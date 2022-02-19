Саша и Настя блестяще дебютировали в Пекине, взяв золото и бронзу. Скоро ученикам Тамары Москвиной не будет равных в мире!

«Мы были созданы друг для друга». Как Мишина и Галлямов выиграли две медали Олимпиады

История Александра Галлямова и Анастасии Мишиной на этих Олимпийских играх полна неожиданных и впечатляющих деталей. Так, самый техничный партнёр в мире когда-то ушёл из одиночного катания из-за страха сложнейших прыжков. Но вовремя Саша взял себя в руки, а заодно поддержал и свою спутницу на ледовой арене.

Вместе фигуристы образовали невероятно мощный тандем. Под руководством великой Тамары Москвиной спортсмены сенсационно выиграли чемпионаты Европы и мира, а затем взяли две медали на дебютной Олимпиаде.

Из Пекина Саша и Настя уезжают с золотом и бронзой!

У самого техничного партнёра были проблемы с прыжками

Начинал свою спортивную карьеру Александр как фигурист-одиночник. Среди его первых тренеров были Алина Писаренко, Евгений Рукавицын, а также Кирилл Давыденко — нынешний наставник члена олимпийской сборной Андрея Мозалёва. Правда, особых успехов под их руководством Галлямов так и не добился — мешали проблемы с прыжками. Спортсмен неоднократно признавался, что испытывает трудности с рёберными элементами, включая тройной флип, который он нередко исполнял неправильно.

Тогда педагоги посоветовали Саше перейти в парное катание, где требования к технике несколько ниже, зато объём работы над программами больше. Фигурист с энтузиазмом принялся разучивать парные элементы, но из-за невезения с партнёршами был вынужден заниматься в одиночестве. Только с появлением Анастасии Мишиной Галлямову улыбнулась удача. Несмотря на то что спортсменка переживала кризис в карьере, она обладала недюжинным талантом, что позволило дуэту очень быстро прогрессировать и набрать невероятные кондиции. В последний год по юниорам Саша и Настя выиграли абсолютно все старты и закрепили за собой звание одной из самых техничных пар в России. О былых провалах на прыжках Галлямов как будто больше и не вспоминал.

«Видимо, мы были созданы друг для друга, и всё так удачно сложилось. Просто идеальное стечение обстоятельств!» — так описывал он своё сотрудничество с Мишиной.

Мишина и Галлямов «поставили в очередь» конкурентов

Настя с Сашей успешно дебютировали во взрослых, взяв бронзу в финале Гран-при. Однако на чемпионате России фигуристы стали только четвёртыми, из-за чего не отобрались на чемпионат Европы. В межсезонье Мишина и Галлямов решили, что им нужно двигаться дальше, и сменили наставников, перейдя к Тамаре Москвиной.

Специалист уже тренировала чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, но амбициозных спортсменов жесточайшая конкуренция не пугала, а, наоборот, стимулировала работать усерднее. В кратчайшие сроки Мишина и Галлямов вышли на принципиально новый уровень, превратившись из потенциальной угрозы в реальную.

Это заставило тогдашних лидеров заметно поволноваться. В 2020 году на московском этапе Гран-при Козловский отличился скандальным высказыванием, после победы отправив соперников «в очередь». Очевидно, Диму захлестнули эмоции, но даже с учётом этого его фраза выглядела неуместно.

«Выход своих эмоций надо также уметь контролировать. На мой взгляд, такое поведение неуважительно ко всем спортсменам. Спортивная жизнь складывается по-разному на каждом выступлении, то есть результат всегда сложно спрогнозировать, и на каждом турнире результаты могут складываться иначе. Всегда должны присутствовать спортивная этика и уважение», — комментировал ситуацию Галлямов, впрочем, не обижаясь на выходку коллеги по группе.

В конце концов всего через несколько месяцев Саша и Настя смогли взять реванш, успешно дебютировав на чемпионате мира в Стокгольме и с первой попытки завоевав золотую медаль. Теперь именно они стали флагманами российского фигурного катания, заставив остальных выстраиваться за их спинами.

Дебют на Олимпиаде в Пекине — и золото, и бронза

В первый раз отправлялись фигуристы и на Олимпийские игры в Пекине. Для них пребывание в китайской столице завершилось невероятно удачно. Сначала Мишина и Галлямов блестяще проявили себя в командном турнире, завоевав со сборной России золотую медаль, а затем смогли зацепиться за бронзу в личном зачёте. Саша и Настя выдали потрясающий прокат произвольной программы в заключительный день соревнований.

Технически они были безупречны, однако пока артистически ребятам есть куда расти. Их более опытные соперники не допустили грубых ошибок, зато с лихвой компенсировали это высокими компонентами. А это значит, что в будущем у Мишиной и Галлямова будет ориентир для развития.

В любом случае завоевать на дебютной Олимпиаде сразу две награды, одна из которых высшего достоинства, — дорогого стоит. Саша и Настя могут гордиться собой, как гордится ими вся страна!

Совсем скоро ученикам Тамары Москвиной не будет равных в мире.