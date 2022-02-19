«Нам позорно недодали!» Выступление Козловского на Олимпиаде обернулось настоящей драмой

Фигурист не скрывал своего возмущения после выставления оценок. Не за четвёртым местом они с Бойковой ехали в Пекин.

Дмитрий Козловский крайне разочарован своим результатом на Олимпийских играх. Фигурист уверен, что его с партнёршей Александрой Бойковой безжалостно засудили и оценили на уровне вчерашних юниоров. После произвольной программы Дмитрий высказал всё, что думает о судействе, и назвал имена настоящих, по его мнению, олимпийских чемпионов.

Похоже, четвёртое место в Пекине изрядно расстроило молодого человека. Козловский прошёл непростой путь к своей первой Олимпиаде. Не за таким результатом он на неё ехал.

Вдохновение Плющенко

Дмитрий Козловский родился в Санкт-Петербурге. Фигурным катанием стал заниматься в четыре года, но его родители тогда не думали делать из него профессионального спортсмена, просто хотели, чтобы сын всесторонне развивался. Сначала Дмитрий тренировался у Зинаиды Рябининой, а позже попал к Алексею Мишину и очень вдохновился примером его известного ученика Евгения Плющенко. Однако юному фигуристу добиться заметных успехов в одиночном катании не удалось, поэтому в 15 лет он перешёл в парное катание, а его новым наставником стала Тамара Москвина.

С детства Дмитрий отличался крайне незаурядным характером. Так, во время одной из семейных поездок во Францию ему довелось пожить в замке, и, чтобы соответствовать окружающей обстановке, вместо обычной одежды он ежедневно надевал на завтрак костюм. К учёбе юноша тоже относился очень ответственно и окончил школу с золотой медалью.

Блистательный старт

Прежде чем встать в пару с Александрой Бойковой, Козловский успел недолго покататься с другой девушкой, но именно с Сашей начался его путь к спортивному олимпу. Меньше чем через год совместных тренировок пара завоевала серебро на юниорском этапе Гран-при в Молдавии, а затем выиграла первенство России и заняла второе место на юниорском чемпионате мира.

Выйдя во взрослые, Козловский и Бойкова взяли бронзу чемпионата России и отобрались на главные старты. На дебютном чемпионате Европы им удалось подняться на пьедестал с бронзовыми медалями, а на своём первом чемпионате мира они стали шестыми.

Сезон-2019/2020 для Димы и Саши был полон побед: они завоевали золото на чемпионате России, а позже не оставили и шанса соперникам на чемпионате Европы. Новоиспечённые чемпионы с нетерпением готовились к чемпионату мира, но из-за пандемии коронавируса его отменили. Фигуристам пришлось смириться, что проявить себя в этом году у них больше не получится и надо готовиться брать недостающую награду в новом сезоне.

«В очередь!»

Предолимпийский сезон для Козловского и Бойковой получился сложным: старт за стартом они совершали ошибки и терпели поражения, а ещё у них появились серьёзные соперники, которые тренировались с ними на одном катке. Всё это послужило проявлению сильного, но дерзкого характера Дмитрия. После долгожданного чистого проката на Гран-при в Москве парень прямо на льду прокричал знаменитую фразу: «Это наше место! В очередь!». Несмотря на последовавшую критику со стороны общественности, фигурист ни о чём не жалел и не считал нужным извиняться за вырвавшиеся наружу эмоции.

Впрочем, потерпев поражение на чемпионате мира в Стокгольме, где пара взяла бронзу, Дмитрий вёл себя уже менее воинственно, но свои амбиции с прицелом на Олимпийские игры в Пекине от болельщиков и прессы не скрывал.

«Не очень хотелось бы жалеть о том, что уже случилось. Любой спортсмен хочет выиграть чемпионат мира. Были ли мы на это способны? Конечно, мы были на это способны! Вопрос лишь в том, чего не сделали лично мы. На что накатали, то и получили. Расстраиваться и думать об этом? Я об этом уже давно не вспоминаю. Сейчас уже начинается межсезонье, когда нужно зайти на большую дугу и подойти к такому мероприятию, как Олимпиада. Это непросто», — приводил слова Козловского Sport24.

