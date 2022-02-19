Жаркая борьба будет и у наших фигуристов.

Олимпиада-2022. 15-й день. Большунов в погоне за вторым личным золотом! LIVE

Сегодня, 19 февраля, пройдёт 15-й, предпоследний день зимних Олимпийских игр — 2022. Главными событиями для сборной России станут мужской марафон в лыжных гонках и произвольная программа у спортивных пар. За медали сегодня также будут бороться наши конькобежцы, бобслеисты и горнолыжники. Следите за самыми интересными событиями в нашей онлайн-трансляции.