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Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине – онлайн-трансляция соревнований 18 февраля 2022, Россия на зимних Олимпийских играх

Олимпиада-2022. 15-й день. Большунов в погоне за вторым личным золотом! LIVE
Андрей Гуров Даниил Сальников
,
Александр Большунов, сборная России
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Жаркая борьба будет и у наших фигуристов.

Сегодня, 19 февраля, пройдёт 15-й, предпоследний день зимних Олимпийских игр — 2022. Главными событиями для сборной России станут мужской марафон в лыжных гонках и произвольная программа у спортивных пар. За медали сегодня также будут бороться наши конькобежцы, бобслеисты и горнолыжники. Следите за самыми интересными событиями в нашей онлайн-трансляции.

Расписание Олимпиады-2022
Медальный зачёт Олимпиады-2022
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Live Павел Панышев

Валиева пробежала мимо фанатов, Елистратов позировал с бронзой. Лучшие кадры со встречи олимпийцев — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

06:21 Павел Панышев

Сборная России по биатлону добыла четыре медали на Олимпиаде-2022. А ведь наград могло быть и больше, но фатально не везло Максиму Цветкову. Подводим главные итоги выступлений российских спортсменов.

«Статистика — вещь упрямая». Главные итоги Олимпиады-2022 для российского биатлона «Статистика — вещь упрямая». Главные итоги Олимпиады-2022 для российского биатлона
06:06 Павел Панышев

Новозеландец Нико Портеус выиграл золото в ски-хафпайпе. Он уже в первой попытке показал результат на 93.00 балла. Серебро завоевал Дэвид Уайз (90.75), бронза досталась Алексу Феррейре (86.75). Россиян в финальном раунде не было.

Олимпиада 2022. Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
19 февраля 2022, суббота. 04:30 МСК
Окончено
1
Нико Портеус
Новая Зеландия
93.00
2
Дэвид Уайз
США
90.75
3
Алекс Феррейра
США
86.75
06:02 Павел Панышев

В бобслее прошёл первый заезд у четвёрок. Лучшее время у экипажа Лохнера — 48.13. Четвёрка Гайтюкевича на четвёртой позиции (+0.41), Андрианова — на девятой (0.69).

Совсем скоро начнётся вторая попытка. Третья и четвёртая пройдут завтра.

Олимпиада 2022. Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
19 февраля 2022, суббота. 04:30 МСК
Окончено
1
Германия
58.13
2
Германия
+0.16
3
Канада
+0.25
05:52 Павел Панышев

В медальном зачёте Россия располагается на девятом месте. У нас 27 наград: 5 — 9 — 13.

05:50 Павел Панышев

Расписание соревнований и шансы российских атлетов

19 февраля – последний полноценный день Олимпиады-2022. Представляем все финалы дня, полное расписание и оцениваем шансы российских атлетов.

Россия на Олимпиаде-2022. Последняя битва Большунова и Клебо. Где смотреть трансляцию? Россия на Олимпиаде-2022. Последняя битва Большунова и Клебо. Где смотреть трансляцию?
Олимпиада-2022. 19 февраля. В фигурном катании опять заруба. У России отберут золото? Олимпиада-2022. 19 февраля. В фигурном катании опять заруба. У России отберут золото?
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