Россия имела реальный шанс ворваться в топ-3 медального зачёта! Но золота нам не дали

15-й день медального зачёта подарил российским болельщикам массу эмоций. В основном положительных, потому что наши спортсмены завоевали сразу четыре награды. Но было и разочарование. Медалей могло быть больше, а в таблице стран мы могли быть выше.
Но начнём с приятного. Даже очень приятного. Несмотря на то что марафон на Олимпиаде в Пекине получился укороченным, россияне сделали победный дубль. Александр Большунов стал уже трёхкратным олимпийским чемпионом, а Иван Якимушкин выиграл свою первую олимпийскую награду – серебро. Наши лыжники-мужчины на Играх-2022 выступили выше всяких похвал: были на пьедестале в каждой гонке и собрали в сумме восемь наград!
В фигурном катании у России тоже две награды, но, увы, без золота. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выдали, пожалуй, лучший прокат в своей жизни. Такой прокат, с которым можно выиграть Олимпиаду. Но китайская пара Суй/Цун была чуточку сильнее, поэтому у нас серебряная награда. Ну и бронза, конечно! Мишина и Галлямов выиграли своеобразную дуэль за третье место у ещё одной российской пары – Бойковой и Козловского.
Во всех остальных медальных сражения дня шансов отличиться у россиян не было. Разве что конькобежец Даниил Алдошкин отчаянно боролся с лидерами в масс-старте, но стал пятым.
Перед заключительным днём Олимпиады в Пекине в копилке России 31 награда в соотношении 6 – 11 – 14. Золотая медаль Большунова позволила нам опередить в табели о рангах Австрию, но мы по-прежнему на довольно печальном восьмом месте.
Увы, но теперь ни при каких реальных раскладах ворваться в топ-3 не получится. Даже если предположить, что у нас будет золото в хоккее (вполне реально) и в лыжном марафоне (маловероятно), то мы всё равно не достанем Китай, у которого девять золотых наград.
А ведь реальный шанс подняться на третье место у России был. Если бы в фигурном катании золото досталось нам, а не китайцам, то для третьего места, вероятно, хватило бы победы в хоккее. И даже лыжницам не нужно было бы творить чудеса. Но золота нам не дали. Так что рассуждать об этом теперь уже поздно. Сильно вверх Россия уже не прорвётся.
Однако есть и хорошие новости. Наша сборная выполнила медальный план «Чемпионата»! Золота мы, конечно, недобрали, но по общему количеству наград всё чётко. Сейчас в копилке сборной России 31 медаль из 32 запланированных, но это без учёта награды в хоккее.
Можно ли медальный план ещё и перевыполнить?
Здесь всё зависит от лыжниц, которые завтра в 6:00 по московскому времени выйдут на старт 30-километровой гонки. Непряева, Сорина, Рыгалина и Истомина – вот те, кто будут защищать честь России в марафоне и пробиваться к сверхплановой 33-й награде Олимпиады.
Финал в кёрлинге пройдёт без нас, а в бобслее и горнолыжном слаломе должно случиться какое-то невероятное чудо, чтобы россияне забрались в призовую тройку.
Кульминацией Олимпийских игр в Пекине для российских болельщиков, безусловно, станет финал хоккейного турнира. Да, матч начнётся в 7:10 по московскому времени, но, пожалуй, игра за золото Олимпиады с Финляндией – это достаточный повод завести будильник даже в воскресенье. Нет никаких сомнений, что этот матч подарит нам яркие эмоции.
- 19 февраля 2022
-
19:08
-
19:07
-
19:05
-
18:55
-
18:52
-
18:52
-
18:45
-
18:41
-
18:38
-
18:32
-
18:25
-
18:24
-
18:23
-
18:21
-
18:20
-
18:20
-
18:14
-
18:11
-
18:11
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:53
-
17:50
-
17:49
-
17:44
-
17:42
-
17:32
-
17:30
-
17:29
-
17:28
-
17:25
-
17:25
-
17:25
-
17:20