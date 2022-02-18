«Наша сборная перехотела золото». Взгляд спортивного психолога на проблемы биатлонистов

Пока все следят за драмами в фигурном катании, в биатлоне на Олимпиаде-2022 тоже их случилось немало. Главная – стрельба Эдуарда Латыпова в эстафете и упущенное золото. Что случилось с нашим биатлонистом с точки зрения психологии мы разобрали со спортивным психологом и агентом, партнёром видеоплатформы Privyet Егором Райсом.

«Борьба за медаль превращается в войну»

– У сборной России на каждой Олимпиаде очень много медалей, мы нередко даже лидируем по этому показателю. Но золотых — мало. Может, нашим спортсменом не хватает какой-то психологии лидеров, фаворитов, когда при прочих равных иностранные спортсмены забирают свои золотые медали, а наши никак не могут?

– У нас, на самом деле, без пафоса, одни из самых сильных спортсменов на планете. Количество наших атлетов на Олимпиадах практически всегда преобладает над другими странами. Но у нас есть определённый набор дисциплин. Если речь о зимних Олимпийских играх, то все понимают, что у нас фигурное катание, тот же биатлон – 100% золотые медали. Представляете, какая эмоциональная нагрузка на спортсменов? Они верят в себя на 100%, они могут чувствовать себя превосходно, но из года в год они являются атлетами, которые не имеют право брать другую медаль.

Для наших спортсменов это не первая Олимпиада, не первое серьёзное соревнование, конечно, они уже как камни в этом плане. Они едут абсолютно закалёнными и всё понимают. Мы очень сильно проигрываем другим странам именно в психологическом давлении. У нас колоссальная поддержка болельщиков, но стоит, опять же, оступиться нашему спортсмену, люди сразу разделяются на два лагеря: вы неудачники, вы ничего не можете для нашей страны. Ты вроде болеешь, а потом так говоришь. Это имеет место быть.

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Какой-то спортсмен очень сильно закаляется за счёт хейтеров, а какой-то говорит: «Ой, да, я понимаю, что меня кто-то не поддерживает». Но, на самом деле, осадок-то остаётся. Я как психолог работал в том числе и с олимпийскими спортсменами и знаю, что далеко не все справляются с этой историей. Да, они для СМИ показывают и говорят, что всё хорошо, а на самом деле это оставляет серьёзные проблемы в психологическом плане.

– Что происходит со спортсменом, когда решается судьба олимпийского золота? Что он переживает?

– Здесь не только олимпийское золото, здесь в целом любая медаль на крупных соревнованиях. Он понимает, что это как минимум его цель, его задача, к которой он идёт, долго тренируется. На зимней Олимпиаде мы столкнулись с тем, что огромное количество спортсменов ехали сюда через восемь лет, так как не попали в Пхёнчхан. Человек потратил восемь лет, чтобы добраться сюда. И с чем он сталкивается, когда приезжает? Не только с тем, что не может выиграть медали, но и с тем, что его прессуют со всех сторон. Допинг-скандалы, постоянные тесты, игры в масках, ПЦР-тесты. Ты постоянно находишься под контролем, не можешь отдохнуть после тренировок, да и тренировки проходят в каких-то жесточайших условиях. Если мы возьмём Олимпиаду 20 лет назад: ты приезжаешь на дружеские соревнования, ты всегда можешь быть наравне с суперименитыми спортсменами, которых знает весь мир, ты можешь с ними обняться, пообщаться, погулять.

Здесь же ты в абсолютно жесточайших условиях, где борьба за медаль превращается в войну. Политика, постоянные скандалы, становится непонятно, здесь спортивные соревнования или психологическо-политические игры. Конечно, это сложно. Каждая Олимпиада становится сложнее и сложнее в эмоциональном плане в первую очередь. Это очень сильно ломает людей, особенно на фоне того, что люди пропускали по восемь лет. Спорт — это единственное, что у них есть. Ты возвращается домой и не понимаешь, что делать. Когда речь идёт о золотой, серебряной или бронзовой медали, то медаль-то всё равно олимпийская. Мне кажется, психологический настрой любого спортсмена должен быть изначально такой. Ты выигрываешь медаль, олимпийскую медаль и это, наверное, очень важный момент.

