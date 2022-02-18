«Ребята, это провал». Удручающее выступление сборной России в последней гонке Олимпиады

Биатлонисты так и не смогли добраться до своего олимпийского рекорда.

От заключительных гонок Олимпиады-2022 ожидалось многое. Как минимум хотелось, чтобы наши биатлонисты смогли побороться за личные медали. Тем более на кону стоял новый олимпийский рекорд для биатлонной сборной России. Однако сперва удручающе выступили девушки, потом радости не принесли и мужчины. Лучший из наших Александр Логинов – лишь 15-й. Между тем свою победу счастливо праздновал Йоханнес Бё, а олимпийским медалям радовались Мартин Понсилуома и Ветле Шоста Кристиансен.

Повторить рекорд в пять медалей мы же, увы, не смогли. Сборная России по биатлону завершила Олимпиаду-2022 с четырьмя наградами: тремя бронзами и одним серебром.

Психологический проигрыш

Латыпов начал гонку в лидерах, держась в начале пелотона. На первом этапе, как и большая часть спортсменов, Эдуард не смог отработать чисто. С одним промахом россиянин ушёл на 11-м месте в 18,5 секундах от лидера.

Ко второму рубежу Латыпов отыграл 2,7 секунды, но, увы, снова не смог совладать со стрельбой. Эдуард при стихнувшем ветре допустил три промаха, откатившись на 24-е место с полутораминутным отставанием.

Видимо, такое большое количество промахов, особенно после неудачи в эстафете, подкосило Эдуарда. На третьем круге россиянин начал серьёзно отставать, проиграв к первой стойке 30 секунд. Там Латыпов тоже не смог отработать точно, допустив один промах.

Предпоследний круг и заключительная стрельба также не удались россиянину. На второй стойке Латыпов допустил два промаха, откатившись вне топ-20. На последнем круге россиянин проиграл пости 30 секунд, тем не менее ход был в 19,6 секундах от лидера. Ногами сегодня Эдуард был 12-м, уступив 1 минуту 43 секунды.

Безмедальная стрельба

Логинов слегка отпустил соперников на старте гонки. Александр шёл в 7-8 секундах от лидеров и к рубежу подсократил отставание, однако стрельба россиянину не удалась. Наш биатлонист допустил два промаха и ушёл 23-м в 44,8 секундах.

На втором круге Александр отыграл шесть секунд и, в отличие от основной команды, на второй лёжке отработал точно. Это помогло россиянину отыграть девять позиций и переместиться на 12-е место.

Дальше по дистанции Логинов проигрывал соперникам, тем не менее перемещаясь всё выше и выше по местам. На первой стойке иностранные биатлонисты совершали серьёзные ошибки, что при идеальной стрельбе помогало Александру подняться выше. Но, увы, справиться со стойкой россиянин не смог, допустив два промаха.

К четвёртому кругу наш биатлонист стал ощутимо уставать. Довольно непривычно Логинов проиграл 21,7 секунды. Тем не менее на заключительном рубеже снова всё могло сложиться в нашу пользу. Но Александр не смог совладать со стрельбой в ответственный момент, допустив ещё три промаха. Как итог – у россиянина семь промахов, как и у Латыпова, что стало худшей стрельбой в гонке. Тем не менее столько же промахов допустили ещё пять иностранных спортсменов.

«Ребята, это провал», — всё, что смог выкрикнуть Губерниев после заключительной стойки.

Хоть со стойки Логинов вышел 14-м, он не смог побороться за топ-10, который был не так далеко от нашего спортсмена. Россиянин проиграл на заключительном круге ногами 26,4 секунды лидерам и финишировал лишь 15-м. Между тем итоговый ход россиянина был седьмым, в 1 минуте 11,5 секундах от лидера.

Неудачный финал

Цветков начал совсем не быстро. К первому рубежу россиянин уже проигрывал соперникам 9,4 секунды. Максим неточно прошёл лёжку, с одним промахом оставшись на 17-м месте в 25,4 секундах.

Россиянин ко второй лёжке проиграл 4,9 секунды, тем не менее на рубеже это не помогло. Максим допустил промах, но переместился на две позиции вверх.

Серьёзно проиграл соперникам на третьем круге и Цветков. Россиянин уступил 27,7 секунды, а потом допустил два промаха, потеряв в итоге семь позиций.

К заключительной стрельбе Максим увеличил своё отставание, хотя сумел догнать и опередить Эдуарда Латыпова. На последней стойке Цветков снова допустил два промаха, оказавшись вне топ-20.

Заключительный круг Максим выдал неплохой. Россиянин смог снова догнать Латыпова и финишировать вслед за ним, замкнув первую двадцатку. На последних метрах дистанции наш спортсмен показал восьмой ход, проиграв Бё 20,3 секунды. По итогу ногами Максим стал 15-м, уступив чуть больше двух минут. К сожалению, после своих двух четвёртых мест в личных гонках Цветков под финал Олимпиады так и не смог добраться до индивидуальной медали.