Олимпиада-2022. 15-й день. Большунов в погоне за вторым личным золотом! LIVE

Сегодня, 19 февраля, пройдёт 15-й, предпоследний день зимних Олимпийских игр — 2022. Главными событиями для сборной России станут мужской марафон в лыжных гонках и произвольная программа у спортивных пар. За медали сегодня также будут бороться наши конькобежцы, бобслеисты и горнолыжники. Следите за самыми интересными событиями в нашей онлайн-трансляции.
Валиева пробежала мимо фанатов, Елистратов позировал с бронзой. Лучшие кадры со встречи олимпийцев — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Сборная России по биатлону добыла четыре медали на Олимпиаде-2022. А ведь наград могло быть и больше, но фатально не везло Максиму Цветкову. Подводим главные итоги выступлений российских спортсменов.
Новозеландец Нико Портеус выиграл золото в ски-хафпайпе. Он уже в первой попытке показал результат на 93.00 балла. Серебро завоевал Дэвид Уайз (90.75), бронза досталась Алексу Феррейре (86.75). Россиян в финальном раунде не было.
В бобслее прошёл первый заезд у четвёрок. Лучшее время у экипажа Лохнера — 48.13. Четвёрка Гайтюкевича на четвёртой позиции (+0.41), Андрианова — на девятой (0.69).
Совсем скоро начнётся вторая попытка. Третья и четвёртая пройдут завтра.
В медальном зачёте Россия располагается на девятом месте. У нас 27 наград: 5 — 9 — 13.
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
19 февраля – последний полноценный день Олимпиады-2022. Представляем все финалы дня, полное расписание и оцениваем шансы российских атлетов.
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