«Медали отдавать не буду». Скандальное и уникальное олимпийское золото бобслеиста Зубкова

Зима 2014 года. Российское спортивное сообщество на подъёме. Только что закончились Олимпийские игры в Сочи. Мало того, что главный старт четырёхлетия прошёл дома, так он ещё получился и триумфальным. Сборная России заняла первое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. Казалось, ничто не может омрачить подобное торжество.

Но нет, может. Скоро одна за одной начали вскрываться различные странные истории, приведшие к потрясающим допинг-скандалам. Разбирательства шли на протяжении нескольких лет. И вот, в ноябре 2017 года Россия официально лишилась статуса победителя домашних Олимпийских игр. Случилось это после того, как бобслеист Александр Зубков был лишён сразу двух золотых наград (в двойках и четвёрках). Казус в том, что в мире наш бобслеист давно уже не чемпион, однако в России его титулы легитимны. Как же сложилась эта уникальная ситуация?

Кто такой Александр Зубков?

Зубков фактически стоял у истоков российского бобслея. Когда Федерация бобслея России вплотную занялась развитием спорта в стране, тогда же в команду был приглашён саночник Зубков. Случилось это в 1999 году. К тому моменту в активе спортсмена уже было участие в зимних Играх в Нагано, где в соревнованиях по санному спорту он вошёл в топ-20. Тем не менее особых перспектив для Александра в этом виде не просматривалось, так что решение перейти в бобслей далось относительно легко.

И так уж совпало, что вместе с приходом в сборную по бобслею Зубкова результаты команды начали расти. В результате Александр вошёл в историю как сильнейший и самый титулованный бобслеист России. За годы карьеры он стал четырёхкратным чемпионом Европы, чемпионом мира, многократным призёром континентальных и мировых первенств. И, конечно же, не обошлось без успехов на Олимпийских играх. В 2006 году Александр завоевал серебро в четвёрке, ещё через четыре года, в Ванкувере, лидер российского бобслея стал бронзовым призёром в двойке. Венцом карьеры стала домашняя Олимпиада в Сочи. Здесь спортсмен завоевал две золотые награды – в двойке и в четвёрке. Такой показатель в преддверии сорокалетия дорогого стоил, но дальше был скандал.

За что его дисквалифицировали?

Вопрос риторический. Зубков стал одним из фигурантов скандально известного доклада Макларена. История с подменой анализов, царапинами на пробирках, необычной концентрацией солей в ряде проб хорошо известна большинству. Российский спорт получил сокрушительный удар, последствия которого отзываются эхом до сих пор. Зубков в результате был лишён своих золотых наград, Россия вместе с этим потеряла и победу в общем зачёте сочинской Олимпиады. Сам же Александр получил пожизненную дисквалификацию, которая позже была сокращена до одного олимпийского цикла.

Впрочем, с учётом возраста, а также скандальной репутации спортсмена (а тяжёлый характер Зубкова не был секретом ни для кого) это в любом случае означало завершение карьеры. Вместе с тем Александр до последнего цеплялся за золото Олимпиады и вообще-то сделал только хуже, во всяком случае в глазах многих его репутация безвозвратно утеряна.

«Повторю ещё раз: я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду! МОК пусть посмотрит мою статистику достижений не за 1-2 года, а за 15 лет и попробует доказать, что я выиграл нечестно. А то такое впечатление складывается, словно я впервые в карьере вышел в Сочи на старт и сразу выиграл. Обсуждать всё это, если честно, устал», — говорил Зубков.

Но одними гневными речами всё не ограничилось. Когда постановление о лишении Зубкова медалей вступило в силу, он пошёл в суд. В Мосгорсуд. И российский суд признал, что решение CAS на территории страны не действует. Таким образом, Александр в судебном порядке отстоял звание олимпийского чемпиона. Скажете, какая разница? Ведь для МОК и всего спортивного сообщества он всё равно не чемпион. Но разница есть. На территории России Александр по-прежнему чемпион, а значит, за ним сохраняется, например, пожизненная президентская стипендия.

Многих факт чемпионства на территории России позабавил, но, как ни крути и как к этому ни относись, случай Зубкова всё-таки уникальный.