Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022: главные итоги турнира для сборной России

«Статистика — вещь упрямая». Главные итоги Олимпиады-2022 для российского биатлона
Татьяна Постникова
Итоги Олимпиады-2022 для российского биатлона
Комментарии
Медалей могло быть больше. Но российские спортсмены всё равно молодцы.

Российские биатлонисты выступили на Олимпиаде-2022 так, как никто не ожидал. И впервые за долгое время речь идёт о позитиве. Сборная России завоевала четыре медали – одно серебро и три бронзы – и едва не побила личный рекорд по количеству медалей. Немного обидно лишь оттого, что наград могло быть гораздо больше и у девушек, и у мужчин, если бы не пресловутый лишний промах. Какие же выводы можно сделать по итогам Олимпиады-2022?

Хорошая подготовка

Как бы мы иногда ни посмеивались над сборной России, бесспорным является тот факт, что команда реально подготовилась к Олимпиаде, улучшив свои результаты. Особенно это заметно по ходу, который показывали спортсмены. В наших медальных эстафетах и девушки, и мужчины были лидерами по скорости на одном из кругов своего этапа. А Логинов и Резцова вообще входили в тройку лучших биатлонистов в командных гонках.

Норвегия уступала России две минуты, но выиграла. Детальный разбор драматичной эстафеты Норвегия уступала России две минуты, но выиграла. Детальный разбор драматичной эстафеты

Собственно, такой подъём в форме отразился и на результатах, пускай и не всей команды. Максим Цветков и Карим Халили стали бронзовыми призёрами Олимпиады, Александр Логинов – двукратным, а Эдуард Латыпов – трёхкратным. Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина увозят домой бронзу и серебро, Светлана Миронова и Ирина Казакевич – серебро.

Действительно, эта Олимпиада стала для сборной России по биатлону одной из лучших по количеству медалей. Максимум россияне завоёвывали пять медалей, это было в 1994 и 2006 годах. Если не считать Сочи, где было выиграно четыре медали (две оспариваются), то наши биатлонисты показали третий результат в истории. Правда, в те годы у нас всё-таки были золотые медали, без которых, увы, обошлось в этот раз. Но, кажется, что после той ямы, в которой находился долгие годы наши биатлон, это довольно хороший результат.

Неудачная стрельба

Главным страхом не только для болельщиков и тренеров, но и для самих биатлонистов, кажется, стала стрельба. Наши биатлонисты и так не радовали точностью на этапах Кубка мира, но Олимпиаде случилось что-то невообразимое. В первых гонках наши девушки едва не установили антирекорды по стрельбе. Да и в целом в сборной России и у мужчин, и у женщин на ноль в гонках работал только Максим Цветков, и то не всегда.

Кажется, собирались со стрельбой россияне в основном на командные гонки. Там число промахов было значительно меньше, но тем не менее казусы случались. У женщин Светлана Миронова зашла на круг, у мужчин – Эдуард Латыпов на два, причём в решающий момент. Именно стрельба во многом подводила наших спортсменов и не давала им претендовать на медали, когда это было возможно. Недаром уж слишком часто стала повторяться фраза: «В одном выстреле от медали». Она вполне могла бы стать девизом нашей команды на Играх.

Миронова не смогла попасть ни в одну мишень! Стрельба наших биатлонисток — просто ужас Миронова не смогла попасть ни в одну мишень! Стрельба наших биатлонисток — просто ужас

Упущенные шансы

Кажется, Олимпиада-2022 могла бы стать для сборной России идеальной, если бы не упущенные шансы. Во многом из-за стрельбы.

Главной досадой тут, наверное, стало выступление Кристины Резцовой. Россиянка ехала на Олимпиаду в статусе лидера команды и в этом звании провела все гонки, явно доминируя в женской сборной. Многие рассчитывали, что с Игр Кристина привезёт личную медаль. Анфиса Резцова ставила на бронзу. И Кристина почти в каждой гонке претендовала на медаль, но, увы, подводила стрельба. Как итог – в двух личных гонках она была в топ-6, в одной в топ-10 и лишь однажды замкнула топ-25.

Резцова в женской эстафете опередила всех! Разбор невероятной гонки для сборной России Резцова в женской эстафете опередила всех! Разбор невероятной гонки для сборной России

Сама Кристина, кажется, не расстроилась, что не уехала с личной медалью. Она вполне довольна своим результатом, по сути, таким же, как был по ходу всего сезона. Ведь личная медаль у россиянки пока всего одна.

«Как я опишу эту Олимпиаду? Очень много мыслей разных, но для меня эта Олимпиада под названием «статистика — вещь упрямая». Все мои результаты как были в этом сезоне, так ничего и не поменялось. Ни в лучшую, ни в худшую сторону», — признаётся Резцова.

Свои шансы упускал и Александр Логинов. Несколько раз россиянин был очень близок к подиуму, но, увы, сам лишал себя наград из-за нестабильной стрельбы. У Логинова в итоге всего один результат в топ-10, один в топ-15 и два вне первой двадцатки, и это при том, что по чистому ходу россиянин был одним из лидеров. Но главное, что Логинов собрался в важнейших гонках – мужской и смешанной эстафетах, где почти идеально проводил свои этапы. Во многом благодаря ему команда смогла рассчитывать на медали.

«Наша сборная перехотела золото». Взгляд спортивного психолога на проблемы биатлонистов «Наша сборная перехотела золото». Взгляд спортивного психолога на проблемы биатлонистов

В шаге от медалей, подобно Логинову, оставался и Латыпов. У россиянина два 11-х места и одно 20-е в личной гонке. Тем не менее, в отличие от остальных, всё-таки дошёл до личной медали – бронзы в пасьюте.

У мужчин серьёзно радовал Максим Цветков, поехавший на Олимпиаду благодаря упорной работе. Россиянину дважды немного не повезло: в индивидуальной гонке и спринте он остановился в шаге от подиума, на четвёртом месте. Но тут, скорее, сперва об упущенном шансе, а потом о невезении. Пускай ход у россиянина в гонках был и не лучшим, Максим выдавал идеальную работу на рубеже, конечно, если не вмешивались погодные условия или ажиотаж гонки. Тем не менее свою медаль Цветков всё-таки взял в составе эстафеты. И, несмотря на всё это, Олимпиада стала действительно успешной для нас. Посмотрим, что будет в Милане.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022