Большунов после марафона повторил великодушный жест Бьорна Дэли. Какой же Саша крутой!

Сделал всё правильно не только в гонке, но и после её окончания.

Мужская программа Олимпийских игр в лыжных гонках завершена. Её окончание получилось феерическим для российских болельщиков. Александр Большунов принёс стране очередное олимпийское золото. К наградам высшей пробы в эстафете и скиатлоне добавилась ещё и медаль масс-старта. В момент триумфа Сан Саныча, как его уважительно называют болельщики, эмоции захлёстывали настолько, что все другие мысли отходили на второй план.

Между тем через некоторое время пришло понимание того, что благодаря усилиям Большунова была завоёвана половина всех золотых медалей России на Олимпиаде (конечно, триумф в эстафете также заслуга и других ребят, так что их роли не умаляем) – 3 из 6. Делает ли его это великим? Конечно, да. На самом деле, значимость Александра для мировых лыж и так уже была понятной, но после такой Олимпиады она стала очевидна всем. Вместе с тем для многих прописной истиной стало и то, что для того, чтобы быть по-настоящему великим, мало просто хорошо делать своё дело. Для этого нужны и другие качества – простота, уважение ко всем коллегам, отсутствие звёздной болезни и многое другое.

Большунову сегодня удалось показать не только свои спортивные навыки, но и то самое человеческое уважение и простоту. После завершения почти 30-километровой дистанции, в ходе которой Александр отдал свои последние резервы, Большунов не покинул финишную зону. Вместо этого он при 16-градусном морозе и очень неприятном ветре ждал, когда до финиша доберутся все участники.

Последним финишную черту пересёк греческий спортсмен Апостолос Ангелис, отставший от Большунова более чем на 22 минуты. Александр поприветствовал аутсайдера и обнялся с ним, доказав, что звание трёхкратного олимпийского чемпиона вовсе не означает того, что он будет смотреть на кого-либо свысока. И именно это одна из важнейших составляющих истинного величия, россиянин даже круче, чем кажется многим.

Конечно же, смотря на эту ситуацию, сразу вспоминается и подобный случай 24-летней давности. Тогда на Олимпийских играх в Нагано выступил лыжник из экзотической для этого вида спорта Кении – Филипп Бойт.

Гонка классическим стилем на 10 км стала для него испытанием. Представитель Африки отстал от лидера на 1,5 часа. Но этот самый победитель, легендарный норвежец Бьорн Дэли, дождался Бойта на финише и также поприветствовал такого настырного участника Олимпийских игр. Лишь после этого была проведена церемония награждения.

Конечно, Большунову ещё далеко до показателей восьмикратного олимпийского чемпиона Дэли, но всё-таки параллели напрашиваются уже сами собой. Помните, после серебра в гонке классическим стилем Александр сказал – «то ли ещё будет»? Тогда он говорил так после рекордной медали Олимпиад среди российских лыжников за всю историю. Что же, рекорд побит и обновлён уже в Пекине, и теперь эта фраза уместна в контексте сравнений всё с тем же Дэли. Быть может, Александр когда-то дойдёт и до его рекордов? То ли ещё будет.