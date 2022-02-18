«Надеюсь, Степанова медали уже убрала в тумбочку». Интервью с тренером сборной по лыжам

Безусловно, лучшие результаты среди всех российских спортсменов на Олимпиаде показывают лыжники. Они принесли в копилку большой сборной целую россыпь наград, три из которых – золотые. А ведь впереди ещё два марафона, где у наших есть все шансы на медали!

Тренер сборной России Егор Сорин призвал не расслабляться, пока Олимпиада не закончена. Но при этом поделился подробностями успеха спортсменок из своей группы. Татьяна Сорина и Вероника Степанова в Пекине уже стали олимпийскими чемпионками. Однако без сложностей на пути к золотым наградам, конечно, не обошлось.

«Я бы не сказал, что подготовил половину эстафетной команды»

– Егор, к вам уже пришло осознание, что на Олимпиаде вы сотворили историю, сделали великое дело?

– Да мы тут работаем постоянно, думаем, анализируем, готовим спортсменов, бегаем по трассе. Наверное, когда ты сидишь у телевизора и смотришь на всё со стороны, не зная никаких деталей, то может сразу понять – о, круто, они так давно не выигрывали эстафету, они историю творят. Нельзя нам пока думать о том, что мы какие-то великие дела творим, иначе расслабишься, и всё, потеряешь концентрацию. А у нас ещё Олимпиада продолжается, нам ещё два гонки предстоят, волей-неволей сдерживаться нужно.

– Вам как тренеру проще отключить эти эмоции. А как девушки справлялись?

– Да, им сложнее пришлось. Ведь все эти поздравления, награждения, вручения медалей – они не могут не вызвать эмоций, и это естественно. Но Татьяна Сорина и Вероника Степанова, которых я тренирую, уже на следующий день после награждения были спокойны и сосредоточены на работе. Да и вообще на женской эстафете, честно скажу, не было такого выплеска у всей команды, потому что сразу после победы девочек все мысли переключились на мужскую эстафету, а после неё уже были песни, танцы, крики.

Фото: Maja Hitij/Getty Images

– Из золотой эстафетной четвёрки две спортсменки тренируются в вашей группе. Есть хоть небольшое чувство гордости за выполненную работу?

– Я бы не сказал, что подготовил половину эстафетной команды. Вероника Степанова до перехода в мою группу три года тренировалась в юниорской команде у Артемия Гельманова. Он отдал мне спортсменку достаточно высокого уровня. Моя задача была лишь в том, чтобы летом увидеть её сильные и слабые стороны, найти резервы, где она может добавить, выбрать правильную модель подготовки и подвести к Олимпиаде в лучшей форме. Да, я сделал часть работы, но не всю работу. Например, психологическая уверенность, которая у неё есть, умение бегать последние этапы и никого не бояться – это было у неё до нашей совместной работы.

То же самое я могу сказать про Таню Сорину. Она ведь долгое время тренировалась с Валентином Дмитриевичем Литвинцевым, его заслуга в результатах Тани очень велика. Да и вообще у нас одна большая команда, в которой все делятся опытом. Я никогда не стесняюсь подойти к Юрию Викторовичу Бородавко, Маркусу Крамеру, Олегу Орестовичу Перевозчикову и спросить у них совета в той или иной ситуации, задать вопрос.

Так что награда эта общая. Заслуги очень многих людей вообще не видны. Например, вклад Андрея Сергеевича Крючкова, великолепного специалиста, который помогает мне на протяжении всей тренерской карьеры. Он замечательно разбирается в физиологии, сам тренировал, и я по любым вопросам могу к нему обратиться. В текущем олимпийском цикле мы очень часто были с ним на связи. Даже на те вопросы, на которые у меня уже есть ответ, я предпочитаю услышать и его мнение. На самом деле, невозможно перечислить всех, кто помогал, но они и сами знают. Я в своей работе старался обращаться к экспертам именно в тех областях, где возникали вопросы.

«Когда я на спортсменов ругаюсь, это не значит, что я их не уважаю»

– После перехода в вашу группу Вероники Степановой вы сказали: «Попрошу не вешать на неё ярлыков спасительницы российских лыж». Теперь она олимпийская чемпионка. Отношение к ней с вашей стороны как-то изменится?

– Нет, конечно. Я абсолютно ко всем спортсменам отношусь уважительно. Ведь они же пробились на этот уровень, они пробились в состав сборной. Даже когда я на спортсменов ругаюсь, говорю им про ошибки и повышаю голос, это совершенно не значит, что я их не уважаю. Просто бывает и такое в работе. Что касается Вероники Степановой, то я не хочу во время нашей дальнейшей работы видеть в ней олимпийскую чемпионку. Надеюсь, что все завоёванные медали она уже убрала в тумбочку. Золотая олимпийская медаль – огромная ответственность, ведь все будут ждать такие же результаты и в будущем, в том числе и сама спортсменка. И спрос будет совсем другой, более строгий. Сложно сказать, как изменится отношение, но если я вижу, что олимпийская чемпионка допускает ошибки, я об этом скажу. Понимаю, сложно слушать критику, но без неё – никуда. Тренер должен, обязан указывать на то, в чём можно стать сильнее, а спортсмен должен научиться слушать и слышать.

– После победы в женской эстафете вы обронили фразу, что было непонятно, побежит ли Вероника на Олимпиаде. Что именно смущало?

