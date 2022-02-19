Россия имела реальный шанс ворваться в топ-3 медального зачёта! Но золота нам не дали

15-й день медального зачёта подарил российским болельщикам массу эмоций. В основном положительных, потому что наши спортсмены завоевали сразу четыре награды. Но было и разочарование. Медалей могло быть больше, а в таблице стран мы могли быть выше.

Но начнём с приятного. Даже очень приятного. Несмотря на то что марафон на Олимпиаде в Пекине получился укороченным, россияне сделали победный дубль. Александр Большунов стал уже трёхкратным олимпийским чемпионом, а Иван Якимушкин выиграл свою первую олимпийскую награду – серебро. Наши лыжники-мужчины на Играх-2022 выступили выше всяких похвал: были на пьедестале в каждой гонке и собрали в сумме восемь наград!

В фигурном катании у России тоже две награды, но, увы, без золота. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выдали, пожалуй, лучший прокат в своей жизни. Такой прокат, с которым можно выиграть Олимпиаду. Но китайская пара Суй/Цун была чуточку сильнее, поэтому у нас серебряная награда. Ну и бронза, конечно! Мишина и Галлямов выиграли своеобразную дуэль за третье место у ещё одной российской пары – Бойковой и Козловского.

Во всех остальных медальных сражения дня шансов отличиться у россиян не было. Разве что конькобежец Даниил Алдошкин отчаянно боролся с лидерами в масс-старте, но стал пятым.

Перед заключительным днём Олимпиады в Пекине в копилке России 31 награда в соотношении 6 – 11 – 14. Золотая медаль Большунова позволила нам опередить в табели о рангах Австрию, но мы по-прежнему на довольно печальном восьмом месте.

Увы, но теперь ни при каких реальных раскладах ворваться в топ-3 не получится. Даже если предположить, что у нас будет золото в хоккее (вполне реально) и в лыжном марафоне (маловероятно), то мы всё равно не достанем Китай, у которого девять золотых наград.

А ведь реальный шанс подняться на третье место у России был. Если бы в фигурном катании золото досталось нам, а не китайцам, то для третьего места, вероятно, хватило бы победы в хоккее. И даже лыжницам не нужно было бы творить чудеса. Но золота нам не дали. Так что рассуждать об этом теперь уже поздно. Сильно вверх Россия уже не прорвётся.

Однако есть и хорошие новости. Наша сборная выполнила медальный план «Чемпионата»! Золота мы, конечно, недобрали, но по общему количеству наград всё чётко. Сейчас в копилке сборной России 31 медаль из 32 запланированных, но это без учёта награды в хоккее.

Можно ли медальный план ещё и перевыполнить?

Здесь всё зависит от лыжниц, которые завтра в 6:00 по московскому времени выйдут на старт 30-километровой гонки. Непряева, Сорина, Рыгалина и Истомина – вот те, кто будут защищать честь России в марафоне и пробиваться к сверхплановой 33-й награде Олимпиады.

Финал в кёрлинге пройдёт без нас, а в бобслее и горнолыжном слаломе должно случиться какое-то невероятное чудо, чтобы россияне забрались в призовую тройку.

Кульминацией Олимпийских игр в Пекине для российских болельщиков, безусловно, станет финал хоккейного турнира. Да, матч начнётся в 7:10 по московскому времени, но, пожалуй, игра за золото Олимпиады с Финляндией – это достаточный повод завести будильник даже в воскресенье. Нет никаких сомнений, что этот матч подарит нам яркие эмоции.