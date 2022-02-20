«Из-за отёка закрылся глаз». Монолог Таталиной: как сражаться на Олимпиаде даже с травмой

Анастасия Таталина, 21 год

Вид спорта: фристайл

Дисциплины: слоупстайл, хаф-пайп и биг-эйр.

Серебряный призёр Универсиады-2019, чемпионка мира-2021.

Участница двух Олимпийских игр. Атлет Red Bull. , 21 годфристайлслоупстайл, хаф-пайп и биг-эйр.Серебряный призёр Универсиады-2019, чемпионка мира-2021.Участница двух Олимпийских игр. Атлет Red Bull.

– Для меня Олимпиада – высшая ступень в карьере. На Играх выступают лучшие спортсмены со всего мира, поэтому даже попасть в их число – уже достижение. А уж когда ты понимаешь, что можешь и достойна бороться за медаль…

В моей спортивной карьере это была вторая Олимпиада. В Пхёнчхан поехала, когда мне было 17 лет: я была юной и ещё не опытной спортсменкой. Тогда мне удалось пройти в финальную часть соревнований, но по ряду причин получилось так, как получилось – я заняла 12-е место в слоупстайле. В Пекин я приехала уже с другим ощущением себя: изменилась я, изменилось отношение к Олимпийским играм, поэтому для меня всё было по-другому.

Для меня Олимпиада началась с того, что за два дня до квалификации в биг-эйре я упала на тренировке и получила травму. Из-за отёка на пол-лица закрылся глаз – я им ничего не видела. Выступать в таком состоянии было очень опасно: наш вид спорта и так очень травматичный, а когда у тебя не видит один глаз, риск возрастает в разы.

Ко мне подходили соперницы и тренеры из других стран и говорили, что на моём бы месте не продолжали выступление.

Но я понимала всю ответственность, которая на мне лежит, – я приехала на Олимпиаду представлять свою страну, – поэтому у меня даже не было мыслей сняться. Я продолжила тренировку, а потом вышла и на квалификацию. Правда, пришлось разработать «персональный стиль»: красный тейп вокруг глаза (без него он вообще не открывался), а сверху горнолыжные очки.

Сейчас, возможно, я понимаю, что это было чересчур рискованно, но тогда… Тогда была только уверенность в себе. И даже с одним глазом я квалифицировалась в финальную часть! Я сделала всё, что смогла на тот момент, но в итоге заняла 10-е место.

Когда есть травма, тебе что-то мешает, то ты не можешь реализовать себя на 100% и исполнить программу, на которую рассчитывала. Но я понимала, что впереди слоупстайл, и отёк ко дню квалификации спадёт. Так и получилось – у меня была возможность хотя бы нормально надеть горнолыжную маску! Я сделала всё, чтобы достойно выступить и представить свою страну. Но, к сожалению, заняла только четвёртое место, и это зависело уже не от меня.

На третьем трамплине я исполнила Double Cork 1440 – трюк, который никто из девочек в слоупстайле вообще не делал, а уж тем более на Олимпийских Играх. Я тогда первый раз в жизни приземлила его на снег: к сожалению, у нас получилась рваная подготовка – она была сорвана по разным причинам. Могу лишь сказать, что свою программу, «даблы», я прыгала в ноябре.

Представьте, если бы фигуристы или хоккеисты не выходили на лёд два месяца, а потом пытались бы бороться за медаль на Олимпиаде. И были бы при этом на две головы выше!

К сожалению, в России есть проблемы с парками – у нас нет трасс мирового уровня, где можно было бы выполнять свою программу и полноценно тренироваться. Системы подготовки в принципе нет. Но и мои родители, которые мне помогают, и специалисты в центре доказывают, что можно готовить программу, не имея рядом снега.

