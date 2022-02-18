«Не ищу себе оправданий». Российский фристайлист завоевал неожиданную медаль Олимпиады

Утро 14-го дня на зимней Олимпиаде 2022 года принесло сборной России по фристайлу уже третью награду на Играх в Пекине. Мастер ски-кросса Сергей Ридзик завоевал медаль бронзового достоинства, повторив успех могулистки Анастасии Смирновой и акробата Ильи Бурова. 29-летний Ридзик повторил и свой результат четырёхлетней давности, ведь на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане он также расположился на третьей ступени призового пьедестала.

В нынешнем сезоне Ридзик далеко не самым удачным образом выступал на этапах Кубка мира. В столицу Китая Сергей отправился, располагаясь только на 18-й позиции в общем зачёте. Однако свою единственную победу в этом сезоне Сергей одержал как раз таки на олимпийской трассе в Пекине, в ноябре сумев победить на первом этапе Кубка мира. Больше на подиум в индивидуальных соревнованиях Сергей не поднимался. Так что к числу главных фаворитов Олимпиады россиянина было не отнести.

Казалось бы, что и старт олимпийского марафона не сулил российскому спортсмену ничего хорошего. В квалификации бронзовый призёр Пхёнчхана показал только 29-й результат среди 32 участников. Отставание Ридзика от занявшего первое место швейцарца Алекса Фивы составило больше двух секунд.

«Задержка старта повлияла на мой результат? Я не ищу себе оправданий. Мы видим результат, он не очень хороший. По трассе есть ошибки, связать их с тем, что вы только что озвучили, я не могу. Это лишь отговорки для себя или для кого-то ещё.

Прекрасно знаю трассу? Остальные знают её не хуже меня. Вы можете посмотреть результат на табло и увидеть, кто её лучше знает. В финалах поедем заново, поэтому не опускаем руки и верим», — говорил Ридзик в интервью «Матч ТВ» после завершения квалификации.

Формат проведения соревнований в ски-кроссе позволял Ридзику в плей-офф начать всё заново, ведь результаты квалификации были нужны исключительно для того, чтобы распределить спортсменов по различным заездам, так как в плей-офф выходили все 32 участника. И уже на стадии 1/8 финала Сергей неожиданно показал совсем иной уровень прохождения трассы, уверенно выиграв свой заезд. Аналогичного результата Ридзик добился и в четвертьфинале, снова не зная себе равных в своём заезде.

Полуфинальное сражение за выход в большой финал обернулось для Сергея настоящей драмой. 29-летний уроженец Мончегорска не лучшим образом справился с прохождением начального отрезка дистанции, в результате чего долгое время располагался на непроходной позиции (из четырёх лыжников в финал проходили только двое).

На одном из поворотов Сергей пошёл ва-банк и лишь чудом избежал падения – каким-то невообразимым образом Ридзику удалось устоять на трассе и на финишном участке превзойти молодого итальянца Симоне Деромедиса. Показав второе время в своём полуфинале, Ридзик сумел завоевать счастливый билет в финал.

В финале основная борьба за золото развернулась между двумя представителями Швейцарии – лидером Кубка мира нынешнего сезона Райаном Режесом и победителем квалификации Фивой. Сильнее в этой национальной борьбе оказался Режес, а Фиве пришлось довольствоваться серебряной медалью. Тогда как Ридзик сумел отбить атаки со стороны шведа Эрика Моберга и на второй Олимпиаде подряд завоевать бронзовую медаль, что является несомненным успехом для нашего спортсмена!