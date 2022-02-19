Лыжные гонки на Олимпиаде-2022. В Китай шторм! Марафон под угрозой срыва! LIVE

Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде-2022 пройдёт мужской марафон в лыжных гонках. Для лыжников-мужчин эта гонка станет последней на турнире. Главным событием гонки станет противостояние Йоханнеса Клебо и Александра Большунова. На чемпионате мира — 2021 марафон завершился драматичной дисквалификацией норвежца, серебром россиянина и золотом Иверсена. Будут ли столь драматичные моменты сегодня? Следите за яркими событиями гонки в нашей онлайн-трансляции.
Начало мужской гонки — 10:00 по московскому времени.
Состав мужской сборной России на масс-старт
Сборную России в масс-старте свободным стилем представят:
2. Александр Большунов
3. Иван Якимушкин
5. Артём Мальцев
6. Денис Спицов.
О возможных изменениях условий проведения женской гонки будет объявлено позднее.
Марафон на Олимпиаде сократили и перенесли!
Но нет, всё-таки решили не отменять гонку организаторы. Марафон из-за тяжелейших погодных условий будет сокращён с 50 до 30 км и начнётся на час позже — в 10:00 по московскому времени.
Марафон на Олимпиаде под угрозой срыва
Доброе утро, дорогие друзья. День начинается с интересных новостей! В Пекине жуткий штормовой ветер, поэтому марафон для лыжников на Олимпиаде могут отменить!
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