Решение всё же исполнить трюк было принято перед третьей попыткой совместно с тренерским штабом. И я его приземлила – эмоции были непередаваемые! На Олимпиаде, во время финальной попытки, ты делаешь совершенно новый трюк для всего мира, для самой себя. Когда я подъехала в финишную зону, там стояла Матильда Гремо, которая заняла в итоге первое место. Я увидела на её лице шок и непонимание – она даже переспросила меня, действительно ли я приземлила этот трюк. Мне было очень приятно.

Её реакция [Гремо] показала, что мой проезд был на медаль, но потом я увидела свои баллы. Шок.

В моих дисциплинах нет жёстких критериев оценивания: судьи ставят оценки по общему впечатлению от проезда спортсменов, и в этом – основная боль. Когда ты не согласен с баллами за свой проезд, жалобу или протест, к сожалению, подать никак нельзя. Ничего не изменится – и это самое печальное. Можно, конечно, подойти к судьям, тебе объяснят, за что оценка снижена, но это ни на что не повлияет. Тренерский штаб и федерация обратились к FIS, чтобы им разъяснили все детали оценивания, но ответа пока не поступило.

Я бы хотела поблагодарить своих родных и близких людей за поддержку. Они видели, в каком я была состоянии, когда упала и получила травму, какой у меня был настрой. Меня окружили поддержкой, психологически помогли. Благодаря их словам я прошла в финал. Они помогали и до Олимпиады – у нас есть свой центр, где меня психологически готовили ко всем развитиям событий. Это помогло мне пройти через все испытания и выстоять, несмотря на травму.

Приехав домой и не смотря Олимпиаду по телевизору, не находясь внутри событий, в очередной раз убеждаешься, что в спорте на первом месте – психологическая подготовка и устойчивость. Смотришь на выступления ребят и так обидно, так больно, когда спортсмен идёт к цели, готовится, а в самый ответственный момент его подводит психика.

Я на спортивном пути уже сталкивалась с подобным: ты вроде готова, но потом не можешь совладать с нервами. Тело готово, а психика — нет. Это самое обидное не только в спорте, а в жизни в целом. Диванные критики, конечно, молодцы, но я бы посмотрела, что бы они делали, окажись в подобной ситуации.

Я впервые обратилась к специалистам перед прошлым чемпионатом мира. Несколько сезонов я выступала на Кубках мира, различных чемпионатах, но в тот момент столкнулась с некоторой неустойчивостью психики, и поняла, что с этим надо что-то делать. Психология подводила меня в самые ответственные моменты.

У специалистов нашего центра целая программа, по которой готовят спортсменов. Она основана на психосоматике телесного ориентирования: если говорить кратко, то это про то, как наши эмоции и чувства отражаются на теле, какие затыки возникают, когда спортсмен приезжает на Олимпиаду и впервые видит олимпийские кольца, почему тело не слушается. У каждого есть свои причины, но в основном всё идёт из детского опыта: первое знакомство с трассой, оборудованием, коньками, клюшками или чем угодно.

Четвёртое место меня только зарядило и подстегнуло. Я показала программу, все увидели, на что я способна. Конечно, когда медаль была так близко, а ты сделала всё, чтобы достигнуть своей цели, в первые минуты было очень обидно и досадно. Но после пришло осознание, что жизнь не заканчивается. Да и сезон ещё не закончился.

Впереди ещё три Кубка мира! Настраиваюсь на них с уверенностью и большей мотивацией.

Сейчас я в о-о-чень активном поиске спонсоров для полноценной подготовки к соревнованиям, чтобы постоянно прогрессировать. У ребят из Европы большая и медийная поддержка, и спонсорская. В России, к сожалению, пока такого нет, но и спортсменов высокого уровня тоже долгое время не было. Поэтому сейчас хочется сотрудничать с компаниями, чтобы была возможность готовиться, а не сидеть две недели в Москве, две недели тренироваться на сборах, и так по кругу. Если всё сложится, то к следующим Олимпийским играм я буду готовиться уже по-другому.