Большунов – гений! Играючи вынес всех в марафоне и забрал свою девятую медаль Олимпиад!

Марафон, как и ожидалось, выдался довольно интересным. Огня гонке добавили организаторы, решившие из-за мороза (и, как говорят, просьбы норвежцев) сократить дистанцию гонки с 50 км до 28,4 км. Казалось, плакало третье золото Александра Большунова, ведь Йоханнес Клебо на более короткой дистанции мог серьёзно побороться с россиянином. Но этого не вышло. Норвежец снялся посреди гонки, а Большунов триумфально стал чемпионом и играючи забрал свою девятую олимпийскую медаль. И свою победу праздновал не только Александр, вместе с ним на подиуме оказался и Иван Якимушкин.

Уникальная гонка

Сегодняшняя гонка стала уникальной ещё до старта. Из-за сильнейшего ветра старт марафона сперва перенесли на час позже. А немного позже стало известно, что принято уникальное историческое решение – дистанция гонки сокращена до 28,4 км. Причём сборная России настаивала на том, чтобы все бежали 50 км, однако противостоять Международной федерации лыжного спорта было невозможно.

Начало гонки было ожидаемым. Первый круг, который из-за сокращения дистанции стал 7,1 км, спортсмены шли в довольно плотной группе, где держались все россияне. В какой-то момент Ханс Холунд попытался оторваться, но Большунов, а затем и все остальные поддержали его ускорение.

Многие из-за сокращения дистанции стали переживать, что Йоханнес Клебо сможет навязать серьёзную борьбу Александру. Но, к счастью, у норвежца не вышло, как и в скиатлоне. С 13 км пятикратный олимпийский чемпион начал значительно проигрывать головной группе. Там он шёл 16-м в 13,4 секунды, создав с французом Жюлем Лапьером свою группу догоняющих. К концу второго круга отставание увеличилось до 15,1 секунды.

Вместе с Клебо начали отставать и остальные норвежцы: Крюгер, перенёсший коронавирус, Холунд. Плотно в группе лидеров держался лишь Рёте.

Двойной успех

После смены лыж Большунов вернулся к лидирующим позициям в пелотоне, а вместе с ним в первой шестёрке плотно держались и остальные россияне: Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

Между тем Клебо продолжил проигрывать. На отсечке 15,2 км Йоханнес уступал уже 29,6 секунды, а на отсечке 16,8 км уже 1 минуту и 0,8 секунды! У остальных же норвежцев открылось второе дыхание, и они стали подбираться ближе к лидирующей группе. Крюгер даже в какой-то момент вышел вперёд, а Большунову пришлось работать за ним.

На подходе к отсечке 20,1 км произошло невероятное, Клебо принял решение сняться с гонки. Норвежец перестал бороться, практически остановился и, сняв биб, покинул трассу.

К началу четвёртого круга выделилась девятка лидеров. В ней из россиян прилично отставать начал Денис Спицов, небольшой проигрыш появился и у Артёма Мальцева. Иван Якимушкин же плотно держался вслед за Большуновым. Однако немного позднее Мальцев подтянулся к лидерам.

После 24 км оторвалась пятёрка лыжников, в которой были три россиянина (Якимушкин, Мальцев и Большунов) и два норвежца (Крюгер и Рёте). Спицов с американцем Скоттом Паттерсоном и французом Клеманом Париссом начал отставать.

Большунов попытался оторваться от соперников, но Крюгер мощно вцепился в россиянина и не дал ему уйти вперёд. Два лыжника оторвались на пару секунд, однако потом группу догнал Иван Якимушкин. Уже на стадионе Александр выдал решающее ускорение, которое не смогли поддержать ни Крюгер, ни Якимушкин. Тогда уже стало ясно, что Большунов вновь стал чемпионом, гением лыжных гонок. После финиша Александр громко закричал, радуясь, что вновь вынес всех соперников и победил. А Иван праздновал своё долгожданное серебро.