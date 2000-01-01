Сколько заработали российские фигуристы на Олимпиаде?
Счёт идёт на миллионы!
Призовые российских спортсменов с Олимпиады в Токио не изменились. За золотую медаль наши атлеты заработают 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5, за бронзовую — 1,7.
Больше всего на Олимпиаде в Пекине заработали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За командное золото и личное серебро они получат по 6,5 миллиона.
Чуть меньше заработали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. За командное золото и личную бронзу они получат по 5,7 миллиона.
Камила Валиева и Марк Кондратюк выиграли золото в командном турнире. За медаль наивысшего достоинства они получат по 4 миллиона рублей.
Столько же заработала и Анна Щербакова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире.
Александра Трусова и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым заработали по серебру в личных турнирах, за что государство даст им по 2,5 миллиона.
Кроме того, призёры Игр в Пекине получат стипендию президента России. Олимпийским чемпионам ежемесячно будет начисляться 52 тысячи рублей, серебряным призёрам — 39, бронзовым — 30.
Сколько заработали российские фигуристы на Олимпиаде?
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