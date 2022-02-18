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Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине — расписание соревнований на 19 февраля 2022: фигурное катание (пары), лыжи (марафон)

Олимпиада-2022. 19 февраля. В фигурном катании опять заруба. У России отберут золото?
Михаил Чесалин
Олимпиада-2022 в Пекине – расписание на 19 февраля
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Представляем все финалы дня, полное расписание и оцениваем шансы российских атлетов.
Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Медальный зачёт

19 февраля – последний полноценный день Олимпиады-2022. В воскресенье все уже будут смотреть несколько ключевых финалов и ждать церемонии закрытия, а в субботу жизнь на всех спортивных аренах бьёт ключом. Спортсмены разыграют сразу восемь комплектов наград и ещё дополнительно две бронзы – в женском кёрлинге и мужском хоккее.

Главное событие дня – произвольная программа у пар в фигурном катании. У нас три великолепные пары: Тарасова/Морозов, Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский по итогам первого соревновательного дня заняли места со второго по четвёртое, уступив только паре из Китая. И в субботу нас ждёт большая заруба. Неужели у России отберут это золото?

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В лыжных гонках – финальная серия противостояния Александра Большунова и Йоханнеса Клебо. Биться они будут на марафонской дистанции – 50 км. Сражение россиянина и норвежца в марафоне на чемпионате мира – 2021 обернулось драмой на финише: столкновением, поломкой палки у Большунова и дисквалификацией Клебо. Пока можно лишь представить, какая же жара ждёт нас на самой длинной лыжной дистанции на Олимпиаде. В заявке сборной России, помимо Большунова, есть Якимушкин, Мальцев и Спицов.

Также стоит обратить пристальное внимание на конькобежный спорт: там будут разыграны медали в мужском и женском масс-стартах. У мужчин к медалям постараются прорваться Алдошкин и Захаров, у женщин – Голубева и Сохрякова. Смотрим и болеем!

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Ещё один комплект наград будет разыгран в горнолыжном параллельном слаломе в зачёте смешанных команд. Россия здесь представлена, но шансов на медали мало. В женском бобслее у нас два экипажа, но по итогам первого дня они на награды не претендуют. А в лыжном хафпайпе наших спортсменов, к сожалению, нет вообще.

Поклонники хоккея, конечно, должны сегодня включить и матч за третье место. Россия здесь, к счастью, не будет – мы пробились в финал. Но за бронзу сыграют Швеция и Словакия. Медальные матчи в кёрлинге тоже пройдут без нашего участия.

Также стоит отметить, что в субботу пройдут первые заезды мужских четвёрок в бобслее. В двойках экипаж Гайтюкевича был близок к медали. Может, тут больше повезёт?

19 февраля, суббота. День 15-й. Разыгрывается 8 комплектов наград

Расписание финалов

4:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
7:46. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Большой финал
9:00. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
9:05. Кёрлинг. Мужчины. Финал. Швеция — Великобритания
11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал
12:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал
14:00. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
15:05. Кёрлинг. Женщины. Матч за 3-е место
16:10. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место. Швеция — Словакия
16:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка

Полное расписание соревнований

4:30. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
4:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
6:00. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/8 финала
6:05. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
6:47. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/4 финала
7:14. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/2 финала
7:37. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Малый финал
7:46. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Большой финал
9:00. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
9:05. Кёрлинг. Мужчины. Финал. Швеция — Великобритания
10:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала
10:45. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала
11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал
12:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал
14:00. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
15:00. Бобслей. Женщины. Двойки. 3-я попытка
15:05. Кёрлинг. Женщины. За 3-е место
16:10. Хоккей. Мужчины. За 3-е место. Швеция — Словакия
16:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка.

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