– Возник ряд проблем, требовавших решения. Во-первых, она пропустила «Тур де Ски», и это была первая большая проблема. Во-вторых, были проблемы и в дальнейшей подготовке, но о них может сказать только сама Вероника, если захочет это сделать. Мы с ней сели и поговорили: «План А не получилось воплотить в жизнь, переходим к плану В, не получается – у нас есть план С, мы так скоро до последней буквы дойдём». На самом деле, пришлось вносить очень много корректировок на ходу, из-за этого было волнение – в какой форме она будет на Олимпиаде. Ведь у неё не получилось поучаствовать в контрольной тренировке, где решалось, кто будет бежать четвёртым скиатлон на Играх.

– Вероника удивила вас тем, как пробежала спринт?

– Отчасти. Но на тренировках перед спринтом я уже понимал, что в топ-30 она точно отберётся, а если выберет правильный забег в четвертьфинале, то и за полуфинал поборется. Хотя теперь ясно, что она с любого забега могла в 1/2 финала выходить. Мы перестраховались, выбрали пятый забег. До спринта мы со спортсменкой разговаривали, именно полуфинал ставили целью. А если бы ещё удача повернулась к Веронике лицом, то могла и в финал пройти. То, что она проиграла в плотной борьбе Джессике Диггинс – незазорно. Сама спортсменка была довольна после гонки, у меня же остался небольшой осадок, что могло быть и лучше. А ведь накануне спринта она даже не пошла на лыжах кататься, поскольку накрыла акклиматизация. Вероника только кросс бегала в тот день. Но спринт провела отлично и доказала своё право на место в эстафете.

Фото: Michel Cottin/Getty Images

– И свой этап в эстафете провела здорово.

– Да. У нас было несколько вариантов развития ситуации. Сработал тот, при котором сборная России оказалась убегающей от шведок. Хорошо, кстати, что впереди Вероники оказалась немка. Степанова всё сделала очень грамотно.

«В женской команде очень высокая внутренняя конкуренция»

– В прошлом сезоне форма у Тани Сориной была такой, что просто звенела. Что не получилось сейчас? Ведь в Пекине спортсменка в хорошей, но не в идеальной форме.

– Иногда очень сложно, особенно когда чувствуешь, что реально можешь бороться за олимпийские награды в личных гонках, спортсмену и тренеру сохранить голову спокойной. Были определённые ошибки допущены в подготовке. Я не разделяю спортсмена и тренера, а потому и говорю, что ошибки мы допустили вместе. В подробности углубляться не буду. Скажу лишь, что в последний месяц подготовка шла не так, как планировали, психологически не справились. Но состояние было хорошее. Даже в классической разделке реально было побороться за более высокие места, если бы не вмешались определённые обстоятельства. В скиатлоне – да, там состояние было никаким из-за акклиматизации, да и палка ещё сломалась, худшая гонка за два года. После финиша разделки Таня уже не была такой расстроенной, понимала, что может бороться, и сразу начала настраиваться в эстафете.

– У неё в эстафете не сработали лыжи так, как планировалось?

– Это очень мягко сказано. Но я доволен тем, что Таня сумела в таких условиях практически ничего не отдать немке. В подъёмы она даже убегала. А её этап стал хорошим примером: когда не всё складывается, когда план не срабатывает, всё равно нужно бороться до конца.

– Золото в эстафете снимет то психологическое давление, о котором вы сказали?

– Да, я очень надеюсь на это. В прошлом сезоне она была в отличной форме, но по факту не было тех результатов, на которые она рассчитывала. В этом сезоне Олимпиада, и вновь что-то не так пошло. А ведь мы работали просто очень много. Сокращали межсборье, провели очень много времени в горах, даже, возможно, больше, чем нужно. Можно представить состояние спортсменки, когда она пашет, а результаты совсем не те. Мотивация была запредельной, и это даже мешало. Теперь должно отпустить. Есть предпосылки, что к гонке на 30 км Татьяна подойдёт в хорошем состоянии.

– А чего ждать от Насти Рыгалиной? Скиатлон она пробежала отлично.

– Я могу сказать, что она большая молодец. Её отношение к своей работе было более профессиональным, чем у многих из тех, кто готовился со мной не первый год. Когда спортсмен ответственно и профессионально относится к своему делу, то и тренер не может относиться к нему как к первокласснику. Елена Валерьевна ещё в сентябре дала ей аванс, заявив, что Настя будет готовиться к гонке на 30 км на Олимпиаде, хотя ещё не было никаких отборов. Это большая ответственность, и она немного помешала Рыгалиной на старте сезона. Но я очень рад, что к Олимпиаде Настя справилась со всеми эмоциями. Она показала очень достойный результат в скиатлоне.

Немного расстроилась, что не нашлось ей места в эстафете, но я на эту тему с ней много разговаривал. У нас сейчас в женской команде очень высокая внутренняя конкуренция, и восьмое место в скиатлоне открыло бы ей дверь в эстафетную четвёрку любой команды – Норвегии, Швеции, Финляндии, США. Но в России давно не было такого, что у нас есть выбор в женской команде. Очень рассчитываю на то, что Настя проявит себя на своей профильной дистанции. У неё очень хорошая скоростная выносливость, отличная средняя скорость. Короткие гонки на Кубке мира ей не совсем подходят, она только начинает разгоняться после 5 км. В том же Давосе она проиграла Йохауг на первой пятёрке около 50 секунд, а на второй – всего 14. Самое главное для неё – справиться с психологическим давлением. Тяжело долгое время находиться на Олимпиаде, видеть, как другие бегут гонки, завоёвывают медали, а самой не бежать. Если сможет это сделать и покажет то, на что действительно способна, можно ждать от Насти очень высокий результат.