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Лыжные гонки на зимней Олимпиаде — 2022: женский масс-старт, 30 км, онлайн-трансляция 20 февраля 2022

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Непряева сошла! Россиянки потеряли шанс на медали? LIVE
Ангелина Николаева
Олимпиада-2022. Непряева
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Удастся ли россиянкам обойти непобедимую Йохауг в заключительной лыжной гонке Олимпиады? О главных событиях — в режиме онлайн-трансляции!
Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2022. Медальный зачёт

Сегодня, 20 февраля, в последний день Олимпиады-2022 пройдёт заключительная лыжная гонка в Чжанцзякоу. Лыжницы разыграют медали в женской марафонской гонке на 30 км свободным стилем.

Удастся ли Непряевой и Сориной вновь подняться на пьедестал? Получится ли у Рыгалиной и Истоминой выиграть первые в карьере олимпийские награды? Узнаем совсем скоро!

Из-за погодных условий масс-старт был перенесён на более раннее время. Лыжницы стартуют в 6:00 по московскому времени.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт
20 февраля 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Идёт
Непряева сошла с дистанции!
Live Ангелина Николаева

Сорина и Истомина проигрывают Андерссон, которая идет третьей, 32 секунды. Кажется, уже не приблизятся наши девушки к шведке.

07:17 Ангелина Николаева

Тем временем Йохауг опережает Диггинс уже на 1 минуту 39 секунд! Просто невероятный результат! Терезе в шаге от своей четвёртой золотой олимпийской медали.

07:14 Ангелина Николаева

Результаты на отсечке 23,8 км. Вновь сокращается отставание преследовательниц от Эббы Андерссон!

07:08 Ангелина Николаева

Эбба Андерссон — третья с отставанием от Йохауг в 2 минуты 11 секунд и преимуществом над группой преследователей в 36 секунд.

07:05 Ангелина Николаева

Через 1 минуту 8 секунд за Йохауг идёт Джессика Диггинс.

07:04 Ангелина Николаева

Йохауг уходит на заключительный круг дистанции!

06:56 Ангелина Николаева

Увеличивается отставание группы преследовательниц от Андерссон, которая идёт третьей. Её преимущество уже 30 секунд.

06:54 Ангелина Николаева

Йохауг уже и у Диггинс выигрывает 49 секунд! У норвежки началась уже своя, какая-то отдельная гонка.

06:49 Ангелина Николаева

Йохауг сегодня уже никто не догонит. Скорее всего удержит второе место и Джессика Диггинс, которая проигрывает норвежке 27 секунд. А вот борьба за бронзу будет интересной! Сразу 10 спортсменок претендуют на медаль, среди них Сорина и Истомина!

06:47 Ангелина Николаева

Позади половина дистанции! Сорина и Истомина идут девятой и десятой. Их отставание от Эббы Андерссон, которая идёт третьей, 21 секунда!

Продолжают наши девушки борьбу за медали.

06:43 Ангелина Николаева

Результаты на отсечке 13,7 км.

06:34 Ангелина Николаева

Сорина проигрывает 1 минуту 17 секунд. Третьему месту Татьяна уступает 45 секунд.

06:32 Ангелина Николаева

Тереза Йохауг оторвалась от всех остальных и на отсечке 10,4 км выигрывает уже 16 секунд у Диггинс. Эбба Андерссон идёт третьей и проигрывает лидеру 32,8 секунды.

06:27 Ангелина Николаева

На отсечке 8,8 км отставание Сориной от Йохауг увеличилось до 44 секунд. Истомина проигрывает 46,8 секунды. Рыгалина — 50,7 секунды.

06:26 Ангелина Николаева

Очень жаль, что не сможет продолжить борьбу Непряева. Из всей российской лыжной команды только она приняла участие во всех шести олимпийских гонках.

06:25 Ангелина Николаева

Непряева сошла с дистанции!

Наталья Непряева сошла с дистанции! Не прошла и 7 километров Наталья.

Непряева стартовала во всех шести гонках Олимпийских игр!

06:21 Ангелина Николаева

На отсечке 6,2 км Сорина уступает Йохауг 28,7 секунды. Рыгалина и Истомина держатся на 11-м и 12-м месте и проигрывают 33 секунды.

06:17 Ангелина Николаева

Группа из четырёх лидеров вырвалась вперёд. Немного отстали от них российские лыжницы.

06:11 Ангелина Николаева

На отсечке 2,9 км Сорина проигрывает норвежке уже 20 секунд. Хороший темп задала Йохауг! Непряева и Рыгалина идут с отставанием в 28 секунд. Истомина уступает 32 секунды.

06:09 Ангелина Николаева

Отсечку 1,3 км Терезе Йохауг прошла лидером. Непряева и Сорина держатся на девятом месте с отставанием 4 секунды.

06:06 Ангелина Николаева

Под первым номером стартовала Наталья Непряева, которая на Олимпиаде в Пекине уже выиграла три медали — золото в женской эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.

Непряева собрала полный комплект наград Олимпиады. Удержалась в зарубе командного спринта! Непряева собрала полный комплект наград Олимпиады. Удержалась в зарубе командного спринта!
06:02 Ангелина Николаева

Стартовали участницы женского марафона!

06:00 Ангелина Николаева

Состав женской сборной России на масс-старт

В женском марафоне на 30 км команду России представят:

1. Наталья Непряева
7. Татьяна Сорина
16. Анастасия Рыгалина
23. Мария Истомина

05:57 Ангелина Николаева

Уже через несколько минут стартует заключительная гонка Олимпийских игр — 2022 женский масс-старт на 30 км!

На стадионе примерно такой же ветер, как перед началом мужского марафона накануне, но сегодня о необходимости сократить дистанцию никто не говорит.

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Новости. Олимпиада 2022
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