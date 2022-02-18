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Фигурное катание на зимней Олимпиаде —2022, пары, произвольная программа: время, трансляция, где смотреть, участники

Фигурное катание на Олимпиаде, пары. Прямая трансляция, время старта
Яна Левхина
Фигурное катание на ОИ, пары. Прямая трансляция
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Главное, что нужно знать перед развязкой соревнований спортивных пар на Играх в Пекине.

Дата и время соревнований

19 февраля состоится произвольная программа пар на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представляют Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Начнутся соревнования в 14:00 по московскому времени.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Расписание Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Медальный зачёт Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Прямая трансляция

В прямом эфире соревнования будет транслировать телеканал «Россия 1». Начало — в 14:00.

Посмотреть видео можно будет здесь.

Состав участников и порядок выступлений

Первая разминка

1. Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия).
2. Хейли Эстер Копс и Евгений Краснопольский (Израиль).
3. Минерва Фабьенне Хазе и Нолан Зегерт (Германия).
4. Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (Канада).

Вторая разминка

5. Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд (Канада).
6. Лаура Баркеро и Марко Цандрон (Испания).
7. Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (Италия).
8. Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия).

Третья разминка

9. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония).
10. Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк (США).
11. Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрейзер (США).
12. Чен Пен и Ян Цзинь (Китай).

Четвёртая разминка

13. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия) — 16:21.
14. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) — 16:29.
15. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) — 16:37.
16. Вэньцзин Суй и Хань Цун (Китай).

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