«Латыпов стрелял и не понимал, что промахивается»

– В эстафете биатлонист Эдуард Латыпов на последней стрельбе допустил ошибки, которые лишили команду золота. Что с точки зрения психологии случилось со спортсменом?

– Я смотрел эту гонку, кстати, одну из немногих на этой Олимпиаде, потому что она мне очень не нравится. Это одна из худших Олимпиад, что я видел в жизни.

На 95% уверен, что наша сборная золотую медаль перехотела. Биатлонисты настолько хотели эту медаль, у них было осознание, что медаль уже в кармане. Губерниев уже за полчаса до конца гонки повесил на них золотые медали, потому что отрыв в минуту. Он говорил: «Всё, взяли золото. Россия, Россия!». Он был уверен, и, как я думаю, были уверены все. Латыпов настолько перехотел медаль, что стрелял и не понимал, что промахивается. В такие моменты ты не понимаешь, как можешь промахнуться, у тебя же золотая медаль в кармане! Формат слепой веры в то, что ты делаешь, иногда приводит к подобным ситуациям.

Это ярчайший пример того, когда спортсмены перехотели. Я не скажу, что это чрезмерная уверенность или что-то подобное. Наши спортсмены без преувеличения одни из лучших на планете. Ещё до Олимпиады все думали, что вот эти ребята выиграют золото. Это психологическая история, психологическая война, которую мы проигрываем. Я правда не знаю, что с этим делать. Отключаться от социальных сетей, от средств массовой коммуникации за полгода до Олимпиады и вообще не контактировать ни с кем? Это невозможно с точки зрения, что все мы социально адаптированные люди, нельзя просто выключаться из этого.

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– Возможно ли себя успокоить при таких нервах и после первой ошибки работать точно? Как это сделать?

– Психологический настрой — это очень интересная история. Работа с настроем, работа с каким-то улучшением собственных эмоциональных показателей не длится недели, месяцы, это очень долгий рабочий процесс. Каждый человек проходит через какие-то стандартные эмоциональные кризисы. Ему надоедают пробки, люди в метро, ему не нравится погода — то есть набор клише. Один человек реагирует на это спокойно, другой — агрессивно. В спорте происходит примерно то же самое. Один тренируется, и у него не получается, он просто продолжает тренироваться. Другой тренируется, у него не получается сразу, и он начинает срываться, беситься, что не получается. При этом результаты могут быть одинаковыми. Здесь всё зависит от дисциплины, тренеров, психологов, которые работают в команде, эмоционального фона в семье и команде.

Если мы вернёмся к составу российских биатлонистов, здесь наши ребята могли жёстко отреагировать, так как они всё сделали прекрасно, а Латыпов в конце промахнулся. Они потеряли большие деньги, они все не получили эту пресловутую золотую медаль. Но они очень грамотно сделали — поддержали, пообщались с Эдуардом. Когда вы команда, никакие деньги, наверное, не важны. Здесь тем не менее может быть много факторов. мы говорим о психологической стороне, а там в это время на самом деле подул сильный ветер, и он мешал физически сосредоточиться. Я утрирую, может быть 16242 фактора влияния на то, что произошло. Поддержка команды в концовке сыграет большую роль в дальнейшем и на последующих Олимпиадах. Тем более количество общего негатива и скандалов стремится бесконечно вверх. Ты уже смотришь не за радостью побед, а за тем, что более скандально или эмоционально. Мне кажется, всё стремится к тому, что людям не интересно смотреть на спорт, им нужен допинг в виде скандалов.

– Как отходить от такого инцидента? Что делать, чтобы ситуация не стала триггером, когда ты в ответственный момент на первом месте подходишь к рубежу?

– Эта история прорабатывается в голове. Практически каждый наш спортсмен априори уже застрахован от подобного рода воспоминаний, потому что эти люди абсолютные профессионалы своего дела. Они эмоционально умеют от этого отключаться. Это не только у наших спортсменов, это у всех, кто достигает высоких результатов, из года в год тренируясь. Набираясь нового опыта, они могут себя дисциплинировать. Поскольку я не являюсь психологом Латыпова и, к дикому сожалению, с ним не знаком, я не могу лично узнать, что случилось. Но я уверен, что подобных ситуаций с флешбеками не будет. Они могут повториться в совершенно другом ключе: ветер, плохое настроение, самочувствие, но очень маленькая вероятность, что это произойдёт в духе: «Вот, когда-то я промахнулся, и я промахнусь снова».

