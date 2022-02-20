Чудо-женщина Трусова и ангельская Щербакова. Фигуристы зажгли в последний день Олимпиады

Соревнования в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине завершились грандиозным гала-шоу, в котором участвовали призёры Игр, а также отдельно приглашённые организаторами спортсмены. После напряжённой борьбы за медали фигуристы наконец-то смогли расслабиться и покататься в своё удовольствие, а болельщики, в свою очередь – насладиться их выступлениями без бесконечных переживаний и скрещивания пальцев на прыжках.

Александра Трусова вызывала джинна

Показательные выступления открыл красочный перформанс китайских артистов. Театрализованное представление стало отличным аперитивом к основной программе. Для выхода фигуристов организаторы установили на льду объёмную светящуюся конструкцию из цифр 2022 с туннелем, через который участники и попадали на арену.

Одними из первых к зрителям вышла канадская танцевальная пара Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Их нежная постановка буквально заворожила публику, тем более сопровождалась она необычной подсветкой: пока фигуристы катались, на льду появлялись одна за другой картины Ван Гога. Не меньшее впечатление произвела и 16-летняя американка Алиса Лью. В сверкающем красном платье Алиса зажигала под популярную музыку и выглядела невероятно женственной, несмотря на юный возраст.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Овации вызвал Морис Квителашвили, выступающий за сборную Грузии. Оригинальный номер в образе джина из «Аладдина» — его визитная карточка, благодаря которой он всегда желанный гость на любых шоу. Правда, в этот раз его традиционное появление предваряла вместо уже покинувшей Пекин Камилы Валиевой другая наша одиночница — Александра Трусова. Русская ракета выехала на лёд в подозрительно знакомом небесно-голубом платье. Этот наряд Саше явно одолжила наша парница Евгения Тарасова, которая катает в нём короткую программу. Чтобы вызвать джинна, Саша исполнила свой потрясающий кантилевер, держа в руках волшебную лампу. Выскочив на лёд, Морис немного потанцевал с девушкой, а затем взял развлечение зрителей полностью на себя. И хотя в роли джинна он катается на шоу не первый год, такой номер никогда не наскучит.

Чудо-женщина с рыжими косичками

Александра Трусова блистала на ледовой арене в идеально подходящем ей образе Чудо-женщины. Сильная, красивая, с интересной причёской из многочисленных рыжих косичек, она произвела настоящий фурор. Зрители отблагодарили нашу неповторимую спортсменку громкими овациями и радостными криками. Саша как никто заслужила на Олимпиаде это всеобщее признание: девушка приземлила пять четверных прыжков в произвольной и навсегда вписала своё имя в историю. И, безусловно, её серебро воистину с золотым отливом.

Одними из последних в первом отделении выступали ещё одни серебряные призёры Игр в Пекине — наша спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Романтичный номер под саундтрек из фильма «Титаник» прошёл на одном дыхании. Чувственную историю нашего дуэта разбавили танцоры из Испании Оливия Смарт и Адриан Диаз. Они удивили весёлой ритмичной зарисовкой на тему фитнеса. Забавное катание в костюмах для аэробики — то, что нужно для показательных выступлений!

Гениальный Юдзуру Ханю и флешбэки Плющенко

После первого отделения для публики устроили очень красивое шоу из видеопроекций: Олимпиада в Пекине определённо запомнится нам высокими технологиями!

Потрясающим по энергетике номером всех очаровал безумно харизматичный одиночник из Канады Киган Мессинг. Широко улыбаясь, фигурист исполнил на высоченной скорости очень опасный трюк — сальто. Было круто! Со страстным танго выступила после канадца японка Каори Сакамото, завоевавшая на этой Олимпиаде две бронзовые медали — в командном и личном турнире. Однако в течение всей её программы так и вспоминался Евгений Плющенко, который в своё время катался под эту музыку.

Король льда и сердец миллионов болельщиков — Юдзуру Ханю — вызвал неистовство на трибунах, едва показался из туннеля. Гениальный фигурист был великолепен в постановке под фортепианную композицию. Ханю настолько тонко передавал музыку в каждом своём движении, что казался неземным созданием, случайно заглянувшим на нашу планету. Двукратный олимпийский чемпион не зря носит этот титул, и неважно, что в Пекине он остался без медали. Юдзуру Ханю уже легенда, и каждое его выступление — безупречное искусство.

Фото: David Ramos/Getty Images

Кататься после такого гения очень сложно, но итальянские танцоры Николь Делла Моника и Матео Гуаризе отлично развлекли всех, устроив посреди катка своеобразное боксёрское представление. А бельгийская одиночница Луна Хендрикс растопила лёд горячим зажигательным номером под один из хитов Бритни Спирс.

Бронзовые олимпийские призёры среди спортивных пар — наши замечательные Анастасия Мишина и Александр Галлямов — повеселили публику, разыграв встречу студентки-отличницы и крутого рокера. В ходе проката Настя скинула бесформенный джемпер и осталась в соблазнительных майке и шортах.

Ангельская олимпийская чемпионка зажигала сердечки

Наша новая олимпийская чемпионка Анна Щербакова растрогала всех своим выступлением в образе ангела под Ave Maria в исполнении Димаша Кудайбергена. В белоснежном красивейшем платье с перьями Аня парила надо льдом, будто видение. Она настолько тонко прочувствовала роль небесного создания, что немного потеряла контроль и упала в начале программы. Но это недоразумение не испортило впечатления от её нежнейшего катания, а когда она лёгким движением раскрыла крылья на руках и сделала спираль в вертикальном шпагате — трибуны замерли, потрясённые представшим им чудом. На крыльях девушки зажглись огоньки, и их тёплый свет дотянулся до каждого сердечка в зале.

После нашей олимпийской героини на лёд вышел олимпийский герой США Нэйтан Чен. Фигурист даже в показательном номере не стал расслабляться и прыгнул четверной. А ещё Нэйтан, как и Киган Мессинг, выполнил сальто на льду: бесстрашный парень, что уж говорить. И как же здорово, что он выиграл золото на этой Олимпиаде после неудачи в Пхёнчхане! И не просто ведь выиграл, а буквально сокрушил соперников запредельным по сложности контентом: выдал семь четверных на обе программы!

Последними из фигуристов выступали хозяева Олимпиады — китайская спортивная пара Вэньцзинь Суй и Хань Цун. Они через многое прошли, чтобы завоевать долгожданное олимпийское золото, и зрители очень тепло их встретили.