«Клебо сломался». Золотой мальчик Норвегии сдался даже на усечённом марафоне

Масс-старт в лыжных гонках завершён, да как завершён! Александр Большунов принёс российской сборной ещё одно золото, а его товарищ по команде Иван Якимушкин взял серебро. Третье место досталось норвежцу Симену Хёгстаду Крюгеру. А что же главный антагонист Большунова Йоханнес Хёсфлот Клебо?

Ни для кого не секрет, что дистанция масс-старта длинною в 50 км не является коньком Золотого мальчика. Потому в канун гонки он скромно говорил о своих шансах, просто обещая «показать максимум».

«Я поставил цель – держаться, как можно дольше. Попробую не отставать от лидеров. А так, посмотрим. Конёк — это не то, что подходит мне лучше всего остального, не буду лукавить. Но я выйду и покажу максимум, продержусь так долго, как смогу, и даже дольше. Посмотрим, на сколько меня хватит», — говорил Клебо.

Но незадолго до старта шансы норвежца резко выросли. Коррективы внесла погода. Дело в том, что на стадионе в Чжанцзякоу в буквальном смысле начался шторм. Организаторы рассматривали несколько вариантов при таких погодных условиях, и в итоге решили сократить дистанцию гонки с 50 км до 28 км. Именно этот фактор должен был сыграть на руку Клебо. Пошли даже кулуарные разговоры о том, что такое решение продавили норвежцы. А глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе утверждала, что Клебо при таких погодных условиях вовсе не намеревался бежать 50 км, но после новостей о сокращении дистанции всё же принял решение выйти на старт.

«Норвежцы ли продавили? Я не разговаривала с ними. Рейс-директор по этому поводу нам ничего не сообщал, чьё это было желание. Поэтому давайте не будем зря друг на друга наговаривать. В любом случае мы знаем, что Клебо при такой температуре и таком ветре отказался бежать полтинник. Но дистанцию сократили до 28 км. Поэтому он сказал: «Да, я побегу». То есть они уже давали информацию жюри, что он не будет стартовать», — говорила Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Конечно, такие новости смущали. Клебо, вероятно, подходил к началу гонки на эмоциональном подъёме, понимая, что вот он – ещё один шанс на медаль. Но очень скоро стало ясно, что Йоханнес не готов и к усечённому марафону. Начиная со второго круга золотое напыление с Клебо ушло, и норвежец превратился в обычного мальчика. На отсечке 9,7 км он отставал от лидеров на 8,7 секунды, но, конечно, это был далеко не критический показатель. Однако дальше всё становилось хуже. После 13 км дистанции Клебо проигрывал группе лидеров уже более 10 секунд. Становилось очевидно, что норвежец испытывает явные проблемы. После половины пройденной дистанции Йоханнес проигрывал уже 15 секунд, а на отсечке 15,2 км отставание составляло громадные 29,6 секунды! Это был конец.

В какой-то момент операторы выхватили Клебо, который работал по дистанции едва ли не в гордом одиночестве. С каждым километром его отставание от лидеров росло. На отметке в 20 км дефицит от лидера составлял 1 минуту (!). То ли не видя смысла упираться дальше, то ли не выдерживая подобного разгрома, Клебо снялся с дистанции, даже не добравшись до финиша.

В этот момент норвежский сайт TV2, ведший онлайн-трансляцию, выдал кричащий заголовок, что «Клебо сломался». Что же, тогда казалось, что это действительно так. Можно было подумать, что его банально не хватило на всю олимпийскую программу, и, даже капризы погоды и смена дистанции не помогли Золотому мальчику показать что-то вразумительное. Обещанный Йоханнесом «максимум» не впечатлил.

Но уже после гонки выяснились причины провального выступления титулованного норвежца. Оказалось, что скандинав подхватил в Китае ротавирусную инфекцию, которая даёт зачастую не только температуру, но и приводит к расстройству желудка. Видимо, испытывая огромные нагрузки, иммунитет парня не выдержал, организм дал слабину.

«Я почти не спал, боролся с желудком, с которым проблемы. Я больше сидел в туалете, чем спал. Подумал, что буду сожалеть, если заранее сдамся и даже не попробую пройти гонку. Но сейчас стою здесь, понимая, что ничего не получилось. Это грустно. Причина — моё тело просто отказывалось работать. Ещё более обидно из-за того, что я чувствовал, как моя форма становится всё лучше и лучше. И я на самом деле чувствовал, что у меня хороший запас энергии для сегодняшней гонки. Но потом своё слово сказал желудок, так что я был очень далёк от того, чтобы дойти до финиша. Что есть, то есть. Нужно взять с собой хорошее. Я провёл хороший турнир. Полагаю, один из лучших. Заберу это с собой», — говорил Клебо после гонки.

С учётом этих обстоятельств, судить Йоханнеса слишком строго не хочется, в конце концов, на Играх он уже добился многого. Спортсмену остаётся посочувствовать, пожелать выздоровления и отметить его мужество, ведь далеко не каждый попытается выйти на длиннющую дистанцию, пребывая не в лучшем состоянии. Вот она – олимпийская воля к победе.