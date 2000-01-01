Время прощаться? Кто из фигуристов может завершить карьеру после Олимпиады в Пекине

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Кто из фигуристов может завершить карьеру после Олимпиады в Пекине
Кто из фигуристов может завершить карьеру после Олимпиады в Пекине
Российская сборная не должна понести большие потери.
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Олимпиада — это не только праздник, но и яркая точка для карьер многих спортсменов. Как бы ни было грустно, но после Игр в Пекине с некоторыми фигуристами придётся попрощаться.
Олимпиада — это не только праздник, но и яркая точка для карьер многих спортсменов. Как бы ни было грустно, но после Игр в Пекине с некоторыми фигуристами придётся попрощаться.
Наименьшие потери, скорее всего, ожидают сборную России. В Пекине нашу страну представляли в основном юные фигуристы, способные биться ещё не один цикл.
Наименьшие потери, скорее всего, ожидают сборную России. В Пекине нашу страну представляли в основном юные фигуристы, способные биться ещё не один цикл.
Вероятно, уйдут на покой Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фигуристы прошли три олимпийских цикла и заработали множество травм. К сожалению, дотянуть до Милана-2026 им будет крайне тяжело.
Вероятно, уйдут на покой Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фигуристы прошли три олимпийских цикла и заработали множество травм. К сожалению, дотянуть до Милана-2026 им будет крайне тяжело.
Непростая карьера сложилась у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Тягаться с дерзкой молодёжью ещё четыре года им будет сложно, тем более возраст у них уже солидный: Жене — 27, Вове — 29.
Непростая карьера сложилась у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Тягаться с дерзкой молодёжью ещё четыре года им будет сложно, тем более возраст у них уже солидный: Жене — 27, Вове — 29.
Серьёзную потерю может понести американская сборная. Рафаэль Арутюнян рекомендует своему ученику, новоиспечённому олимпийскому чемпиону Нэйтану Чену, уйти из спорта.
Серьёзную потерю может понести американская сборная. Рафаэль Арутюнян рекомендует своему ученику, новоиспечённому олимпийскому чемпиону Нэйтану Чену, уйти из спорта.
Китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун достигли наивысшей цели в своей карьере. Теперь у них нет причин подвергать и без того слабое здоровье излишней опасности и отдавать все силы спорту.
Китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун достигли наивысшей цели в своей карьере. Теперь у них нет причин подвергать и без того слабое здоровье излишней опасности и отдавать все силы спорту.
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон последние годы страдали из-за проблем с мотивацией. После победы на Олимпиаде у них практически не осталось причин продолжать соревноваться.
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон последние годы страдали из-за проблем с мотивацией. После победы на Олимпиаде у них практически не осталось причин продолжать соревноваться.
Танцы на льду в целом ожидает полное обновление. Помимо Вики с Никитой и Габи с Гийомом, могут уйти американцы Хаббелл/Донохью и Чок/Бэйтс, канадцы Гиллес/Пуарье и итальянцы Гиньяр/Фаббри.
Танцы на льду в целом ожидает полное обновление. Помимо Вики с Никитой и Габи с Гийомом, могут уйти американцы Хаббелл/Донохью и Чок/Бэйтс, канадцы Гиллес/Пуарье и итальянцы Гиньяр/Фаббри.
Время прощаться? Кто из фигуристов может завершить карьеру после Олимпиады в Пекине
Герои Олимпийской сборной
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Заработки фигуристов на Олимпиаде в Пекине
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