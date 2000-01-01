Лучшее выступление России на Олимпиадах 🇷🇺
Сборная России завоевала 32 медали на Олимпиаде в Пекине. Это рекордный показатель нашей страны за всю историю зимних Игр.
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Российская команда выиграла 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.
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По общему количеству медалей Россия занимает второе место после Норвегии (37).
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К сожалению, в общем медальном зачёте наша команда занимает только девятое место из-за малого количества золота.
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Однако Игры в Пекине всё равно можно назвать лучшими для России за всю историю.
ОИ-2018 в Пхёнчхане ни в какое сравнение не идут с Пекином. В Корее Россия выиграла 17 медалей (2 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых) и стала 13-й в медальном зачёте.
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На ОИ-2014 в Сочи Россия завоевала 30 медалей (11 золотых, 10 серебряных, 9 бронзовых).
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Этого хватило для первого места, но результаты Игр пересматривались, и победа была омрачена допинговым скандалом.
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Так что именно Пекин-2022 можно назвать лучшей Олимпиадой для сборной России, даже с учётом уже наболевшей нехватки золота.
Лучшее выступление России на Олимпиадах. Столько медалей, как в Пекине, у нас ещё не было
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