой, но судьи сделали всё, чтобы свести к минимуму её превосходство. По сути, обесценили её великое достижение. На флипе снова влепили неясное ребро, нашли недокрут в четверть на сольном квад-лутце (это не снизило его базу, но повлияло на надбавки за качество).

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У Щербаковой не придрались даже к ребру на лутце. И хотя Аня действительно молодец и прекрасно откаталась, но по справедливости обойти Сашу по общему итогу не должна была. Вращения и дорожки шагов не дают так много баллов, как прыжки. Если бы Саша упала, как прежде, пару раз за прокат, то ок. Но она совершила чудо на олимпийском льду, а судьи словно его не заметили.

Наиболее показательно это видно по баллам только за прыжковые элементы: 84,87 у Саши и 76,92 у Ани. То есть набор Саши с пятью четверными не перевесил набор Ани с двумя четверными даже на восемь баллов. Без комментариев.

Как обезвредить Русскую ракету

В оценках за компоненты тоже творилось что-то невероятное! Нет чтобы поощрить девушку, которая справилась с техникой, неподвластной большинству мужчин. Поощрили стабильность — красивое, чистенькое катание, которое при всей симпатичности после «Круэллы» Трусовой не производило ощущения, что катается олимпийская чемпионка. Чемпионку мира мы увидели, но олимпийская каталась несколько раньше.

Оценками за компоненты Русскую ракету окончательно обезвредили: 70,97 балла против 75,26 балла у Щербаковой. Наверное, Саше нужно было кататься всё-таки в том оригинальном «платье с газетой»: вдруг бы оно больше впечатлило судей, чем её квады?

Кстати, по компонентам Сашу на первое место поставил лишь один судья — из Азербайджана, а самое низкое место ей дал судья из Нидерландов — аж 10-е. Большинство присудили четвёртое и пятое места. Ане же по компонентам практически все присудили первое место, а самое низкое дал арбитр из Австрии — третье. Ну, не хотят ценить спорт в фигурном катании у девушек. И всё тут.

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Неофициальная королева

Когда Саша закончила свою произвольную программу, казалось, что произошло настоящее чудо. Но, на самом деле, чудо сотворили судьи и технические контролёры. Королеву квадов не пустили на царство на глазах всего мира и зафиксировали это вроде высокими, а вроде и насмешливыми баллами при рассмотрении ситуации в целом.

В произвольной Саша могла, нет, должна была установить новый мировой рекорд по набранным баллам. Но его нет. Медали золотой тоже нет. Есть пять четверных. А нужно было, похоже, шесть или семь. Немного не рассчитала Саша. Не знала, что два четверных флипа в большом спорте оценят выше, чем её пятиквадку, в которую входят, между прочим, два четверных лутца — самых сложных и дорогих прыжка. Не знала, что опять будет в турнирной таблице под кем-то, что никакого уважения к сотворённой ею на олимпийском льду истории не проявят. Потому что когда у спортсменки, сделавшей невозможное, отнимают заслуженную награду —это неуважение. Неуважение к самому спорту и его принципам.

Трусова должна была стать чемпионкой. Но сценарий за кадром прописали другой.