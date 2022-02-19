«Взял свою маленькую медальку». Якимушкин на финише «раздел» норвежского чемпиона

Конечно, главным героем лыжного «недомарафона», как метко охарактеризовал гонку Дмитрий Губерниев, стал Александр Большунов. Несмотря на урезанную дистанцию, Саша всё равно считался фаворитом и уверенно добыл своё третье золото Пекина. А вот второе место сенсационно завоевал Иван Якимушкин, от которого мало кто ожидал медали.

Мало того, 25-летний россиянин на последнем километре буквально «раздел» именитого норвежца Симена Хегстада Крюгера — двукратного чемпиона ОИ!

Для Ивана первая в его жизни Олимпиада складывалась очень непросто. В Пекине спортсмен планировал пробежать гонку с раздельным стартом на 15 километров, вокруг чего и строил всю подготовку. Увы, незадолго до начала Игр лыжник сильно простудился, что серьёзно повлияло на тренировочный процесс. В Китай Якимушкин приехал откровенно разобранным и провалил свою ключевую гонку, заняв только 12-е место в разделке.

После неудачи россиянин не скрывал грусти: «Выступление на главном старте всегда ассоциируется с пиком формы и преодолением своих собственных прошлых пределов. А я сегодня ощущал себя пешеходом, не мог догнать людей, которых без оглядки пролетал на Кубке мира. Оглядываясь назад, мне не в чем себя упрекнуть: я старался, но получилось не то. Возможно, не в ту сторону старался. Буду продолжать искать себя и пытаться как минимум вернуть то, что было».

Возможно, именно из-за слабых результатов перед марафоном на Якимушкина почти никто не ставил. Хотя сокращение дистанции играло ему на руку — не факт, что ослабленный Иван вывез бы 50-километровую гонку. Зато в урезанном марафоне Якимушкин оказался силён, сразу закрепившись в лидирующей группе. Иван был хорош как физически, так и стратегически, в отличие от Крюгера, допустившего ошибку со сменой лыж. Итогом стало заслуженное олимпийское серебро россиянина – первое в его карьере.

После гонки Якимушкин дал очень эмоциональный комментарий, посетовав, что многие в него не верили: «Хочу, чтобы люди поддерживали спортсменов. У меня был сложный момент после болезни. Я делал всё, чтобы восстановиться, а кто-то пишет: «Зачем ему бежать?» Здесь все делают, что могут. Прошу чуть-чуть больше уважения. Я очень рад, что запрыгнул в этот последний поезд Олимпиады и взял свою маленькую медальку».

Ивана можно только поздравить. Он взял свою медаль, которую никак нельзя назвать маленькой. Очень приятно, когда спортсмены пробираются через сложнейшие препятствия и всё-таки добиваются успеха. Особенно, когда это происходит в последней олимпийской гонке. Второе место Якимушкина — тот случай, когда можно говорить про серебро с золотым отливом.