Олимпиада-2022. Последние шансы России на награды! Будем в топе медального зачёта? LIVE

Российские горнолыжники не смогли пройти в четвертьфинал в командном первенстве в параллельном слаломе.



Сборная России в составе Ивана Кузнецова, Юлии Плешковой, Екатерины Ткаченко и Александра Андриенко уступили сборной Италии в составе Федерика Бриньоне, Лука де Алипрандини, Марта Бассино и Алекс Винатцер.



Сборная Италии победила со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал. Единственный заезд в составе сборной России выиграл Александр Андриенко.