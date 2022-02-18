«Не знаю, что будет завтра». Щербакова рискует повторить судьбу Сотниковой и Загитовой

Аня выиграла долгожданный титул, но этому обрадовались не все. Будет ли она продолжать что-то доказывать или исполнит другие мечты?

Олимпиада в Пекине в третий раз завершилась победой фигуристки из России. Титул олимпийской чемпионки в этот раз завоевала Анна Щербакова, сумевшая в решающий момент показать всё, на что способна, и не дрогнуть на важнейшем старте в своей жизни. Однако уже традиционно итоги женского турнира на Олимпийских играх оказались неоднозначными. Золотых медалей для всех наших прекрасных девушек не хватило, а значит, всегда будут недовольные и несогласные.

Теперь Щербакова рискует повторить судьбу Аделины Сотниковой, чью победу в Сочи восемь лет назад признали не все, а дискуссии на эту тему ведутся до сих пор. Может столкнуться Аня и с потерей мотивации по примеру всё той же Сотниковой или Загитовой. Ведь её будущие перспективы в спорте крайне туманны.

Щербакова победила королеву квадов

Золото Щербаковой на Олимпиаде стало сюрпризом даже для неё самой, ведь последние два сезона выдались у неё очень непростыми. Фигуристка шла к этой медали по пути бесконечного преодоления и борьбы с самой собой. Сначала она потеряла все свои квады из-за отсутствия ледовых тренировок во время пандемии и перенесла тяжёлую пневмонию, последствия которой аукались ей до конца предолимпийского сезона, а затем её настигли травмы: перелом пальца на ноге летом и загадочное повреждение в области шеи осенью. Неудивительно, что набрать необходимую спортивную форму у неё долго не получалось, и от старта к старту она допускала несвойственные ей ранее ошибки.

Лишь в Пекине Аня наконец-то выдала два чистых проката и впервые за долгое время исполнила два четверных прыжка в произвольной программе. Впрочем, максимума своего всё равно не показала: заменила рискованный лутц-риттбергер в короткой на каскад с тулупом и не стала замахиваться на четверной лутц.

По уровню сложности контента новая олимпийская чемпионка заметно уступала серебряному медалисту Александре Трусовой, и в итоге разыгралась драма, подобная Сочи. Тогда Аделина Сотникова, на которую никто не ставил, неожиданно обошла саму «королеву» — кореянку Юну Ким. В Пекине Аня тоже победила «королеву» — королеву квадов. Естественно, это не могло пройти бесследно. Только ситуация сложилась ещё хуже, ведь Аня опередила свою подругу по команде, другую воспитанницу Тутберидзе, а не иностранную фигуристку.

В ближайшие годы Щербаковой предстоит выдержать давление критики и подтвердить своё олимпийское золото новыми победами на соревнованиях. Но с последним как раз могут появиться проблемы.

Проблемы мотивации

Выиграв Олимпийские игры, Щербакова рискует, как и Сотникова с Загитовой, потерять мотивацию для участия в новых турнирах. Тем более, в отличие от Алины, титул чемпионки мира у неё уже есть. Для «большого шлема», правда, не хватает золота чемпионата Европы и финала Гран-при. Но с учётом того, сколько она перенесла перед крупнейшей своей победой, не факт, что захочет столкнуться с новыми вызовами. Ане почти 18. Алина стала олимпийской чемпионкой в 15, а в 17 с половиной приостановила карьеру.

Чтобы оставаться конкурентоспособной, Ане нужно продолжать прыгать четверные, но чем дальше, тем это сложнее. К Олимпиаде она, будучи и без того тонкой и хрупкой, дополнительно подсушилась, а длительное поддержание такой формы может привести к очередным травмам. К сожалению, свои квады Щербакова прыгает во многом за счёт лёгкости, а при таком подходе сохранить их взрослой девушке очень трудно.

«Не представляю, как смогу жить без фигурного катания»

Одной любви к фигурному катанию для продолжения спортивной карьеры недостаточно. Это сейчас Анна Щербакова заявляет, что не готова заканчивать, но всё это мы слышали раньше и от других, также не желавших прекращать соревноваться Аделины и Алины. Сотникова планировала взять перерыв на сезон после Олимпийских игр и даже пыталась потом вернуться, но безуспешно. Загитова говорила, что хочет кататься долго, но планы поменялись, и это нормально.

«Я ещё не могу осознать, что было сегодня. Не знаю, что будет завтра, как закончится сезон. Не могу говорить заранее, что будет в 2026-м. Есть желание кататься, не представляю, как смогу жить без фигурного катания. Но осознать происходящее сейчас важнее. Я добилась результата, который считается вершиной в спорте. Надо это осознать, дальше буду отталкиваться от своих возможностей и желания», — поделилась Щербакова после победы на Олимпиаде.

Когда главные награды собраны, могут появиться мечты и за рамками спорта. А у Ани они были всегда — та же учёба за границей, пусть первое образование она и планировала получать в спортивном вузе в России, совмещая с фигурным катанием. Но теперь у неё есть желанный титул, все дороги открыты, а новое поколение неумолимо наступит на пятки в следующем сезоне.

Нужно ли Ане после головокружительного взлёта снова пускаться в историю преодолений и травм? Она уже всё преодолела, самое время быть просто счастливой.