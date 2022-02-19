«Я не считаю себя великим». Эмоции Большунова после победы в марафоне на Олимпиаде

Триумфом российских спортсменов завершилась мужская лыжная программа на Олимпийских играх. Александр Большунов завоевал золотую медаль в марафоне. Вторым, через 5,5 секунд, финишную черту пересёк Иван Якимушкин. В шаге от пьедестала остановился Артём Мальцев. Шестёрку сильнейших замкнул Денис Спицов.

Бронза досталась норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру. Лидер скандинавской команды – Йоханнес Клебо – сошёл на половине дистанции. Стало известно, что норвежец не спал всю ночь из-за ротавирусной инфекции. Перед стартом организаторы перенесли гонку на час позже и сократили дистанцию с 50 км до 28,4 км из-за низкой температуры и сильного порывистого ветра.

«Золотые ботинки подходят мне»

На пресс-конференции Большунов отметил, что погодные условия были на грани, но, по мнению чемпиона, лыжники могли бы пробежать и полноценную дистанцию. Впрочем, независимо от расстояний россиянин оказался самым успешным лыжником пекинской Олимпиады. В Китае он стал победителем скиатлона, марафона и эстафеты 4х10, а также занял второе место в гонке с раздельного старта и третье в командном спринте.

«Какими словами можно описать мои три золота? Сказал бы я какими, но нельзя говорить, а то начнутся разные новости (смеётся), — предостерёг Александр в микст-зоне. — Грандиозно. Было бы неплохо, если бы я выиграл четыре золотых медали, но благодарен, что смог завоевать три золота и ещё две медали. Это невероятно. Я не считаю себя великим, потому что есть много спортсменов, у которых намного больше медалей.

После финиша я упал, чтобы поцеловать китайский снег, потому что хочу сказать большое спасибо китайской земле за то, что она так приняла меня и я смог здесь стать трёхкратным олимпийским чемпионом».

На цветочную церемонию Большунов вышел в ботинках золотого цвета. «После первой гонки, когда я выиграл золотую медаль, увидел эти золотые ботинки и подумал, что неплохо бы их надеть, — объяснил триумфатор. — У меня такие тоже были, но, когда выиграл третье золото, мне их принесли. Они подходят мне».

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Однако называть себя королём лыж Сан Саныч отказался. «Король лыж» – неофициальный титул, который присваивается спортсмену после побед в скиатлоне на 30 км и марафоне на 50 км в рамках одного чемпионата мира или Олимпиады. Формально сегодняшняя гонка останется во всех протоколах как марафон на 50 км.

«На Олимпиаде-2018 в Корее были предпосылки завоевать как минимум одну золотую медаль, но было мало опыта, и не получилось, — вспомнил Большунов на пресс-конференции. – Наверное, было правильно, что там я не смог завоевать, потому что у меня была большая мотивация на этих Играх минимум две золотые медали завоевать, а получилось три».

«Господи, я такая счастливая!»

«Господи, я сейчас такая счастливая! – призналась глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. – Ещё Ванька Якимушкин второй пришёл. Не было переживаний насчёт того, что они бежать не хотели. Клебо пускай не бегает. Ребята настраивались на «полтинник», хотели бежать. В итоге получилась такая кульминация. Но от этого нам не стало хуже. Можно ли было пробежать 50 км? Конечно. Сейчас погода хорошая. Решение приняли слишком рано».

«Я хочу обратиться к людям…»

Серебряный призёр Илья Якимушкин выдал в эфире «России 1» проникновенный монолог: «После классики я был расстроен. И я хочу обратиться к людям, которые следят за лыжами. Люди, тут каждый спортсмен делает всё, что можно. У меня был трудный момент после болезни. А кто-то пишет: «Зачем он выходит?» Ребят, здесь все делают всё, что могут. Нужно чуть больше поддержки. Высота вносит свои коррективы, организм восстанавливается чуть дольше, чем на равнине. Так что я рад, что успел восстановиться и взял свою медальку».

Якимушкин отдал должное и Большунову: «Саня — король лыж вне зависимости от дистанции. Он выходит и идёт своим темпом, едет в своё удовольствие, а пелотон сыпется. Это видно на протяжении нескольких лет».

На пресс-конференции Иван признал, что решение организаторов сократить дистанцию было правильным, поскольку спортсмены смогли избежать проблем со здоровьем. «Не знаю, как для Сани, может, он хотел выиграть именно «полтинник», но, мне кажется, ни для кого не было секретом, что он выиграл бы сегодня и 30, и 50, и 70 км, если бы мы ещё дальше поехали. Просто отрыв был бы больше, и нам бы пришлось доставить ему дискомфорт – он бы ждал нас на финише, мёрз».

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«Надеюсь, я отпущу эту гонку»

Ставший четвёртым Артём Мальцев прошёл мимо журналистов в микст-зоне. Позднее в интервью «Матч ТВ» он поделился своим разочарованием: «Я готовился к дистанции 50 км, а в итоге 30 км с такими погодными условиями… Я всё контролировал, старался, знал, что будет многое решаться на финише. Четвёртое место – самое обидное. Я буду дальше работать и не собираюсь опускать руки».

Денис Спицов не остался в восторге от шестого места и посетовал на работу лыж. «Не было особой разницы 30 км или 50 км, — сказал лыжник «Матч ТВ». — Сегодня были просто тяжелейшие погодные условия. Честно говоря, хотелось намного лучше закончить эту Олимпиаду. К большому сожалению, получилось так же, как и в Корее. Состояние было хорошее, мышцы работали. Я был уверен, что сегодня есть возможность побороться. В такую погоду у меня плохо работали лыжи. Надеюсь, что пройдёт какое-то время, и я отпущу эту гонку. Пока эмоции больше негативные, чем позитивные».

Главный неудачник гонки – Йоханнес Клебо – оценил своё выступление философски: «Я решил стартовать только после того, как марафон укоротили до 30 км. Подумал так: «Окей, хотя бы попробую и посмотрю, что будет». Ничего из этого не получилось. Это не та концовка, на которую я рассчитывал. Но это жизнь».

«Клебо поставил ультиматум»

Тренер сборной России Юрий Бородавко подробно рассказал, как принималось решение об усечении марафона: «Со стороны норвежской делегации поступило предложение по сокращению дистанции, поскольку Клебо поставил ультиматум, если в такую погоду будет 50 км, он не побежит. Он – один из фаворитов, и они смогли продавить сокращение дистанции, что изначально было не в нашу пользу. Гонка показала, что наши ребята очень хорошо готовы. Первое и второе место, четвёртое место Мальцева – это серьёзное преимущество. Всё равно Клебо в масс-стартах является одним из самых лучших гонщиков, и мы помним прошлый год, чемпионат мира и гонку на 50 км, где он был явным фаворитом».

Бородавко добавил, что непростые погодные условия повлияли на тактику лыжников. Катаклизмы лишили спортсменов возможности оторваться от общей группы: работать против ветра в одиночку было слишком рискованно. В таких условиях, рассказал Бородавко, каждый определял тактику самостоятельно.

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