«Есть спортсмены, которым наплевать. И это сильно помогает»

– Насколько усложняется психологическое состояние, если за сутки до этого все считали тебя героем России, а теперь — антигероем?

– У нас люди делятся на два лагеря. Это самый явный пример, и это очень смешно. Ты взял бронзу, все сразу: «Латыпов самый лучший, герой, всё классно». На следующий день ты берёшь бронзу, люди пишут: «Ты самый худший спортсмен на планете Земля». Это абсолютно потрясающие эмоции! (смеётся) Мы просто столкнулись с тем, что у нас вся страна экспертов в любой области и любой сфере. Они, «к счастью», знают всё: о режиме сна, о режиме питания, о том, как и в каком количестве берут ПЦР-тесты, какие отношения между спортсменами и какой эмоциональный фон в команде. Люди абсолютно не отдают себе отчёт, скажу больше, им наплевать, что происходит в душе, сердце и голове спортсмена. Они видят в социальных сетях, что наш спортсмен выиграл золото, и пишут: «Наш спортсмен самый лучший!». Но они даже не знают, кто это! А тут они видят, что спортсмен взял бронзу и подвёл команду. Ещё и слово «подвёл» будет написано максимально большими буквами. У нас же СМИ как работают, пишут: «Латыпов подвёл команду», а дальше приписка про бронзовую медаль и прочее. Человек, увидев такое, сразу напишет: «Латыпов, ты дно». При этом он не знает, кто такой Латыпов.

Тут работает синдром толпы. Один человек смотрит на пост про то, что Латыпов подвёл команду, он не понимает, что происходит, но, так как видит кучу хейта, просто подключается. Вот таких сейчас большинство. Они просто подключаются, потому что эта толпа снежным комом накидывается на спортсменов. Я надеюсь, что сам Латыпов не читает эти комментарии, потому что это безумная трата времени. У него есть дела поважнее, чем читать комментарии и тем более на них реагировать.

– Да, сейчас в социальных сетях многие болельщики пишут оскорбления Эдуарду. Он говорил, что не читает комментарии, но всё равно где-то можно наткнуться на хейт. Как не сломаться после такого?

– Самое простое, Латыпов – мужик. Это основная позиция. Давайте будем честными: если каждый мужик, каждый олимпийский спортсмен будет ломаться от комментариев людей, которые говорят, что он неудачник, думаю, у нас бы спортсменов не осталось. С каждым годом это давление на спортсменов нарастает, так как людей, которые хотят залезть в личную жизнь спортсменов, становится всё больше и больше, СМИ становится больше и больше, информации тоже становится больше и больше. Соответственно, если ты идёшь в большой, профессиональный спорт, если ты являешься Латыповым в данном контексте, ты изначально должен быть максимально готов к тому, что над тобой висит это тяжёлое облако комментариев. Сегодня тебя любят — завтра ненавидят.

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Здесь дело даже не в том, читаешь ты эти комментарии или нет. До тебя в любом случае дойдёт один из худших комментариев. Обязательно. Он дойдёт через родных, через близких, через друзей, потому что кто-то да скажет: «Блин, а ты видел, что тебе там написали?». И если ты эмоционально не готов… К этому надо готовиться. Есть спортсмены, которым наплевать, именно слово «наплевать» в данном контексте очень сильно помогает. Тонкое искусство пофигизма — если ты им владеешь, оно сильно работает на тебя. А те, кто им не владеет, ломаются, и такое происходило со многими спортсменами. Это больше к девочкам относится. Благо они периодически могут позволить себе поплакать. Выход эмоций через слёзы очень сильно помогает. Я вообще считаю, что девочкам нужно плакать, это очень полезно.

«Правильная настройка – ни о чём не думать вообще»

– А каково самим партнёрам по команде, которые работали на очевидное золото, а в итоге получили бронзу?

– Что значит «они уже рассчитывали на золото»? Как можно рассчитывать, когда ещё нет результатов? Мне кажется, это наша особенность – мы все рассчитываем на золото, когда его ещё нет. Это не должно так работать! Это настолько неправильно! И вот вам результат: вы рассчитывали на золото и его не получаете.