Курс на Пекин

Летом 2021 года Дмитрий Козловский окончил РАНХиГС с красным дипломом и сразу же поступил в магистратуру на факультет управления. Как и в школьные годы, он по-прежнему тянулся к знаниям и успешно совмещал учёбу в престижном вузе с большим спортом.

К Олимпийским играм Диме и Саше поставили яркие запоминающиеся программы: короткую под балет «Лебединое озеро» и произвольную под музыку Эрнесто Лекуона «Малагенья». С такими программами пара однозначно могла претендовать на самые высокие титулы, но до Пекина им покорился только этап Гран-при в Гренобле. На этапе в Лас-Вегасе они оказались на третьем месте, на чемпионате России стали вторыми, а на чемпионате Европы вновь поднялись только на третью ступень пьедестала. Однако Дима и Саша не отчаивались и усердно готовились показать своё лучшее катание в Пекине.

Большие надежды и прыжок на олимпийский бортик

Целеустремлённый Дмитрий Козловский ничуть не изменил себе на Олимпийских играх и приехал в Пекин с амбициозными планами. Хотя для молодой пары участие в таком турнире — сама по себе отличная возможность и удача, фигурист надеялся вернуться из Китая не только со значительным опытом и воспоминаниями об особой атмосфере, но и с медалями.

Впрочем, это не помешало ему в погоне за пьедесталом немного повеселиться. Так, после короткой программы он, покинув лёд, не удержался и запрыгнул на мягкий борт катка, чем развеселил тренеров и свою партнёршу.

«Это после произвольной надо делать!» — рассмеялась девушка.

Но Диме хотелось сделать это именно сейчас, чтобы оперативно снять стресс после довольно напряжённого проката их с Сашей «Лебединого озера». Грубых ошибок они не допустили, но было много мелких помарок, и показать себя в полную силу у них не получилось. Став четвёртыми по итогам короткой программы с 78,59 балла, их паре досталась роль догоняющих.

«Позорно недодали»

В произвольной Козловский с Бойковой держали удар, но их яркий чувственный прокат под «Малагенью» омрачила ошибка Саши на выбросе. Дмитрий, будучи очень чутким и понимающим партнёром, постарался скрасить досаду Саши очередным прыжком на мягкий бортик катка, но уже вместе с ней. И эта забава действительно немного подняла девушке настроение. Увы, ненадолго.

Оценки ребят крайне разочаровали — 141,91 балла. Мало. Дмитрий не скрывал своего недоумения в кисс-энд-крае. Отрыв от японской пары меньше балла. О борьбе за медали речи больше не шло. Козловский и Бойкова так и остались на четвёртом месте.

«Когда увидели оценки, испытали шок. 141 балл за произвольную мы набирали ещё три года назад, когда только вышли из юниоров. Считаем, что нам не просто недодали сегодня, а позорно недодали!» — заявил Козловский после проката.

Юноша так негодовал и был возмущён судейской работой, что выложил журналистам всё, что думал о завершившихся соревнованиях. Не забыл в ходе яростного монолога упомянуть об ошибке китайской пары, ставшей олимпийскими чемпионами, и рассказать, кого они с Сашей считают настоящими победителями.

«Да, была одна помарка, но есть вопросы, на которые у нас нет ответов. Например, почему за поддержку в короткой программе нам поставили третий уровень, а на чемпионате мира в Стокгольме за точно такое же исполнение этого элемента мы получили четвёртый уровень? Причём и там, и здесь работали одни и те же судьи. Почему они посчитали, что на Олимпиаде нужно оценивать фигуристов по-другому, мы не знаем. Для нас сегодня чемпионы — это Женя Тарасова и Володя Морозов. Да, китайцы выполнили сложнейшую четверную подкрутку, но при этом они грубо ошиблись на прыжке», — продолжал говорить Козловский.

Естественно Дима говорил всё это на эмоциях. Проигрывать всегда обидно, и жаль, что у них с Сашей не получилось увезти желанную медаль из Пекина. Но они молодые и дерзкие, вырастут в мастерстве и ещё проявят себя в следующем олимпийском цикле. А в Италию приедут бороться не за какую-нибудь олимпийскую медаль, а за высшую награду — золото Игр.