Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Лыжные гонки на Олимпиаде-2022: Большунов разгромил Клебо, но выступили ли россияне лучше норвежцев?

Большунов превзошёл Клебо на Олимпиаде. Да и в целом Россия выступила лучше Норвегии
Татьяна Постникова
Большунов разгромил Клебо
Комментарии
Наши мужчины заработали восемь медалей на шесть человек!

Сегодня мужчины провели свою заключительную лыжную гонку на Олимпиаде-2022. В марафоне триумфально выступили россияне, завоевав сразу две медали. Александр Большунов добыл своё третье золото Олимпиады, а Иван Якимушкин – первое серебро. Норвежец Симен Крюгер довольствовался лишь бронзой, остальные норвежцы остались вне первой пятёрки. Йоханнес Клебо вообще не смог финишировать в марафоне из-за проблем с желудком.

Так кто же всё-таки стал лучшим по итогам Олимпиады? Большунов или Клебо?

Большунов vs Клебо

Главное противостояние этой Олимпиады в лыжных гонках в очередной раз развернулось между Клебо и Большуновым. Перед заключительным марафоном норвежец и россиянин шли на равных. У каждого было по два золота, одно из которых завоёвано в командной гонке, серебро и бронза. Поэтому развязка этой борьбы ожидалась именно в марафоне.

«Мы знаем, что Клебо отказался бежать 50 км». Марафон сократили после капризов норвежца? «Мы знаем, что Клебо отказался бежать 50 км». Марафон сократили после капризов норвежца?

Фаворитом на 50 км был Большунов, но после сокращения дистанции до 28,4 км из-за непогоды его шансы на золото сократились. Правда, побороться за победу Йоханнес всё-таки не смог. С 13-го километра норвежец стал серьёзно отставать, а когда проигрыш в районе 20-го километра вырос до минуты, он снялся с гонки. Выяснилось, что ещё накануне Клебо заразился ротовирусом, из-за чего не спал всю ночь. Снялся с гонки спортсмен именно из-за болей в животе. Как итог – Большунов одержал победу, выиграв не только гонку, но и противостояние с Клебо на Олимпиаде-2022. Кстати, у россиянина в сумме больше медалей Олимпиад, чем у норвежца (девять против семи). Правда, Клебо опережает Большунова по числу золотых наград.

Россияне vs норвежцы

Не только Большунов превзошёл Клебо, но и вся мужская сборная России оказалась сильнее, чем мужская сборная Норвегии. На счету россиян на Олимпиаде восемь медалей: три золота, три серебра и две бронзы. У норвежцев – пять наград: два золота, серебро и две бронзы.

Скандинавы были сильнее наших парней лишь в двух дисциплинах: в спринте, где победу праздновал Клебо, а Терентьев остался с бронзой, и командном спринте, где Вальнес и Клебо стали чемпионами, а Большунов и Терентьев взяли бронзу.

«Планировали, что Большунов будет разрывать группу». Две бронзы глазами тренера сборной «Планировали, что Большунов будет разрывать группу». Две бронзы глазами тренера сборной

Россияне, кстати, обошли норвежцев ещё кое в чём. В отличие от всех остальных команд, только у России в лыжах были двойные подиумы, причём дважды. Это произошло в первой и последней гонках. В скиатлоне медали получили Большунов и Спицов, а в марафоне – Большунов и Якимушкин. У России в целом на подиум поднимались шесть спортсменов, у Норвегии – только пять.

Россия vs Норвегия

Даже если брать в расчёт женские лыжи, то за одну гонку до окончания Олимпиады сборная России опережает Норвегию по общему числу медалей. Россияне сейчас лидируют в медальном зачёте с 11 наградами (4-4-3), норвежцы идут вторыми с семью медалями (4-1-2).

Если у мужчин россияне считаются безоговорочными лидерами и по числу наград, и по числу золотых медалей, то у женщин с этим сложнее. Наши лыжницы опережают норвежек по общему числу медалей (у нас их три, а у норвежек – две). Но мы уступаем по золотым медалям (у нас она одна, у норвежек – две). Но стоит признать, что часть норвежской команды не смогла поехать на Игры. Из-за коронавируса Олимпиаду пропустили Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

«Троллей — в бан!» Монолог Вероники Степановой о хейте и критике в отношении спортсменов «Троллей — в бан!» Монолог Вероники Степановой о хейте и критике в отношении спортсменов

Именно поэтому у норвежек медали на Олимпиаде завоёвывала только Терезе Йохауг. А у россиянок на подиум понимались Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Но завтра девушкам предстоит бежать марафон, где всё ещё может измениться.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022