Что касается остальных ребят в команде, я максимально надеюсь, что у них прекрасные отношения. Наверное, слово «команда» и должно включать в себя психологическое понятие настроя, совокупность каких-то мотивационных поддержек друг друга. Это не команда в 11 человек в футболе, когда ещё 20 запасных сидят на скамейке. Мне кажется, когда вас четыре человека, гораздо проще разделить эмоции друг с другом, сказать: «Блин, ребят, я вас подвёл». Люди предлагают Латыпову возместить деньги, призовые — это какой-то сюр! Они взяли олимпийскую медаль. Всё — это уже ответ на все вопросы. Они не взяли золото, они взяли бронзу, но они взяли олимпийскую медаль. Что за шквал хейта и угроз? Если люди нормальные, адекватные, всё и так понятно и климат в команде никак не должен измениться. Если вокруг происходит такая история с болельщиками в интернете, то в команде уже точно должен быть правильный эмоциональный настрой.

Возвращаясь к вопросу про совокупное количество медалей и золотые медали. Думаю, что где-то действительно есть история с тем, о чём сказала наша замечательная скелетонистка Лена Никитина. Она писала, что что-то не так происходит внутри. Вот это «внутри» — это ключевой ответ. Посмотрите, что происходит у нас. Спортсмены различных дисциплин не дружат друг с другом, спортсмены из одной же дисциплины в «Инстаграме» не подписаны друг на друга. Никто ни с кем не общается, у всех какие-то свои заморочки. Будьте более открытыми, поддерживайте друг друга, потому что пока всё очень точечно. Мне кажется, этот общий эмоциональный фон у наших спортсменов требует доработок, сплоченности. Да, классно, вы на открытии выходите вместе, держите флаг, а потом вы расходитесь — и всё. Это немножко разлаживает командный дух, и в этом есть какая-то точка, которая мешает нам из года в год. Если мы поставим спортсменов в круг, а между ними точку, которая с каждым годом всё больше и больше растёт, то она будет отодвигать их друг от друга.

– В сборной России часто ошибки в стрельбе происходят именно в ответственный момент. Вероятно, помимо чисто стрелковых навыков, дело и в психологии. Как отработать этот момент?

– Я думаю, что периодически мы задаём очень много вопросов, хотя в действительности всё намного проще. Это банальная усталость. Если мы берём в пример Латыпова: у тебя уже не первая гонка, ты уже который день в Китае, у тебя постоянные ПЦР-тесты, всё ограничено. На каждого человека это влияет по-разному – для кого-то это эмоционально некомфортно. Ты понимаешь, что Олимпиада закончится через несколько дней. Ты выступаешь, но ты уже просто мог устать. Так бывает. Мне кажется, если искать здесь психологическую или эмоциональную подоплеку, то можно тут до кого угодно докопаться. Вполне возможно, что это была просто усталость: физическая или эмоциональная. Такое бывает. И реагировать: «Латыпов не справился, его нужно отправить к лучшему психиатру»… Нет! Здесь нет каких-то критичных историй. Они не приехали 48-ми, а лишь заехали на два штрафных круга. Мне кажется, это нужно рассматривать именно так.

– А если брать не эту конкретную Олимпиаду и не конкретно Латыпова. Например, часто ошибки есть у Логинова, кто-то даже советовал ему думать о семье перед злополучной стойкой.

– Конечно, есть определенные методики и установки на нужные моменты. Но думать про семью – одна из самых неправильных. Потому что ты все время будешь думать, что можешь подвести семью. Одна из правильных настроек – это ни о чем не думать вообще. Это отключиться, выговориться в голове, выдохнуть. Есть отличный пример: фильм «Последний самурай» с Томом Крузом. Там есть момент, где главный герой тренируется и сражается с самураями, они его обучают технике боя. У него не получается, хотя он постоянно совершенствуется. И один из главных мастеров сказал ему простую, но гениальную фразу: «Очень много мыслей». Когда ты на рубеже, твоя цель – выстрелить и попасть в мишень. А у тебя в голове: «А если я промахнусь? А какой там ветер? А какими мы едем? А что там сейчас кричит Губерниев? А что про меня напишут в интернете? А как там моя семья? А сколько я выиграю, если заработаю золотую медаль?». И так далее. А тебе нужно всего лишь нажать на курок и попасть в цель. Всё.

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Это два действия, а между ними у тебя невероятное количество мыслей. И они мешают. Сложно пробить их полностью. Мысли – одна из главных причин промахов. А с учётом того, что происходит в интернете, ты невольно становишься заложником общества. Мы все подвержены влиянию СМИ со стороны – ты не сможешь себя ограничить. А ещё друзья подливают, родственники, соседи.

