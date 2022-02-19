Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Лыжные гонки на зимней Олимпиаде — 2022: марафон, мужчины, онлайн-трансляция 19 февраля 2022

Лыжные гонки на Олимпиаде-2022. В Китай шторм! Марафон под угрозой срыва! LIVE
Ангелина Николаева
Александр Большунов и Йоханнес Клебо
Комментарии
Заключительная гонка для лыжников на турнире. Будет жарко!

Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде-2022 пройдёт мужской марафон в лыжных гонках. Для лыжников-мужчин эта гонка станет последней на турнире. Главным событием гонки станет противостояние Йоханнеса Клебо и Александра Большунова. На чемпионате мира — 2021 марафон завершился драматичной дисквалификацией норвежца, серебром россиянина и золотом Иверсена. Будут ли столь драматичные моменты сегодня? Следите за яркими событиями гонки в нашей онлайн-трансляции.

Начало мужской гонки — 10:00 по московскому времени.

Расписание Олимпиады-2022
Медальный зачёт Олимпиады-2022
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
19 февраля 2022, суббота. 10:00 МСК
Не началось
Состав мужской сборной России на масс-старт Марафон на Олимпиаде сократили и перенесли! Марафон на Олимпиаде под угрозой срыва
Live Ангелина Николаева

Состав мужской сборной России на масс-старт

Сборную России в масс-старте свободным стилем представят:

2. Александр Большунов
3. Иван Якимушкин
5. Артём Мальцев
6. Денис Спицов.

08:16 Ангелина Николаева

О возможных изменениях условий проведения женской гонки будет объявлено позднее.

08:11 Михаил Чесалин

Марафон на Олимпиаде сократили и перенесли!

Но нет, всё-таки решили не отменять гонку организаторы. Марафон из-за тяжелейших погодных условий будет сокращён с 50 до 30 км и начнётся на час позже — в 10:00 по московскому времени.

08:09 Михаил Чесалин

Марафон на Олимпиаде под угрозой срыва

Доброе утро, дорогие друзья. День начинается с интересных новостей! В Пекине жуткий штормовой ветер, поэтому марафон для лыжников на Олимпиаде могут отменить!

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022