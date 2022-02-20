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Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине — онлайн-трансляция соревнований 20 февраля 2022, Россия на зимних Олимпийских играх

Олимпиада-2022. Последние шансы России на награды! Будем в топе медального зачёта? LIVE
Андрей Гуров Олег Лысенко
,
Сборная России по хоккею
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Сборная России вновь попробует порадовать победами в последний день Игр в Пекине.

Сегодня, 20 февраля, в Пекине пройдёт заключительный день Олимпийских игр — 2022. Утром медали разыграют бобслеисты и горнолыжники. Главными событиями дня станут женский лыжный марафон, показательные выступления фигуристов и финал хоккейного турнира между Россией и Финляндией. Наслаждайтесь самыми интересными моментами последнего дня Игр в нашей онлайн-трансляции.

Расписание Олимпиады-2022
Медальный зачёт Олимпиады-2022
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Live Павел Панышев

Ситуация на стадионе за 15 минут до женской гонки на 30 км: ветер примерно такой же, как вчера, но никто не говорит о сокращении дистанции.

05:40 Павел Панышев

В бобслее прошла третья попытка у четвёрок. Экипаж Франческо Фридриха упрочил своё лидерство, опередив четвёрку Йоханнеса Лохнера на 0.2 секунды. Ростислав Гайтюкевич идёт седьмым, Максим Андрианов — восьмым. Здесь нашим до медалям будет невероятно сложно.

05:35 Павел Панышев

Российские горнолыжники не смогли пройти в четвертьфинал в командном первенстве в параллельном слаломе.

Сборная России в составе Ивана Кузнецова, Юлии Плешковой, Екатерины Ткаченко и Александра Андриенко уступили сборной Италии в составе Федерика Бриньоне, Лука де Алипрандини, Марта Бассино и Алекс Винатцер.

Сборная Италии победила со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал. Единственный заезд в составе сборной России выиграл Александр Андриенко.

05:34 Павел Панышев

В медальном зачёте Россия расположилась на восьмой строчке — у нас 31 награда.

05:31 Павел Панышев

Расписание соревнований и шансы российских атлетов

Вот и пришло время прощаться с зимней Олимпиадой — 2022! Осталось лишь несколько медальных финалов и церемония закрытия. Представляем все финалы дня, полное расписание и оцениваем шансы российских атлетов.

Олимпиада-2022. 20 февраля. Главный финал Игр. Будет ли у России золото в хоккее? Олимпиада-2022. 20 февраля. Главный финал Игр. Будет ли у России золото в хоккее?
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