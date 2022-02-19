Большунов надел на награждение золотые ботинки. Наш гений заслужил маленькое пижонство

Кто главный герой Олимпийских игр в Пекине? Конечно, Александр Большунов. Сегодня звёздный российский лыжник на фантастически громкой ноте завершил своё выступление на ОИ-2022, выиграв марафон. Да, из-за погодных условий гонку сократили с 50 до 28 километров, что, казалось, играет против Большунова. Но Саше не страшны никакие препятствия: на последнем километре он так уверенно ушёл от соперников, что в концовке мог идти практически шагом.

Кстати, прославленный Йоханнес Хёсфлот Клебо сегодня тоже хотел бороться за победу. Тогда именно он стал бы лидером Пекина по лыжному золоту. Однако в середине гонки норвежец, чей темп быстро замедлялся, был вынужден сняться. Как рассказал во время трансляции Дмитрий Губерниев, Клебо подхватил ротавирус и всю ночь не спал, выйдя на марафон в сильно ослабленном состоянии. Впрочем, даже в идеальной форме Йоханнес вряд ли бы смог конкурировать с Сашей.

Таким образом, Большунов в Пекине завоевал сразу пять олимпийских медалей — бронза, серебро и три золота. Конечно, после такого успеха россиянин имел полное право на небольшое пижонство: на церемонию награждения Большунов вышел в забавных золотых ботинках. Выглядело это достаточно забавно — что-то вроде золотых маек, которые надевают футболисты и хоккеисты при завоевании чемпионства. Учитывая, сколько выиграл Александр, он мог бы сегодня надеть золотые ботинки, майку и перчатки. Заслужил! Ботинки – супер!

Фото: Getty Images

Кстати, несмотря на золотые ботинки, Большунов в интервью не стал называть себя королём — и это правильно: «Не считаю себя королём лыж. Сегодня должны были бежать 50 км, но из-за погодных условий сократили. В принципе, когда сейчас бежали, не так холодно было — можно было и 50 бежать. Ветер, мороз, но на грани. Но феноменальный результат, я так считаю! Сегодня я, может и на Олимпе. Но завтра наступает новый день — ещё есть куда стремиться».