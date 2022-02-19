Большунов превзошёл Клебо на Олимпиаде. Да и в целом Россия выступила лучше Норвегии

Сегодня мужчины провели свою заключительную лыжную гонку на Олимпиаде-2022. В марафоне триумфально выступили россияне, завоевав сразу две медали. Александр Большунов добыл своё третье золото Олимпиады, а Иван Якимушкин – первое серебро. Норвежец Симен Крюгер довольствовался лишь бронзой, остальные норвежцы остались вне первой пятёрки. Йоханнес Клебо вообще не смог финишировать в марафоне из-за проблем с желудком.

Так кто же всё-таки стал лучшим по итогам Олимпиады? Большунов или Клебо?

Большунов vs Клебо

Главное противостояние этой Олимпиады в лыжных гонках в очередной раз развернулось между Клебо и Большуновым. Перед заключительным марафоном норвежец и россиянин шли на равных. У каждого было по два золота, одно из которых завоёвано в командной гонке, серебро и бронза. Поэтому развязка этой борьбы ожидалась именно в марафоне.

Фаворитом на 50 км был Большунов, но после сокращения дистанции до 28,4 км из-за непогоды его шансы на золото сократились. Правда, побороться за победу Йоханнес всё-таки не смог. С 13-го километра норвежец стал серьёзно отставать, а когда проигрыш в районе 20-го километра вырос до минуты, он снялся с гонки. Выяснилось, что ещё накануне Клебо заразился ротовирусом, из-за чего не спал всю ночь. Снялся с гонки спортсмен именно из-за болей в животе. Как итог – Большунов одержал победу, выиграв не только гонку, но и противостояние с Клебо на Олимпиаде-2022. Кстати, у россиянина в сумме больше медалей Олимпиад, чем у норвежца (девять против семи). Правда, Клебо опережает Большунова по числу золотых наград.

Россияне vs норвежцы

Не только Большунов превзошёл Клебо, но и вся мужская сборная России оказалась сильнее, чем мужская сборная Норвегии. На счету россиян на Олимпиаде восемь медалей: три золота, три серебра и две бронзы. У норвежцев – пять наград: два золота, серебро и две бронзы.

Скандинавы были сильнее наших парней лишь в двух дисциплинах: в спринте, где победу праздновал Клебо, а Терентьев остался с бронзой, и командном спринте, где Вальнес и Клебо стали чемпионами, а Большунов и Терентьев взяли бронзу.

Россияне, кстати, обошли норвежцев ещё кое в чём. В отличие от всех остальных команд, только у России в лыжах были двойные подиумы, причём дважды. Это произошло в первой и последней гонках. В скиатлоне медали получили Большунов и Спицов, а в марафоне – Большунов и Якимушкин. У России в целом на подиум поднимались шесть спортсменов, у Норвегии – только пять.

Россия vs Норвегия

Даже если брать в расчёт женские лыжи, то за одну гонку до окончания Олимпиады сборная России опережает Норвегию по общему числу медалей. Россияне сейчас лидируют в медальном зачёте с 11 наградами (4-4-3), норвежцы идут вторыми с семью медалями (4-1-2).

Если у мужчин россияне считаются безоговорочными лидерами и по числу наград, и по числу золотых медалей, то у женщин с этим сложнее. Наши лыжницы опережают норвежек по общему числу медалей (у нас их три, а у норвежек – две). Но мы уступаем по золотым медалям (у нас она одна, у норвежек – две). Но стоит признать, что часть норвежской команды не смогла поехать на Игры. Из-за коронавируса Олимпиаду пропустили Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

Именно поэтому у норвежек медали на Олимпиаде завоёвывала только Терезе Йохауг. А у россиянок на подиум понимались Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Но завтра девушкам предстоит бежать марафон, где всё ещё может измениться.