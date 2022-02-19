Заключительная гонка для лыжников на турнире. Будет жарко!

Лыжные гонки на Олимпиаде-2022. В Китай шторм! Марафон под угрозой срыва! LIVE

Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде-2022 пройдёт мужской марафон в лыжных гонках. Для лыжников-мужчин эта гонка станет последней на турнире. Главным событием гонки станет противостояние Йоханнеса Клебо и Александра Большунова. На чемпионате мира — 2021 марафон завершился драматичной дисквалификацией норвежца, серебром россиянина и золотом Иверсена. Будут ли столь драматичные моменты сегодня? Следите за яркими событиями гонки в нашей онлайн-трансляции.

Начало мужской гонки — 10:00 по московскому времени.