«Это больше не о психологии, а о тупости»

– На Олимпиаде у Максима Цветкова в двух гонках подряд были четвёртые места. Причём до подиума не хватало считаных секунд. Как после этого не сломаться, а идти и бороться дальше?

– Если задать вопрос нашим спортсменам, то большинство из них скажет, что они будут ещё больше работать и пытаться отыграть эти секунды. Они понимают, что ни в коем случае никто не виноват. Та же Лена Никитина говорила, что если ты проиграла противнику, то ключевое – ты проиграла. Нельзя сетовать на соперника – он выиграл, а ты проиграл. Тебе нужно больше тренироваться, больше спать, лучше есть, поменять программу тренировок, разобраться в себе и т.д. Тебе нужно двигаться дальше. Я не могу вспомнить, что кто-то из спортсменов делился со мной мыслью, что раз четвёртое место – значит, не судьба. Я не пытаюсь сделать наших спортсменов лучшими, бессмертными (хотя так и есть). Это очень здорово, говорит о том, что в плане духа и личного настроя у наших спортсменов всё хорошо.

– Когда поднимаешься на подиум после череды неудач, есть ощущение, что закрыл гештальт?

– Естественно, это есть. Если после ряда четвёртых мест спортсмен занял третье и начал говорить, что расстроен и хотел бы стать золотым призёром – это немножко враньё. Каждый спортсмен, который долго движется к пьедесталу, понимает – это сильные эмоции, подъем. Ведь ты сам себе говорил, что нужно больше работать, тренироваться, идти к цели. И ты делаешь к ней огромный шаг. Между четвёртым и 35-м местом с психологической точки зрения не существует никакой разницы. А между четвёртым и третьим – Гранд-Каньон. Как раз между первым и третьим местом такой разницы уже нет, ведь это олимпийская медаль, ты уже стоишь на пьедестале.

С эмоциональной точки зрения хочется поддержать Латыпова: гораздо легче сказать что-то плохое, чем что-то хорошее. Ведь тогда мы забрали бронзу. Но даже если бы не взошли на пьедестал – всё бывает, в чём проблема? Когда мы смотрим на сборную России по футболу, которая никогда ничего не завоёвывает, то здесь есть вопросы. А когда наши биатлонисты абсолютно всегда входят в топ-3, то не должно возникать у людей такого. Возможно, это тупость людей, незнание, узколобость. Это больше не о психологии, а о тупости.

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– Насколько вообще важен психолог в таком спорте, где есть нервирующий фактор стрельбы?

– Нам нужны специалисты, которые будут работать со спортсменами. Нужны маркетологи, нужны бренд-менеджеры, нужно развивать брендинг спортсменов. Нужны психологи. Нужны руководители из спорта, понимающие и общающиеся со спортсменами на постоянной основе. Спортсмены должны знакомиться между собой, знать друг друга, устраивать больше общих встреч. Этого очень не хватает. Иногда я слышу, что психолог поработал с определенным количеством спортсменов перед сборами: с одним два часа, с другим два часа, с третьим два часа – и вот наши спортсмены пустились в свободное плавание. Ну не может психолог за два часа настроить спортсмена на Олимпийские игры. За два часа ты только познакомишься. И что может дать психолог за два часа спортсмену? Это смешно! За два года – да, окей, ты ведёшь каждого спортсмена, можешь как-то менять и настраивать. Но не два часа. Берём США – там со всеми работают психиатры. А у нас всё на русском духе, чопорно, каменно. Я не говорю, что это плохо – надо лишь двигаться вперёд. На дворе 2022 год, а у нас все чёрствое вокруг, сталь.

Специалисты нужны. Наши спортсмены даже немного боятся говорить, что они едут к психологу. Блин, ребят, это 40 лет назад можно было бояться – тогда было к этому отношение, что ты чем-то болен. Спортивный психолог помогает найти правильные установки, мотивацию и прочие моменты, связанные со спортом, что тебе поможет реализоваться. Он не копается в твоей голове с точки зрения твоих детско-родительских отношений, если только это не нужно. Нашим спортсменам не хватает возможности пообщаться с такими людьми на отвлеченные темы, мне так кажется.