Время славы Большунова. Какой была красочная церемония закрытия Олимпиады-2022 в Пекине

На XXIV зимних Олимпийских играх прозвучал финальный аккорд – на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине состоялась церемония закрытия. Спортсмены и болельщики попрощались с Олимпиадой-2022 и понаблюдали завораживающее шоу, которое поставил режиссёр Чжан Имоу. Рассказываем, как всё прошло.

Церемония началась с танцевального выступления. В это время над стадионом красовалась огромная светящаяся снежинка, которая является символом прошедших Игр. А поле превратилось в своеобразный экран, на котором высветились логотип Олимпиады и неизменные пять разноцветных колец.

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После этого нам представили официальных лиц, присутствующих на церемонии. Ими стали председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Затем прозвучал гимн, а также были подняты флаги страны-хозяйки и Олимпийских игр.

Предисловием к параду спортсменов стал традиционный китайский узел, обрамивший подвешенную над стадионом снежинку. После этого на арене появились представители всех стран-участниц Олимпиады. Они выходили в весьма непривычном порядке – по китайскому алфавиту. Однако предпоследними выходили итальянцы, чья страна примет Олимпийские игры 2026 года, а последними – хозяева прошедшего турнира, сборная Китая.

Фото: Getty Images

Знаменосцем сборной России стал лыжник Александр Большунов, в Пекине ставший трёхкратным олимпийским чемпионом. Помимо него, на церемонии присутствовали ещё 59 российских спортсменов.

Фото: Getty Images

Напомним, на этих Играх наши спортсмены завоевали 32 медали в 10 из 15 представленных дисциплин. По количеству наград мы уступили только сборной Норвегии (37). Их знаменосцем, кстати, была лыжница Марте Рёйселанд, ставшая трёхкратной олимпийской чемпионкой.

После парада спортсмены заняли свои места на трибунах, и началась официальная часть. Пока зрителям на трансляции показывали нарезку самых ярких кадров прошедших Игр, на «Птичьем гнезде» появился пьедестал. Награждали лыжников, завоевавших медали в масс-старте свободным стилем. Сначала девушек: Терезе Йохауг, в честь которой прозвучал гимн Норвегии, а также американку Джессику Диггинс и финку Кертту Нисканен.

Затем награды вручили мужчинам: Александру Большунову и Ивану Якимушкину, взявших золото и серебро, а также норвежцу Симену Крюгеру. На награждении по традиции присутствовала и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Фото: Getty Images

После вручения медалей началось чествование волонтёров, работавших на Играх в Пекине. На трансляции показали трогательный благодарственный ролик, в тот момент как на «Птичьем гнезде» особое признание получили шестеро ребят, ставших представителями волонтёрского движения в МОК. К ним вышел легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад и вручил награды в виде китайских фонариков.

Фото: Getty Images

Шоу продолжилось. Ещё один волшебный танцевальный номер был посвящён церемонии расставания – его символом по китайской традиции стала ветка ивы. В постановке приняли участие 365 человек. В руках каждого из них были небольшие светящиеся фрагменты, перекликавшиеся с подсветкой стадиона. Красота!

Фото: Getty Images

За этим последовало представление городов, которые примут Олимпийские игры 2026 года – Милана и Кортина-д’Ампеццо. Сначала певица Малика Аянэ под аккомпанемент живой скрипки (стоимостью, между прочим, $ 5 млн) исполнила гимн Италии. Над стадионом был поднят итальянский флаг, и началось очередное световое и танцевальное шоу.

Фото: Getty Images

После небольшого перерыва Томас Бах выступил с официальной речью на фоне флагов всех стран-участниц. Он поблагодарил спортсменов, а также уделил внимание принципу равенства и призвал политических лидеров поучиться у атлетов «солидарности и миролюбию». Не обошлось, само собой, и без упоминания борьбы с пандемией и вакцинации. Бах также отметил невероятный уровень проведения мероприятия и на китайском языке поблагодарил организаторов, волонтёров и всех жителей Китая.

Фото: Getty Images

Закончив свою речь, президент МОК торжественно объявил Олимпийские игры в Пекине закрытыми. Телезрителям показали трогательный прощальный ролик, а на стадионе все замерли в ожидании финальной части церемонии. На трибунах зажглись тысячи фонариков. Олимпийский огонь, находившийся в центре той самой огромной снежинки, погас.

Фото: Getty Images

Окончательную точку в церемонии закрытия поставило шоу фейерверков. Потрясающий салют озарил небо над «Птичьим гнездом». Часть фейерверков была установлена прямо на крыше стадиона! Невероятной красоты зрелище подарили нам организаторы Игр в Пекине.

Затем олимпийцы вернулись на стадион и ликовали, прощаясь с Играми в Пекине. Олимпиада-2022 пролетела незаметно и теперь осталась позади. Посмотрим, что нам принесут зимние Олимпийские игры в Милане через четыре года.