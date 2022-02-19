«ЗАГС закрывается, а вы мчитесь вперёд». Провокация Москвиной принесёт золото Олимпиады?

Выбор соревновательных программ для фигуристов в олимпийский сезон — всегда нервное занятие. Подобрать правильный образ, музыку и костюмы не всегда удаётся с первого раза, даже когда рядом с тобой находятся настоящие профессионалы. Критике подвергаются и заслуженные тренеры. Например, на Тамару Москвину ополчились из-за странной и противоречивой постановки действующих чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Специалиста упрекнули в старомодности и неумении следовать духу времени, а неудачное на первый взгляд сочетание двух композиций советского композитора Георгия Свиридова и вовсе вызвало бурные дискуссии среди болельщиков и экспертов.

Но опытная наставница не поддалась на их уговоры, настояв на своём. Она уверена: её провокация сработает и в Пекине её ученики завоюют золото.

Мишину/Галлямова критиковали за странный номер

В Пекин Анастасия Мишина и Александр Галлямов приехали в качестве первой пары страны. Именно ученикам Тамары Москвиной отводилась ведущая роль в борьбе с сильными китайцами Вэньцзин Суй и Хань Цуном. Но на пути к олимпийской мечте фигуристам пришлось пройти немало испытаний. После блестящей победы на чемпионате мира в Стокгольме спортсмены надеялись доказать, что их золотая медаль не была случайностью, и в течение сезона они прекрасно справлялись с этой задачей. От старта к старту Настя и Саша демонстрировали выдающееся катание: они прогрессировали, а вместе с ними видоизменялись их программы.

Спорная постановка воспитанников петербуржской школы в произвольной программе вызвала немало дискуссий среди специалистов. Выбор фигуристов и их тренерского штаба пал на довольно нетривиальное сочетание музыкальных композиций «Метель» и «Время, вперёд!» советского автора Георгия Свиридова. Тревожным звоночком для них стало то, что поначалу такое странное решение не встретило отклика у аудитории. Разные по темпу, настроению и смыслу произведения не произвели нужного впечатления и вызвали негодование у болельщиков фигурного катания. Наставницу пары нещадно критиковали за несовременный и устаревший характер номера, отмечая, что в 2022 году яркий гимн индустриализму выглядит несколько архаичным.

Осложняло ситуацию и то, что сами спортсмены не до конца понимали задумку Тамары Николаевны, из-за чего выразительность их прокатов заметно снижалась. В начале года Галлямов признавался, что они с партнёршей долго не знали, как катать такую музыку, как передавать образы. Саше и Насте не хватало гибкости и артистизма, чтобы показать плавные линии, соответствующие мелодии, а в ритмичной части программы фигуристы откровенно не поспевали за музыкой. Из-за этого логический переход между двумя композициями не читался. В растерянности были даже гуру хореографического мастерства. Так, Илья Авербух посетовал на отсутствие конкретной идеи в программе, а первая наставница пары Людмила Великова отметила, что ни за что не поставила бы своим воспитанникам такой номер.

«Не знаю, я бы такую программу, например, никогда не сделала. Я считаю, что люди должны эмоционально кататься. А тут всё немножко архаично, хотя оправданно. Всё сделали спокойно Мишина и Галлямов, без колыхания эмоций, без улыбочки. Видимо, было запланировано делать именно элементы», — прокомментировала тренер победный прокат фигуристов на чемпионате Европы.

Прагматичный подход Москвиной отлично сработал

С эстетической точки зрения номер Мишиной и Галлямова невероятно многогранен, поэтому и понять его достаточно трудно. Например, музыковед Анна Виленская поделилась мнением, что главная проблема этой музыки в том, что в ней заложены образы СССР, которые не соответствуют нынешнему времени. Тем не менее при правильной интерпретации из неё можно сделать мощное либретто к выступлению ребят на Играх. Именно этого и добивалась Тамара Николаевна совместно с Валерием Завирухой и Александром Гольдштейном, которые помогли создать музыкальное сопровождение, отражающее идею программы и исполнительское мастерство Насти и Саши.

«Нам хотелось показать разноплановость пары, более широкий диапазон их возможностей. Музыкальные части программы подобраны таким образом, что сюжет читается без слов. Романс — это о затаённых чувствах молодых людей, их нежности, влюблённости и волнениях, как всё сложится в жизни. Планы намечены, решено, что делать, куда двигаться, и заключительная часть программы посвящена их достижениям, что молодые люди добились того, к чему шли. Это можно назвать гимном молодёжи. Потому что музыка «Время, вперёд!» и о полёте Юрия Гагарина в космос, и о достижениях молодых учёных, людей самых разных профессий…

А применительно к нашей паре эта музыка подчёркивает и говорит, что их время пришло — мчитесь, добивайтесь, свершайте! Эта программа, на мой взгляд, объединяет смысловую и хореографическую составляющую, показывает, что молодые люди могут быть и нежны, и задумчивы, но и сильны, решительны, когда добиваются поставленных целей», — объясняла свой замысел Москвина.

«Сказали: «Это будет твой следующий хит, Тамара!»

Наставницу привыкли считать приверженцем авторитарной системы воспитания, однако это не совсем так. Просто Тамара Николаевна имеет большой тренерский опыт и заранее продумывает выигрышную стратегию для своих учеников. Готовя программу для Мишиной и Галлямова, специалист неоднократно советовалась с иностранными экспертами, оценивая их реакцию на выбранную композицию. Консультация с китаистами нашего МИДа пошла на пользу творческому тандему Москвиной и её подопечных, а значит, нет поводов сомневаться в профессиональном чутье великого тренера. Она точно знает, что делает, но что важнее — понимает, как будет воспринято выступление Саши и Насти судьями.

«Эта музыка всю жизнь звучала у нас в стране в программе «Время», поэтому некоторые российские зрители восприняли её неоднозначно. А я по поводу музыки переписывалась с иностранными специалистами и судьями, и они в один голос сказали: «Ну это русские знают про вашу программу новостей, а нам музыка очень нравится».

Мне вообще один самый главный специалист по музыке сказал: «Это будет твой следующий хит, Тамара!» Так оно так и будет, просто сейчас ещё слишком рано, надо программу вкатать. А ребята мне поверили сразу», — рассказывала Москвина.

Когда программа была вычищена, обновлена при помощи отдельных акцентов, она заиграла новыми красками, и прежние критики сменили гнев на милость. Очевидно, что Мишиной и Галлямову просто требовалось время на отработку элементов, на раскрытие своих образов, но изначально выбор наставницы был верным. Подтверждают это и сами фигуристы.

«Как Тамара Николаевна Москвина говорила, будто у вас ЗАГС закрывается, а вы мчитесь вперёд, чтобы успеть», — описывал программу Галлямов.

Сейчас же кажется, что Настя и Саша мчатся прямиком к олимпийскому золоту. У них есть все шансы, чтобы выиграть Олимпиаду с нестандартной и даже провокационной постановкой. Что ж, остаётся пожелать им удачи.