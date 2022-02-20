Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Непряева сошла! Россиянки потеряли шанс на медали? LIVE

Сегодня, 20 февраля, в последний день Олимпиады-2022 пройдёт заключительная лыжная гонка в Чжанцзякоу. Лыжницы разыграют медали в женской марафонской гонке на 30 км свободным стилем.
Удастся ли Непряевой и Сориной вновь подняться на пьедестал? Получится ли у Рыгалиной и Истоминой выиграть первые в карьере олимпийские награды? Узнаем совсем скоро!
Из-за погодных условий масс-старт был перенесён на более раннее время. Лыжницы стартуют в 6:00 по московскому времени.
Сорина и Истомина проигрывают Андерссон, которая идет третьей, 32 секунды. Кажется, уже не приблизятся наши девушки к шведке.
Тем временем Йохауг опережает Диггинс уже на 1 минуту 39 секунд! Просто невероятный результат! Терезе в шаге от своей четвёртой золотой олимпийской медали.
Результаты на отсечке 23,8 км. Вновь сокращается отставание преследовательниц от Эббы Андерссон!
Эбба Андерссон — третья с отставанием от Йохауг в 2 минуты 11 секунд и преимуществом над группой преследователей в 36 секунд.
Через 1 минуту 8 секунд за Йохауг идёт Джессика Диггинс.
Йохауг уходит на заключительный круг дистанции!
Увеличивается отставание группы преследовательниц от Андерссон, которая идёт третьей. Её преимущество уже 30 секунд.
Йохауг уже и у Диггинс выигрывает 49 секунд! У норвежки началась уже своя, какая-то отдельная гонка.
Йохауг сегодня уже никто не догонит. Скорее всего удержит второе место и Джессика Диггинс, которая проигрывает норвежке 27 секунд. А вот борьба за бронзу будет интересной! Сразу 10 спортсменок претендуют на медаль, среди них Сорина и Истомина!
Позади половина дистанции! Сорина и Истомина идут девятой и десятой. Их отставание от Эббы Андерссон, которая идёт третьей, 21 секунда!
Продолжают наши девушки борьбу за медали.
Результаты на отсечке 13,7 км.
Сорина проигрывает 1 минуту 17 секунд. Третьему месту Татьяна уступает 45 секунд.
Тереза Йохауг оторвалась от всех остальных и на отсечке 10,4 км выигрывает уже 16 секунд у Диггинс. Эбба Андерссон идёт третьей и проигрывает лидеру 32,8 секунды.
На отсечке 8,8 км отставание Сориной от Йохауг увеличилось до 44 секунд. Истомина проигрывает 46,8 секунды. Рыгалина — 50,7 секунды.
Очень жаль, что не сможет продолжить борьбу Непряева. Из всей российской лыжной команды только она приняла участие во всех шести олимпийских гонках.
Непряева сошла с дистанции!
Наталья Непряева сошла с дистанции! Не прошла и 7 километров Наталья.
Непряева стартовала во всех шести гонках Олимпийских игр!
На отсечке 6,2 км Сорина уступает Йохауг 28,7 секунды. Рыгалина и Истомина держатся на 11-м и 12-м месте и проигрывают 33 секунды.
Группа из четырёх лидеров вырвалась вперёд. Немного отстали от них российские лыжницы.
На отсечке 2,9 км Сорина проигрывает норвежке уже 20 секунд. Хороший темп задала Йохауг! Непряева и Рыгалина идут с отставанием в 28 секунд. Истомина уступает 32 секунды.
Отсечку 1,3 км Терезе Йохауг прошла лидером. Непряева и Сорина держатся на девятом месте с отставанием 4 секунды.
Под первым номером стартовала Наталья Непряева, которая на Олимпиаде в Пекине уже выиграла три медали — золото в женской эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.
Стартовали участницы женского марафона!
Состав женской сборной России на масс-старт
В женском марафоне на 30 км команду России представят:
1. Наталья Непряева
7. Татьяна Сорина
16. Анастасия Рыгалина
23. Мария Истомина
Уже через несколько минут стартует заключительная гонка Олимпийских игр — 2022 женский масс-старт на 30 км!
На стадионе примерно такой же ветер, как перед началом мужского марафона накануне, но сегодня о необходимости сократить дистанцию никто не говорит.
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