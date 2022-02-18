Самая горячая девушка Олимпиады. Ютта Лердам покорила всех красотой и скоростью

Голландские конькобежцы — признанный спортивный бренд. Спортсмены в оранжевых комбинезонах доминируют на зимних Олимпиадах, а феномен голландской конькобежной школы изучает весь мир. Нидерланды штампуют таланты каждый год — одной из таких звёздочек стала Ютта Лердам. Выиграв всё на юниорском уровне, девушка перебралась уровнем выше: перед ОИ-2022 в её копилке было золото чемпионата Европы и Кубка мира.
В Нидерландах конькобежный спорт смотрят все, и немудрено, что Лердам быстро стала популярной на родине. Имелась и другая причина: Ютта настолько очаровательна, что могла бы работать в лучших модельных агентствах. Впрочем, у неё уже есть несколько контрактов с модными брендами.
Олимпиада в Пекине стала для Лердам первой в карьере. Что не помешало девушке добыть серебряную медаль на дистанции в 1000 метров. Ютта уступила только гениальной японке Михо Такаги, установившей очередной рекорд. Тем не менее Лердам отработала заезд очень уверенно, не позволив усомниться в своей медали.
Любопытно, что за время китайской Олимпиады голландская красавица набрала больше миллиона новых подписчиков в «Инстаграме». Всего за ней следят почти два с половиной миллиона человек.
Кстати, наша героиня встречается со знаменитым конькобежцем Вервеем Куном, который старше её на восемь лет. На счету Куна сразу четыре олимпийских медали: своё единственное золото он добыл на Играх в Сочи, став героем командного спринта.
Есть ощущение, что следующий олимпийский цикл в конькобежном спорте пройдёт под знаком Ютты Лердам. Девушка находится в расцвете сил, очень серьёзно относится к тренировочному процессу и добавляет с каждым годом. Будет очень интересно следить за успехами Ютты. Ну и за её яркими фото в «Инстаграме», конечно.
- 18 февраля 2022
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