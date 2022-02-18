«Сейчас Аня придёт – покажет медаль». Эмоции Трусовой после церемонии награждения

В Пекине состоялась церемония награждения российских фигуристок. Анна Щербакова получила золотую медаль, Александра Трусова – серебряную.

Взойдя на пьедестал, Трусова с улыбкой продемонстрировала награду и позже позировала для многочисленных фотографов. Вчера после завершения произвольной программы Александра не смогла сдержать слёз. Впервые на официальных стартах ей удалось исполнить пять четверных прыжков, но для победы этого не хватило. Узнав окончательные результаты, Трусова обрушилась с гневным монологом на своего тренера Этери Тутберидзе. Фигуристка, в частности, заявила, что ненавидит спорт и больше на лёд не выйдет. На пресс-конференции она отметила, что высказалась на эмоциях, а решение о продолжении карьеры примет позднее.

После церемонии награждения Трусова поговорила с журналистами, но медаль им не показала.

«Медаль я сняла. Сейчас Аня придёт, покажет, — сказала фигуристка в микст-зоне. — Я улыбаюсь, но мне нельзя снимать маску. У меня всё хорошо. Я долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных. Радовалась, что выполнила все элементы».

Трусова добавила, что не особенно ощущала давление Олимпийских игр, чувствовала ответственность, но настраивалась как на обычный прокат. Успешное исполнение прыжков Александра назвала неслучайным – по собственным словам, она готовилась выйти на пик формы именно к пекинским соревнованиям.

«Родные живут без ночи, — поделилась 17-летняя спортсменка. – Звоню им то ночью, то утром, то вечером. Родители поддерживают. Собаки слышат мой голос из телефона и реагируют.

Устала от здешней еды. Китайскую и здесь не ем, стараюсь есть нейтральное. Про две Олимпиады я никогда не говорила. Про всё, что будет дальше, буду говорить потом.



«Вы всё знали» к Тутберидзе — комментировать не буду».



Новая олимпийская чемпионка – Анна Щербакова – призналась, что осознание победы к ней так и не пришло.

«Я легла спать в 9 утра, на пару часов, — рассказала фигуристка. — Чувствую себя нормально. Мне удалось побыть одной. В голове никаких мыслей — пустота и радость. Первым делом хочу увидеться с родными и близкими. Они звонили, писали и переживали. Потратили больше нервов, чем я. Хочу поблагодарить за переживания во время соревнований и всей моей карьеры».

Оказавшись на высшей ступени пьедестала, Щербакова, как и вчера во время цветочной церемонии, праздновала скромно. Анна улыбалась, затем, получив медаль, поцеловала её.



Завтра Щербакова намерена приступить к тренировкам перед показательными выступлениями.



«На чемпионат мира хочется. У меня сейчас даже нет ощущения, что соревнования закончились. Нет ощущения законченной работы. Пока так. У нас ещё Кубок Первого канала. Загадывать про новые титулы не буду. Надо продолжать работать», — добавила Щербакова.

На Олимпийских играх Анна Щербакова показала второй результат как в короткой, так и в произвольной программах, но по сумме баллов оказалась сильнее всех соперниц. Она на четыре балла опередила Александру Трусову. Третье место заняла Каори Сакамото из Японии.



Ещё одна россиянка – Камила Валиева – стала четвёртой. Организаторы не пригласили действующую чемпионку России и Европы на показательные выступления. Сегодня Валиева прилетела в Москву.