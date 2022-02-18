Главное, что нужно знать перед развязкой соревнований спортивных пар на Играх в Пекине.

Фигурное катание на Олимпиаде, пары. Прямая трансляция, время старта

Дата и время соревнований

19 февраля состоится произвольная программа пар на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представляют Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.



Начнутся соревнования в 14:00 по московскому времени.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Прямая трансляция

В прямом эфире соревнования будет транслировать телеканал «Россия 1». Начало — в 14:00.



Посмотреть видео можно будет здесь.

Состав участников и порядок выступлений

Первая разминка

1. Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия).

2. Хейли Эстер Копс и Евгений Краснопольский (Израиль).

3. Минерва Фабьенне Хазе и Нолан Зегерт (Германия).

4. Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (Канада).

Вторая разминка

5. Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд (Канада).

6. Лаура Баркеро и Марко Цандрон (Испания).

7. Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (Италия).

8. Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия).

Третья разминка

9. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония).

10. Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк (США).

11. Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрейзер (США).

12. Чен Пен и Ян Цзинь (Китай).

Четвёртая разминка

13. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия) — 16:21.

14. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) — 16:29.

15. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) — 16:37.

16. Вэньцзин Суй и Хань Цун (Китай).