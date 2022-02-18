Наша команда осталась на девятом месте в таблице лучших сборных Олимпиады. Впрочем, шанс подняться выше ещё есть.

У России – неожиданная бронза. Но в медальном зачёте она уже ничего не меняет

14-й день Олимпийских игр был не слишком богатым на медальные события – атлеты разыгрывали лишь пять комплектов наград. В нашем медальном прогнозе на пятницу были нули, но мы надеялись, что россиянам где-то повезёт. И правда, повезло!

И нет, не в биатлоне. Масс-старт и наши мужчины, и наши женщины провели очень неудачно. Проявились все стрелковые проблемы, а потому о борьбе за медали не было и речи. Кристина Резцова, конечно, стала пятой, но отрыв от медальной тройки был очень солидным. У мужчин лучшим стал Александр Логинов – 15-е место.

Не повезло россиянам и в конькобежном спорте. У Кулижникова и Муштакова было не так уж много шансов зацепиться за награды, и, как заметил сам Павел, чуда не случилось.

А случилось оно во фристайле. Наш мастер ски-кросса Сергей Ридзик, как и четыре года назад, прорвался на третье место! Всё началось с неудачи в квалификации, но затем российский лыжник собрался и проявил себя с лучшей стороны. А после финала ещё и дал пронзительное интервью, в котором чуть не плача попросил прощения у жены, что не мог быть рядом во время рождения дочери. Но теперь-то Сергей с лёгкой душой может ехать домой!

Без очередного золота медальный зачёт не радует глаз российского болельщика. Медалей у нашей команды много – 27, и это по-прежнему второй показатель за норвежцами. Однако распределение 5 – 9 – 13 позволяет занимать только девятое место в таблице.

Впрочем, стоит понимать, что этот результат не так уж сильно расходится с нашим медальным прогнозом. Неожиданная награда Сергея Ридзика позволяет в очередной раз заметить: по количеству медалей сборная России выступает точь-в-точь, как мы и ожидали перед этими Играми. Золота, нам, конечно, не хватает. Но с серебром и бронзой всё в порядке.

Завтра у нас большой медальный день. Самое главное – это битва пар в фигурном катании. Там у нас может быть сразу и золото, и бронза – все шансы на это есть.

Завтра же сразу две награды будет разыграно в конькобежном спорте. Есть надежда, что в мужском масс-старте российским спортсменам удастся забраться на пьедестал.

Мы предполагали, что женская сборная России по кёрлингу в заключительные дни турнира добудет бронзу, однако команда на Олимпиаде провалилась. Впрочем, вместо кёрлингисток медаль могут добыть лыжники. Мы не возлагали больших медальных надежд на марафон, но стоит сказать, что наши лыжники готовы так здорово, что могут бороться и за золото.

И конечно, нельзя забывать про хоккей. Заключительный матч нашей сборной на олимпийском турнире – это главная медальная интрига последних дней Олимпиады.