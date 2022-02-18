Резцова упустила последний шанс взять личную медаль. Всё опять решили последние выстрелы

Перед последними биатлонными гонками ОИ-2022 у болельщиков оставалось чувство некой недосказанности. Наши спортсмены завоевали четыре медали — три бронзы и одно серебро, но дважды обидно упустили золото из-за неудачной стрельбы. От масс-стартов хотелось ждать триумфа: золотые шансы были не очень велики, зато фортуна точно задолжала команде России. Особенно женской, ведь наши девушки на пьедестал в личных гонках не поднимались. И последний шанс забрать личные медали у россиянок точно был.

В женском масс-старте принимали участие три наших спортсменки — Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. Главные надежды на медали связывали с Кристиной: дочь легендарной Анфисы Резцовой в Пекине показывала отличную скорость, а в эстафете ещё и отлично стреляла. Нигматуллина и Казакевич в теории тоже могли побороться за подиум, хотя котировались они значительно ниже.

Несмотря на вынужденный перенос гонки из-за морозов, погодные условия всё равно оставались сложнейшими. Если к низким температурам спортсменки уже привыкли, то порывистый, «разноплановый» ветер мог сослужить недобрую службу даже записным фаворитам. Российские тренеры по стрельбе перед началом гонки жаловались, что из-за внезапных порывов ветра тренировочные выстрелы «прыгали» с одного габарита на другой.

На первом из пяти кругов все биатлонистки работали спокойно, никто не вырывался далеко вперёд. Резцова ехала в лидерской группе, её коллеги по команде шли за пределами топ-20. Увы, на первой стрельбе Кристина допустила сразу два промаха, как и Нигматуллина. Казакевич, кстати, не закрыла только одну мишень. Как итог — наши спортсменки откатились назад, хотя прощаться с медальными надеждами было ещё рано. Возглавила гонку Тириль Экхофф, отстрелявшая точно и быстро.

У нас лучшей была Казакевич, шедшая на 19-м месте. Резцовой пришлось подниматься с 27-й строчки, что было непросто даже при её хорошем лыжном ходе. На второй стрельбе снова вмешался ветер: целая группа фаворитов отстреляла неудачно, исключая норвежек. А вот россиянки снова мазали: Казакевич не попала дважды, Резцова ушла со второй лёжки с одним промахом, как и Нигматуллина. Увы, наши девушки значительно отставали от лидеров.

Перед третьей стрельбой опять поменялось направление ветра. Экхофф и Марта Рёйселанд ушли на два штрафных круга, Жулия Симон промахнулась трижды. Когда стреляла Резцова, ветер немного стих: у россиянки был отличный шанс ворваться в группу лидеров. Увы, последний выстрел Кристины тоже ушёл «в молоко». Тем не менее наша соотечественница поднялась на восьмую строчку — Резцова готовилась бороться за тройку, в отличие от Казакевич и Нигматуллиной.



По традиции, всё должна была решить заключительная стрельба, к которой Резцова выбралась уже на шестое место. Лидировавшая Жюстин Бреза-Буше не закрыла одну мишень, без промахов не обошлись и её преследовательницы. При отличной стрельбе Резцова точно претендовала бы на медали: увы, злой «стрелковый рок» снова настиг сборную России. Кристина промазала дважды, поставив крест на подиумных надеждах.

Заключительный отрезок Резцова прошла на хорошей скорости, но стала только пятой, отставание от первой строчки составило больше минуты. Бреза-Буше завоевала золотую медаль, следом пришли Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд. Нигматуллина и Казакевич приехали на финиш намного позже, заняв 17-е и 20-е места соответственно. Увы, женской сборной России не удалось завершить Олимпиаду на мажорной ноте.