Кто из фигуристов может завершить карьеру после Олимпиады в Пекине
Российская сборная не должна понести большие потери.
Олимпиада — это не только праздник, но и яркая точка для карьер многих спортсменов. Как бы ни было грустно, но после Игр в Пекине с некоторыми фигуристами придётся попрощаться.
Наименьшие потери, скорее всего, ожидают сборную России. В Пекине нашу страну представляли в основном юные фигуристы, способные биться ещё не один цикл.
Вероятно, уйдут на покой Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фигуристы прошли три олимпийских цикла и заработали множество травм. К сожалению, дотянуть до Милана-2026 им будет крайне тяжело.
Непростая карьера сложилась у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Тягаться с дерзкой молодёжью ещё четыре года им будет сложно, тем более возраст у них уже солидный: Жене — 27, Вове — 29.
Серьёзную потерю может понести американская сборная. Рафаэль Арутюнян рекомендует своему ученику, новоиспечённому олимпийскому чемпиону Нэйтану Чену, уйти из спорта.
Китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун достигли наивысшей цели в своей карьере. Теперь у них нет причин подвергать и без того слабое здоровье излишней опасности и отдавать все силы спорту.
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон последние годы страдали из-за проблем с мотивацией. После победы на Олимпиаде у них практически не осталось причин продолжать соревноваться.
Танцы на льду в целом ожидает полное обновление. Помимо Вики с Никитой и Габи с Гийомом, могут уйти американцы Хаббелл/Донохью и Чок/Бэйтс, канадцы Гиллес/Пуарье и итальянцы Гиньяр/Фаббри.
Время прощаться? Кто из фигуристов может завершить карьеру после Олимпиады в Пекине
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