Допинг Валиевой и истерика Трусовой. Как Олимпиада погрязла в скандалах с фигуристами

Олимпиада в Пекине оказалась богата не только на большие победы наших спортсменов, но и на скандалы. И, к сожалению, самые громкие из них были связаны с именами российских фигуристов. Допинг, нелестные высказывания журналистов и спортивных оппонентов, политические протесты и даже угрозы смерти — кажется, наши фигуристы в Китае видели всё.

Вспоминаем самые скандальные истории Игр-2022 в фигурном катании.

Допинговая драма Валиевой

Новость о положительной допинг-тесте Камилы Валиевой шокировала весь мир. В пробе спортсменки на чемпионате России было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Предположительно, препарат попал в организм 15-летней воспитанницы «Хрустального» вместе с лекарством от болезней сердца, принадлежащем дедушке Камилы. Однако ученице Этери Тутберидзе ещё только предстоит доказать собственную невиновность в Спортивном арбитражном суде.

В ходе самих соревнований фигуристка не могла отвлекаться на подробные правовые разбирательства, так как под угрозой стояла её подготовка к главным стартам. Тем не менее просто так Валиеву, очевидно, никто не хотел оставлять. Россиянка оказалась под мощнейшим прессингом иностранной прессы: журналисты завалили её неудобными вопросами на контрольных прокатах, а некоторые даже пытались преследовать. Тем временем эксперты из Америки, Канады и Великобритании вовсю спекулировали на тему грязной игры России, сделав из Камилы всеобщего врага. Девочку обсуждали в ключе символа проблем с антидопинговой системой в нашей стране, что не могло не давить на неё.

Естественно, в самый ответственный момент фигуристка не выдержала и развалилась в произвольной программе в личном зачёте, оставшись без медали. Трагедия Валиевой стала самым печальным моментом этих Игр. Гениальная спортсменка, бравшая титул за титулом и бившая все мыслимые и немыслимые рекорды, просто сломалась. Очень хочется надеяться, что произошедшее не заставит Камилу сдаться и впоследствии она вернётся ещё более сильной и уверенной в себе.

Истерика Трусовой после поражения

Грустно завершился турнир в Пекине и для Александры Трусовой. Несмотря на то что мечта фигуристки о пяти четверных в одной программе наконец сбылась, порадоваться у Русской ракеты совсем не получилось. Спортсменка получила серебряную медаль, совсем чуть-чуть уступив своей одногруппнице Анне Щербаковой, которая продемонстрировала лишь два квада. Реакция Саши на итог соревнований была очень яркой: она громко кричала и плакала. Наверное, те жуткие слова про ненависть ко всему фигурному катанию, которые просто не ожидаешь услышать от такого фаната своего дела, как Трусова, и обещания больше никогда не выходить на лёд, запомнятся болельщикам на всю жизнь — столько в них было боли и разочарования.

Поддержать Трусову пыталась наставница, но убитая горем фигуристка только оттолкнула Этери Георгиевну, обвинив её в том, что она якобы заранее знала исход её дуэли с Щербаковой. Конечно, со стороны поведение 17-летней Королевы квадов могло показаться неуместным, однако нужно помнить, что психика Саши ещё недостаточно окрепла, а такое обидное поражение запросто могло на некоторое время вывести спортсменку из равновесия. Уже на следующее утро Трусова улыбалась на награждении, а в последний день Олимпиады на китайской арене показала выдающийся номер «Чудо-женщина». Сдаётся, Саша говорила не всерьёз и ещё вернётся за реваншем. Ждём!

Угрозы смерти Мозалёву

Неприятными воспоминаниями после Игр обзавёлся Андрей Мозалёв. Ученик Кирилла Давыденко приехал в китайскую столицу полным надежд, но им не суждено было сбыться. Фигурист не смог справиться с нервами и провалился в короткой и произвольной программах. На второй день соревнований на спортсмене совсем не было лица, и тому есть конкретное объяснение. Помимо переживаний из-за плохого результата, Андрею пришлось перенести настоящую атаку со стороны преданных фанатов Юдзуру Ханю.

Феноменальный японец тоже не блистал в короткой программе, и его поклонники решили найти виновного в неудаче своего любимца на стороне. Выбор пал на 18-летнего дебютанта Игр из России. Мозалёва упрекнули в том, что он якобы специально мешал тренироваться Ханю, а затем обрушились с критикой за то, что спортсмен упал, оставив выбоину во льду, на которой как раз споткнулся Юдзуру. Безумные теории болельщиков росли в геометрической прогрессии, а их апогеем стала версия, что Андрей сговорился с олимпийским чемпионом Пхёнчхана Нэйтаном Ченом. Увы, всё это привело к тому, что фигуристу стали поступать реальные угрозы смерти в социальных сетях, из-за чего ему пришлось временно ограничить доступ к своей странице. Неудивительно, что после такого стресса Мозалёв дрогнул.

Нападки МОК на Тутберидзе

Доставалось на Играх не только фигуристам, но и их тренерам. Вторым главным действующим лицом в деле Валиевой стала Этери Тутберидзе. Из-за того, что спортсменку признали юридически защищённым лицом, большая часть ответственности за инцидент легла на плечи наставницы из «Хрустального». Кроме того, чиновники выдвинули в сторону Тутберидзе совершенно дикое обвинение в жестоком обращении с несовершеннолетними из-за эпизода, когда Этери Георгиевна постаралась разобрать ошибки с Камилой после неудачной произвольной программы.

«Я видел, как Валиеву встречали самые близкие люди с холодом. Прошли мурашки по коже, мне было холодно смотреть. Если посмотреть на то, как люди из её окружения проявляли себя в жестах, то это были жесты отречения, неприятия, я смотрел по ТВ. Я целый вечер не мог отделаться от этого», — нагнетал обстановку президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Но провокация функционера не удалась. На защиту Тутберидзе встали многие эксперты из России. Александр Жулин даже написал открытое письмо МОК, где разнёс доводы их главы в пух и прах.

Протест сборной Украины

Не обошлась Олимпиада без скандалов на политической почве. Отношения сборных Украины и России в Пекине было трудно назвать приятельскими. Спортсмены из соседнего государства неоднократно отмечались спорными высказываниями, но в целом до выступления женщин в командном турнире соблюдали нейтралитет и открыто свой протест не демонстрировали. Однако, когда фигуристы открыто проигнорировали блестящий прокат Камилы Валиевой, никак не поприветствовав победительницу, всё стало предельно понятно. Некрасивый поступок украинской команды вызвал гнев россиян.

«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаём наблюдать подобные вещи. Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!» — возмущался происходящим олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Конечно, хороших моментов на Играх в Пекине было больше, но хотелось бы, чтобы в дальнейшем пограничных ситуаций не было вовсе. В конце концов Олимпиада — это праздник не только для болельщиков, но и для самих спортсменов, и не очень приятно, когда главный старт в их жизни омрачают всевозможные скандалы.