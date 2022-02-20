Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Непряева сошла! Россиянки потеряли шанс на медали? LIVE

Удастся ли россиянкам обойти непобедимую Йохауг в заключительной лыжной гонке Олимпиады? О главных событиях — в режиме онлайн-трансляции!

Сегодня, 20 февраля, в последний день Олимпиады-2022 пройдёт заключительная лыжная гонка в Чжанцзякоу. Лыжницы разыграют медали в женской марафонской гонке на 30 км свободным стилем.

Удастся ли Непряевой и Сориной вновь подняться на пьедестал? Получится ли у Рыгалиной и Истоминой выиграть первые в карьере олимпийские награды? Узнаем совсем скоро!

Из-за погодных условий масс-старт был перенесён на более раннее время. Лыжницы стартуют в 6:00 по московскому времени.