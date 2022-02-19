Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Фигурное катание на Олимпиаде-2022 в Пекине: история Александра Галлямова — путь к золоту и бронзе Игр

«Мы были созданы друг для друга». Как Мишина и Галлямов выиграли две медали Олимпиады
Екатерина Авдонина
Как Мишина и Галлямов выиграли две медали ОИ
Комментарии
Саша и Настя блестяще дебютировали в Пекине, взяв золото и бронзу. Скоро ученикам Тамары Москвиной не будет равных в мире!

История Александра Галлямова и Анастасии Мишиной на этих Олимпийских играх полна неожиданных и впечатляющих деталей. Так, самый техничный партнёр в мире когда-то ушёл из одиночного катания из-за страха сложнейших прыжков. Но вовремя Саша взял себя в руки, а заодно поддержал и свою спутницу на ледовой арене.

Вместе фигуристы образовали невероятно мощный тандем. Под руководством великой Тамары Москвиной спортсмены сенсационно выиграли чемпионаты Европы и мира, а затем взяли две медали на дебютной Олимпиаде.

Из Пекина Саша и Настя уезжают с золотом и бронзой!

У самого техничного партнёра были проблемы с прыжками

Начинал свою спортивную карьеру Александр как фигурист-одиночник. Среди его первых тренеров были Алина Писаренко, Евгений Рукавицын, а также Кирилл Давыденко — нынешний наставник члена олимпийской сборной Андрея Мозалёва. Правда, особых успехов под их руководством Галлямов так и не добился — мешали проблемы с прыжками. Спортсмен неоднократно признавался, что испытывает трудности с рёберными элементами, включая тройной флип, который он нередко исполнял неправильно.

Тогда педагоги посоветовали Саше перейти в парное катание, где требования к технике несколько ниже, зато объём работы над программами больше. Фигурист с энтузиазмом принялся разучивать парные элементы, но из-за невезения с партнёршами был вынужден заниматься в одиночестве. Только с появлением Анастасии Мишиной Галлямову улыбнулась удача. Несмотря на то что спортсменка переживала кризис в карьере, она обладала недюжинным талантом, что позволило дуэту очень быстро прогрессировать и набрать невероятные кондиции. В последний год по юниорам Саша и Настя выиграли абсолютно все старты и закрепили за собой звание одной из самых техничных пар в России. О былых провалах на прыжках Галлямов как будто больше и не вспоминал.

«Видимо, мы были созданы друг для друга, и всё так удачно сложилось. Просто идеальное стечение обстоятельств!» — так описывал он своё сотрудничество с Мишиной.

«ЗАГС закрывается, а вы мчитесь вперёд». Провокация Москвиной принесёт золото Олимпиады? «ЗАГС закрывается, а вы мчитесь вперёд». Провокация Москвиной принесёт золото Олимпиады?

Мишина и Галлямов «поставили в очередь» конкурентов

Настя с Сашей успешно дебютировали во взрослых, взяв бронзу в финале Гран-при. Однако на чемпионате России фигуристы стали только четвёртыми, из-за чего не отобрались на чемпионат Европы. В межсезонье Мишина и Галлямов решили, что им нужно двигаться дальше, и сменили наставников, перейдя к Тамаре Москвиной.

Специалист уже тренировала чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, но амбициозных спортсменов жесточайшая конкуренция не пугала, а, наоборот, стимулировала работать усерднее. В кратчайшие сроки Мишина и Галлямов вышли на принципиально новый уровень, превратившись из потенциальной угрозы в реальную.

Это заставило тогдашних лидеров заметно поволноваться. В 2020 году на московском этапе Гран-при Козловский отличился скандальным высказыванием, после победы отправив соперников «в очередь». Очевидно, Диму захлестнули эмоции, но даже с учётом этого его фраза выглядела неуместно.

«Выход своих эмоций надо также уметь контролировать. На мой взгляд, такое поведение неуважительно ко всем спортсменам. Спортивная жизнь складывается по-разному на каждом выступлении, то есть результат всегда сложно спрогнозировать, и на каждом турнире результаты могут складываться иначе. Всегда должны присутствовать спортивная этика и уважение», — комментировал ситуацию Галлямов, впрочем, не обижаясь на выходку коллеги по группе.

В конце концов всего через несколько месяцев Саша и Настя смогли взять реванш, успешно дебютировав на чемпионате мира в Стокгольме и с первой попытки завоевав золотую медаль. Теперь именно они стали флагманами российского фигурного катания, заставив остальных выстраиваться за их спинами.

Гордость до слёз! Блестящие молодые фигуристы вернули России золото чемпионата мира Гордость до слёз! Блестящие молодые фигуристы вернули России золото чемпионата мира

Дебют на Олимпиаде в Пекине — и золото, и бронза

В первый раз отправлялись фигуристы и на Олимпийские игры в Пекине. Для них пребывание в китайской столице завершилось невероятно удачно. Сначала Мишина и Галлямов блестяще проявили себя в командном турнире, завоевав со сборной России золотую медаль, а затем смогли зацепиться за бронзу в личном зачёте. Саша и Настя выдали потрясающий прокат произвольной программы в заключительный день соревнований.

Технически они были безупречны, однако пока артистически ребятам есть куда расти. Их более опытные соперники не допустили грубых ошибок, зато с лихвой компенсировали это высокими компонентами. А это значит, что в будущем у Мишиной и Галлямова будет ориентир для развития.

В любом случае завоевать на дебютной Олимпиаде сразу две награды, одна из которых высшего достоинства, — дорогого стоит. Саша и Настя могут гордиться собой, как гордится ими вся страна!

Совсем скоро ученикам Тамары Москвиной не будет равных в мире.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022