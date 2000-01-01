Все медалисты сборной России на Олимпийских играх — 2022

🇷🇺 Все медалисты сборной России на Олимпиаде-2022
Всего наша команда завоевала 32 медали. 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Такого количества наград у нас не было никогда! Вспоминаем всех героев Игр-2022.
🥇 Александр Большунов — Лыжные гонки, скиатлон
Символично, что именно Сан Саныч принёс нам первую и сразу золотую медаль на Олимпиаде! Уже тогда было понятно, что наш лыжник не остановится.
🥇 Валиева, Кондратюк, Мишина и Галлямов, Синицина и Кацалапов — Фигурное катание, командный турнир
Мощнейшее выступление Камилы Валиевой, Марка Кондратюка и пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Заслуженное золото, несмотря ни на что!
🥇 Ступак, Непряева, Сорина, Степанова — Лыжные гонки, эстафета
Мощнейшая гонка наших лыжниц. Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина создали повод для сражения. И Вероника Степанова провела мастерский финиш, обыграв соперника и тактически, и физически.
🥇 Червоткин, Большунов, Спицов, Устюгов — Лыжные гонки, эстафета
У мужского состава с эстафетой получилось куда проще. Каждый из наших лыжников уходил в отрыв, и победа была более чем уверенной.
🥇 Анна Щербакова — Фигурное катание
Два идеальных проката, в которых были и эстетика, и сложность, и уверенность в победе.
🥇 Александр Большунов — Лыжные гонки, масс-старт
Марафон сократили до 28,5 км из-за погодных условий, но Большунов был готов выиграть и 50, и все 70 километров. Король лыж!
🥈 Наталья Непряева — Лыжные гонки, скиатлон
Самая ценная личная награда Непряевой на этих Играх.
🥈 Денис Спицов — Лыжные гонки, скиатлон
Спицов пришёл вторым после Большунова. И был очень хорош!
🥈 Садреев, Аввакумова, Махиня, Климов — Прыжки на лыжах с трамплина
Одна из самых неожиданных наград. Были дисквалифицированы сразу 4 сборные, однако это не умаляет заслуг наших. Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов ухватились за шанс.
🥈 Александр Большунов — Лыжные гонки, разделка на 15 км
Просто ещё одна медаль в музее Сан Саныча.
🥈 Константин Ивлиев — Шорт-трек, 500 метров
Впервые на Олимпиаде, и сразу серебро. Отличное выступление нашего молодого шорт-трекиста!
🥈 Синицина и Кацалапов — Фигурное катание, танцы на льду
Близкое к идеальному выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Недосягаемой оказалась лишь пара из Франции.
🥈 Алдошкин, Трофимов, Захаров — Конькобежный спорт, командная гонка преследования
Серебро, но с золотым окрасом. Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров установили олимпийский рекорд, а также мировой рекорд на равнинных катках – 3:36.62.
🥈 Казакевич, Резцова, Миронова, Нигматуллина — Биатлон, эстафета
Долгожданная медаль в биатлоне! Старт, на который наша женская команда максимально собралась.
🥈 Александра Трусова — Фигурное катание
Очень эмоциональное выступление и мировой рекорд: Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков за один прокат.
🥈 Иван Якимушкин — Лыжные гонки, масс-старт
Дебютант Олимпийских игр выдержал марафон, причём почти всю гонку Якимушкин грамотно держался в группе лидеров и показал класс на последних километрах.
🥈 Тарасова и Морозов — Фигурное катание, пары
Великолепный прокат в произвольной, но по сумме Евгения Тарасова и Владимир Морозов оказались ниже китайской пары.
🥈 Сборная России — Хоккей
К сожалению, наши парни проиграли финал очень яркой команде Финляндии. Россия же как раз весь турнир выглядела очень блёкло, лишь однажды забив больше одной шайбы.
🥉 Нигматуллина, Резцова, Логинов, Латыпов — Биатлон, смешанная эстафета
В биатлоне у нас получилось не так удачно, как ожидалось. Особенно много вопросов к стрельбе.
🥉 Анастасия Смирнова — Фристайл, могул
19-летняя дебютантка Игр завоевала для России первые за много лет медали в женском фристайле. В 1992-м в Альбервиле Елизавета Кожевникова взяла серебро, а в 1994-м в Лиллехаммере – бронзу.
🥉 Виктор Уайлд — Сноуборд, параллельный гигантский слалом
Финальная медаль нашего парня. «Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», — подвёл итог Вик.
🥉 Александр Терентьев — Лыжные гонки, спринт
Первая медаль дебютанта Олимпийских игр. Достойное выступление в спринте.
🥉 Татьяна Иванова — Санный спорт
Настоящая победа нашей саночницы. Татьяна за несколько недель до старта Игр с трудом ходила из-за перелома. И всё-таки взяла медаль!
🥉 Семён Елистратов — Шорт-трек, 1500 метров
Всего 0,013 секунды не хватило Елистратову до второго места. Очень обидно!
🥉 Эдуард Латыпов — Биатлон, гонка преследования
Труднейшая и важная награда для Латыпова.
🥉 Ангелина Голикова — Конькобежный спорт, 500 метров
Такая долгожданная медаль для Голиковой, ведь эта Олимпиада для неё — третья.
🥉 Халили, Логинов, Цветков, Латыпов — Биатлон, эстафета
В эстафете до последнего казалось, что мы идём на серебро минимум. Однако неудачная финальная стрельба — и у нас лишь бронза.
🥉 Ступак, Непряева — Лыжные гонки, командный спринт
Хорошая командная работа Юлии Ступак и Натальи Непряевой, хотя сил на командный спринт уже оставалось очень мало.
🥉 Большунов, Терентьев — Лыжные гонки, командный спринт
Медаль, которой, кажется, был не очень рад Александр Большунов. Норвежцы в тот день были сильнее нашего дуэта.
🥉 Илья Буров — Фристайл, акробатика
Первая олимпийская награда Бурова, для которого эта Олимпиада — третья.
🥉 Сергей Ридзик — Фристайл, ски-кросс
Повторил свой результат Олимпиады-2018: в Пхёнчхане у Ридзика тоже была бронза.
🥉 Мишина и Галлямов — Фигурное катание, пары
Сложная и красивая программа, Анастасия Мишина и Александр Галлямов остались третьими.
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