«Это не спорт, а что-то другое». Последний марафон Большунова и Клебо завершился скандалом

Знаменитая драма на ЧМ-2021 — после финиша в марафоне сначала плакал Большунов, а спустя час уже Клебо не мог сдержать слёз.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине приближаются к своему окончанию. Для сборной России по лыжным гонкам постепенно уходящая в прошлое Олимпиада досрочно стала лучшей в истории нашей страны. В столице Китая российская команда уже завоевала девять медалей различного достоинства – три золотые, три серебряные и три бронзовые награды, что является лучшим результатом в российской истории лыж по общему числу медалей.

Последний раз россияне были настолько успешны в лыжных гонках лишь в прошлом веке. Олимпиада-1998 в Нагано принесла лыжникам восемь наград, в том числе пять побед. Из Пхёнчхана-2018 россияне тоже увезли восемь медалей, но среди них не оказалось ни одной золотой (0-3-5). Сопоставимый с Пекином результат сборная показала в Турине-2006, но и там коллекция медалей была менее впечатляющей: 2-2-3.

Все другие Игры в новейшей истории российских лыж оказывались значительно менее удачными. По четыре медали команда брала в Солт-Лейк-Сити-2002 (2-1-1) и Ванкувере-2010 (1-1-2). В Сочи-2014 суммарный итог был чуть лучше – 1-3-1. Но сразу три награды россияне добыли в последней гонке турнира – марафоне, где Александр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов заняли весь пьедестал.

Вот и на сей раз заключительные гонки на Олимпийских играх могут помочь сборной России ещё сильнее улучшить и без того отличный результат. 19 февраля в Пекине состоится мужской марафон, в котором одним из главных фаворитов является лидер российской команды Александр Большунов.

На данный момент 25-летний Большунов брал медали во всех гонках на Олимпийских играх, в которых принимал участие. На Олимпиаде в Пекине Александр завоевал золото в скиатлоне и эстафете, серебро в разделке и бронзу в командном спринте. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане ему удалось завоевать четыре медали – бронза в личном спринте, а также серебро в эстафете, командном спринте и марафоне.

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В субботу двукратный чемпион Игр в Пекине выйдет на старт с надеждой на завоевание третьего олимпийского золота. Традиционно одним из основных его конкурентов станет норвежец Йоханнес Клебо. Долгое время 25-летнего уроженца Осло не относили к числу специалистов по длинным дистанциям, всё-таки коронным номером Клебо являются спринтерские разборки, где он уже на протяжении долгого времени фактически не знает себе равных. Однако на последнем чемпионате мира норвежец показал себя и в стайерской дистанции. Марафон на 50 км в немецком Оберстдорфе завершился победой Йоханнеса, с которой ему драматическим образом пришлось распрощаться спустя час после пересечения линии финиша.

К решающей части марафонской дистанции в группе лидеров оставалось всего пятеро претендентов на призовые места – россиянин Большунов и четыре представителя Норвегии. Помимо вышеупомянутого Клебо, норвежскую команду представляли Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд и Симен Хегстад Крюгер. На последнем километре Большунов сумел выбраться из норвежской «коробочки» и на спуске начал уходить. Крюгер и Холунд не смогли поймать ускорение россиянина, тогда как Клебо и Иверсен удержались за Александром.

Все ждали типичной атаки Йоханнеса в финальный пригорок, но в результате все вопросы пришлось решать непосредственно на финишной прямой. Большунов шёл впереди и выбрал самую правую лыжню. Клебо также хотел финишировать по ней, но был чуть позади. Норвежец попытался пробраться вперёд между этой самой лыжнёй и границами трассы. Его чуть повело, в результате чего он рукой задел руку и палку Большунова. Палка Александра ушла между ног и сломалась.

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Клебо продолжил свой путь к финишу и спокойно приехал первым. А Большунов не смог с одной палкой сразиться с Иверсеном. После финиша Большунов долго не мог прийти в себя. Он сидел у рекламного щита и плакал. Но, как оказалось впоследствии, на этом всё не завершилось. В это время жюри уже совещалось, пытаясь решить, было ли нарушение правил со стороны Клебо или нет. Изначально судейским комитетом было принято решение, что на трассе произошёл обычный гоночный инцидент, который не заслуживает наложения дисквалификации на норвежца.

«Двойные стандарты. У Большунова была почти такая же ситуация в Финляндии, он штраф платил, на предупреждении висел, а здесь всё неумышленно. Обидно. Это уже не спорт, а что-то другое, сложно слова подбирать», — сетовал вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

Но затем представители российской сборной подали официальный протест, и расширенный состав жюри собрался для дальнейшего разбора скандального эпизода, пригласив в комнату и самого Йоханнеса. После продолжительного обсуждения Клебо вышел недовольным и направился за пределы стадиона. Уже тогда появилось стойкое ощущение, что он узнал о дисквалификации и покинул арену в Германии. И лишь через несколько минут FIS дала титр, что Клебо действительно лишён золота.

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Йоханнеса дисквалифицировали и аннулировали его результат из финишного протокола. Норвежцы следом подали ответный протест, который никакого действия уже не возымел. В итоге чемпионом мира неожиданно для самого себя стал Иверсен, Большунов получил серебро, а бронза досталось Крюгеру, который формально приехал на финиш только четвёртым.

«Сегодня победителем должен был быть либо Йоханнес, либо я. Но точно не Иверсен. Что думаю по поводу того, что он бурно радовался? Это своеобразный спортсмен. Совершенно не удовлетворило решение дисквалифицировать Клебо, потому что для меня это бессмысленно. Какое решение устроило бы? Не знаю», — говорил Большунов в эфире «Матч ТВ» после вынесения судейского решения.

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50-километровая гонка – настолько изнуряющая дистанция для спортсменов и не самая удобная для показа мировым телевидением (занимает слишком много времени в эфирной сетке), что является очень редким событием в программе лыжных гонок. В нынешнем сезоне первый марафон на этапах Кубка мира пройдёт только 6 марта в норвежском Осло – уже после завершения Олимпийских игр 2022 года.

Таким образом, с памятного марафона на ЧМ-2021 Клебо и Большунов лишь однажды пересеклись между собой на столь длинной дистанции. Причём произошло это в швейцарском Энгадине в последней гонке прошлого сезона, и в ней оба спортсмена не попали на пьедестал. При этом ту гонку нельзя полноценно сравнить с предстоящим марафоном, так как в Энгадине спортсмены отправлялись в гонку, уже имея гандикап друг от друга, который был сформирован по итогам их выступления в масс-старте на 15 км. Сейчас же лыжники будут уходить в бой с общего старта, как и положено классическому марафону.

Стоит заметить, что в Швейцарии победу в гонке преследования на 50 км одержал Крюгер, которого не стоит упускать из вида и сейчас. Для Симена Хегстада предстоящая гонка станет его первым и последним стартом на Олимпийских играх в Пекине. Из-за коронавируса Крюгер пропустил все предыдущие дистанции, и теперь у него есть один-единственный шанс, чтобы себя проявить в Китае.

В Пекине марафоном будет завершаться олимпийская программа для лыжников – и Большунов выйдет на старт гонки с двойной мотивацией. Помимо непосредственной борьбы ещё за одно олимпийское золото, Александр может удостоиться и звания «Короля лыж». Этот неофициальный титул в лыжных гонках присваивается тому спортсмену, который смог одержать победы на дистанциях 30 км и 50 км в ходе одного чемпионата мира или Олимпийских игр. В активе Александра на ОИ-2022 уже есть победа в скиатлоне на 30 км – теперь настал черёд за марафоном.