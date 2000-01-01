Все медалисты сборной России на Олимпийских играх — 2022

🥉 Виктор Уайлд — Сноуборд, параллельный гигантский слалом

Финальная медаль нашего парня. «Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», — подвёл итог Вик.