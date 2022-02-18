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Биатлон на Олимпийских играх – 2022: Кристина Резцова стала пятой в масс-старте, шансы на медаль погубила стрельба

Резцова упустила последний шанс взять личную медаль. Всё опять решили последние выстрелы
Александр Фролов
Биатлон на Олимпийских играх – 2022
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Кристина финишировала в масс-старте пятой. А ведь соперницы давали возможности бороться за награду Олимпиады.

Перед последними биатлонными гонками ОИ-2022 у болельщиков оставалось чувство некой недосказанности. Наши спортсмены завоевали четыре медали — три бронзы и одно серебро, но дважды обидно упустили золото из-за неудачной стрельбы. От масс-стартов хотелось ждать триумфа: золотые шансы были не очень велики, зато фортуна точно задолжала команде России. Особенно женской, ведь наши девушки на пьедестал в личных гонках не поднимались. И последний шанс забрать личные медали у россиянок точно был.

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В женском масс-старте принимали участие три наших спортсменки — Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. Главные надежды на медали связывали с Кристиной: дочь легендарной Анфисы Резцовой в Пекине показывала отличную скорость, а в эстафете ещё и отлично стреляла. Нигматуллина и Казакевич в теории тоже могли побороться за подиум, хотя котировались они значительно ниже.

Медальный зачёт ОИ-2022

Несмотря на вынужденный перенос гонки из-за морозов, погодные условия всё равно оставались сложнейшими. Если к низким температурам спортсменки уже привыкли, то порывистый, «разноплановый» ветер мог сослужить недобрую службу даже записным фаворитам. Российские тренеры по стрельбе перед началом гонки жаловались, что из-за внезапных порывов ветра тренировочные выстрелы «прыгали» с одного габарита на другой.

На первом из пяти кругов все биатлонистки работали спокойно, никто не вырывался далеко вперёд. Резцова ехала в лидерской группе, её коллеги по команде шли за пределами топ-20. Увы, на первой стрельбе Кристина допустила сразу два промаха, как и Нигматуллина. Казакевич, кстати, не закрыла только одну мишень. Как итог — наши спортсменки откатились назад, хотя прощаться с медальными надеждами было ещё рано. Возглавила гонку Тириль Экхофф, отстрелявшая точно и быстро.

У нас лучшей была Казакевич, шедшая на 19-м месте. Резцовой пришлось подниматься с 27-й строчки, что было непросто даже при её хорошем лыжном ходе. На второй стрельбе снова вмешался ветер: целая группа фаворитов отстреляла неудачно, исключая норвежек. А вот россиянки снова мазали: Казакевич не попала дважды, Резцова ушла со второй лёжки с одним промахом, как и Нигматуллина. Увы, наши девушки значительно отставали от лидеров.

Расписание ОИ-2022

Перед третьей стрельбой опять поменялось направление ветра. Экхофф и Марта Рёйселанд ушли на два штрафных круга, Жулия Симон промахнулась трижды. Когда стреляла Резцова, ветер немного стих: у россиянки был отличный шанс ворваться в группу лидеров. Увы, последний выстрел Кристины тоже ушёл «в молоко». Тем не менее наша соотечественница поднялась на восьмую строчку — Резцова готовилась бороться за тройку, в отличие от Казакевич и Нигматуллиной.

По традиции, всё должна была решить заключительная стрельба, к которой Резцова выбралась уже на шестое место. Лидировавшая Жюстин Бреза-Буше не закрыла одну мишень, без промахов не обошлись и её преследовательницы. При отличной стрельбе Резцова точно претендовала бы на медали: увы, злой «стрелковый рок» снова настиг сборную России. Кристина промазала дважды, поставив крест на подиумных надеждах.

Биатлон. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. 12.5 км Масс-старт
18 февраля 2022, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
40:18.0
2
Тириль Экхофф
Норвегия
+15.3
3
Марте Рёйселанд
Норвегия
+34.9

Заключительный отрезок Резцова прошла на хорошей скорости, но стала только пятой, отставание от первой строчки составило больше минуты. Бреза-Буше завоевала золотую медаль, следом пришли Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд. Нигматуллина и Казакевич приехали на финиш намного позже, заняв 17-е и 20-е места соответственно. Увы, женской сборной России не удалось завершить Олимпиаду на мажорной ноте.

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Новости. Олимпиада 2022
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