«Старый проект». Как знаменитых фигуристов бросила тренер после провала на Олимпиаде-2018

Тарасова и Морозов — самая опытная пара, представляющая Россию на Играх в Пекине. Когда-то именно Женю с Володей считали главной надеждой страны на победы. Но в один момент в их карьере всё пошло наперекосяк. После обидного провала на Олимпиаде в Пхёнчхане, где ребята заняли лишь четвёртое место, от них отвернулась собственный тренер, бросившая фигуристов на произвол судьбы.

Почему же Тарасова и Морозов невзначай стали для Нины Мозер «старым проектом»?

Мозер была главной надеждой на возрождение победных традиций в парах

Ещё до Олимпийских игр в Сочи группа Нины Мозер стала основной надеждой на возрождение победных традиций в парном катании. У неё тренировались не только знаменитые Татьяна Волосожар и Максим Траньков, но и практически все перспективные пары того времени, включая Ксению Столбову и Фёдора Климова и Веру Базарову и Юрия Ларионова. Все три дуэта произвели фурор в Сочи, а Мозер сделала шаг к тому, чтобы стать главным тренером в парном катании.



Перед Олимпиадой в Пхёнчхане надежды на группу Нины Михайловны возлагались колоссальные. Главными фаворитами от России значились опытные Столбова/Климов, но всё пошло не по плану. Ксения не получила приглашения на Олимпиаду от МОК, а вскоре их пара с Фёдором распалась. Все надежды в группе возложили на молодой дуэт Тарасова/Морозов, у которого уже было множество важных побед и по юниорам, и на взрослом уровне. Женя и Володя сочетали в себе умение технично исполнять парные элементы, а также способность преподнести красивую историю на льду. Именно это позволило им достаточно быстро завоевать статус главной надежды на олимпийские медали.

Неудачная программа сыграла с Тарасовой и Морозовым злую шутку

Однако бороться за награды, когда среди твоих конкурентов пары с многолетним опытом – безумно сложная задача. В Корее Жене с Володей противостояли такие гранды, как Меган Дюамель и Эрик Редфорд, Вэньцзин Суй и Хань Цун и Алёна Савченко и Бруно Массо. Чтобы бороться с такими титулованными конкурентами, надо быть готовыми на все 100: и в техническом плане, и в плане постановок. Короткая программа Тарасовой и Морозова под музыку Сергея Рахманинова получилась одной из лучших. Она завораживала и заставляла судей ставить высочайшие баллы при чистых прокатах. Чего не скажешь про произвольную, к которой и у болельщиков, и у специалистов было много вопросов. Зажигательная постановка под Кристину Агилеру с простоватыми костюмами в горошек уже с самого начала проигрывала мощным постановкам конкурентов. И, возможно, именно она сыграла с нашей парой злую шутку.

На Олимпиаде в Пхёнчхане в короткой программе Тарасова и Морозов произвели фурор, заняв второе место и получив 81,68 балла. Меньше балла они уступали китайцам, а потому вполне могли бороться за золото. Но в произвольной программе всё пошло наперекосяк. Сдвоенный прыжок, падение на выбросе и как результат – самое обидное, четвёртое, место. Слёзы Жени и расстроенный взгляд Володи разбили сердца российским болельщикам. Но при этом никто не сомневался, что для ребят это только начало пути. Никто, кроме их тренера.

«Мне неинтересны старые проекты»

Заканчивать карьеру после поражения Женя и Володя не собирались. Многие лидеры ушли из спорта, конкуренции стало меньше, а, следовательно, возможностей занимать первые места у подопечных Мозер стало больше. Казалось, все пути открыты. Однако в постолимпийском сезоне Нина Михайловна шокировала болельщиков неожиданными известиями — тренер отказалась работать с лучшей парой России.

Владимир Морозов и Евгения Тарасова Фото: Jamie Squire/Getty Images

«Мне неинтересны старые проекты. Я прошла с ними определенный путь, я им благодарна за то, что реализовывали мои задумки, идеи, но я считаю, что в нужный момент надо всем расходиться и искать новые пути становления. Свежая кровь нужна как спортсменам, так и тренерам. Нельзя в работе с людьми топтаться на месте и делать одно и то же. Мы же не на заводе болванки делаем», — говорила Нина Михайловна.



Редко кто из тренеров может самолично отказаться от самых перспективных спортсменов мира. Ещё и так жестоко. Мозер практически не интересовало, как и с кем будут продолжать карьеру фигуристы, которые столько лет были ей верны. Отдать их своему ученику, пусть и таланливому, но совершенно неопытному, было весьма рискованно. Тем не менее пара оказалась в руках Максима Транькова.

Тарасова и Морозов долго не могли найти пристанище

Работа с новым тренером складывалась у пары с переменным успехом. Возможно, именно поэтому перед чемпионатом мира – 2019 Мозер вновь присоединилась к команде в качестве консультанта. Но помощь опытного специалиста не помогла Жене и Володе выиграть турнир. Россияне проиграли Вэнцзинь Суй и Хань Цуну, а после их сотрудничество с Мозер окончательно оборвалось.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я, работая последний месяц с ребятами, каждый день задавала себе вопрос: «Как ты так жила последние восемь лет?» Я так больше не могу и не хочу», — признавалась Нина Михайловна.



Возможно, Мозер так и не простила своим ученикам тот досадный проигрыш в Корее и просто не смогла продолжить работу с ними. Это сильно ударило по Жене и Володе, которые ещё больше закопались в психологических проблемах. На протяжении всего олимпийского цикла они бегали по тренерам и не могли найти «своего» наставника. При этом ни одной крупной победы за это время они не одержали, отдав статус первой пары страны сначала Бойковой и Козловскому, а затем Мишиной и Галлямову.



Перед Олимпиадой в Пекине Тарасова и Морозов собрали вокруг себя огромную команду специалистов, включая Этери Тутберидзе, Максима Транькова, Павла Слюсаренко, Алексея Тихонова и многих других.



Чем обернётся Олимпиада для талантливых, но таких неудачливых фигуристов, обидным поражением или выстраданной победой — узнаем совсем скоро.