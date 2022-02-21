Валиева — самая популярная фигуристка? Она уже сравнялась с Загитовой и догоняет Медведеву

Всего две недели сделали из Камилы звезду и одним махом прекратили разговоры, что народная любовь, как к Алине и Жене, ей не светит.

За время Олимпийских игр в Пекине российские фигуристки значительно прибавили в популярности. Наши девушки и раньше пользовались любовью огромного числа людей по всему миру, но соревнования в Поднебесной принесли им солидный прирост подписчиков в «Инстаграме».

Особенно в этом плане отличилась Камила Валиева, чей личный аккаунт в «Инстаграме» к окончанию Олимпиады перешёл миллионную отметку.

Камила — самая популярная действующая фигуристка планеты!

Число подписчиков Валиевой увеличилось в пять раз

Камила Валиева до Олимпиады имела в «Инстаграме» 219 тысяч подписчиков. Это меньше, чем было на тот момент у её коллег по команде — Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Однако из Пекина Камила приехала почти с миллионом подписчиков на своей странице, а 19 февраля как раз добрала до миллиона. В день закрытия Игр эта цифра увеличилась ещё на сто тысяч, и на момент написания статьи у фигуристки в «Инстаграме» значится более 1,1 миллиона подписчиков. Вот такой невероятный скачок за пару недель: популярность Камилы увеличилась в пять раз.

Конечно, это лишь небольшая доля позитива во всей ужасной истории, что приключилась с Камилой на Олимпиаде. Но, по крайней мере, у неё есть наглядное доказательство того, как много людей её поддерживает: их намного больше, чем тех, кто втянул её в жуткий скандал и подверг немыслимому стрессу и давлению.

К тому же активно подписываться на Валиеву люди начали ещё до известия о положительной допинг-пробе. Взлёт интереса к ней начался 6 февраля — после короткой программы одиночниц в командном турнире. Тогда Камила откаталась безупречно, едва не побив мировой рекорд, который сама же и установила на чемпионате Европы. Так что «Камила весь мир в себя влюбила» именно своим талантом, и можно не сомневаться, что при благоприятном развитии событий на неё бы всё равно массово подписывались в «Инстаграме».

Плюс 257 тысяч подписчиков за один день

Когда Камила попала в беду, люди, покорённые её неземным катанием, потекли к ней на страницу в «Инстаграме», чтобы выразить слова поддержки. Они оставляли комментарии под её последним постом от 22 января с видеофрагментом выступления на чемпионате Европы. К 21 февраля число комментариев достигло почти семидесяти тысяч, а само видео просмотрели почти пять с половиной миллионов человек. Безумные цифры!

Если говорить о динамике подписок на Камилу, то 11 февраля в её аккаунте значилось 455 тысяч подписчиков, 14 февраля — 510 тысяч. В ходе личных соревнований одиночниц на её страницу стали подписываться по сотне тысяч человек в день. После произвольной добавились и вовсе 257 тысяч пользователей «Инстаграма» — больше, чем у неё было, когда она приехала в Пекин!

Набрала миллион Валиева в следующие два дня. 19 февраля Камила стала официальной обладательницей миллионного аккаунта. При этом за время Олимпиады она не опубликовала ни одного поста. Видео от 22 января так и остаётся последней публикацией на её странице.

Загитовой и Медведевой такое и не снилось

Похвастаться миллионом подписчиков в «Инстаграме» кроме Камилы Валиевой сегодня могут приостановившие карьеру Алина Загитова и Евгения Медведева, а также японская фигуристка Марин Хонда. Последнюю Камила уже перегнала. С Алиной у неё примерно одинаковое число подписчиков — 1,1 миллиона. От Жени, у которой 1,3 миллиона подписчиков, она пока отстаёт. Но в отличие от обеих героинь Пхёнчхана Камила набрала свой первый миллион за каких-то две с небольшим недели и ничего специального для этого не делала.

Загитова и Медведева добирались до миллиона подписчиков в течение пяти лет и, только сделав паузу в спортивной карьере и активно вступив в светскую жизнь, смогли ускорить этот процесс. При этом обе девушки целенаправленно развивали параллельно свои профили в TikTok, привлекая дополнительную аудиторию, и пользовались знакомствами с другими успешными блогерами.

Женя достигла миллиона подписчиков в «Инстаграме» 5 ноября 2021 года: как раз в разгар проекта «Ледниковый период», в котором каталась в паре с популярным тиктокером Даней Милохиным. Стоит ли напоминать об их многочисленных совместных роликах, интервью и слухах о романе? Для «Медоляма» Жене пришлось упорно потрудиться. Алина приложила не меньше усилий. Снимала даже танцы с Бузовой и Киркоровым и прыгала в ледяной бассейн в бане! В общем, было непросто. Миллиона подписчиков Алина наконец-то достигла во время работы в Пекине 12 февраля. Там же и поделилась со всеми этим достижением. И для сравнения: в ноябре 2020-го у Алины было 800 тысяч подписчиков. Больше года было потрачено для достижения заветного миллиона.

А ведь раньше ходили мнения, что Камиле Валиевой не достичь уровня популярности Загитовой и Медведевой! Мол, её пиар тренерским штабом многих раздражает и отталкивает. Ошибочка вышла.

Трусова и Щербакова тоже прибавили в популярности

Александра Трусова и Анна Щербакова благодаря участию в Олимпийских играх тоже заметно прибавили подписчиков в «Инстаграме». Однако до поездки в Пекин обе по этому показателю значительно опережали Валиеву, а теперь ей уступают. Наибольшее пополнение в их аккаунтах случилось ожидаемо после произвольной программы 17 февраля. Аня завоевала титул олимпийской чемпионки, а Саша первой в истории среди женщин приземлила пять четверных прыжков и взяла серебро. Естественно, это привлекло к нашим девушкам внимание.

На момент написания статьи у Ани в «Инстаграме» 668 тысяч подписчиков, у Саши — 788 тысяч. Эти цифры продолжают расти. Как и у Камилы. Обстоятельства не позволили ей продемонстрировать всё своё мастерство в личных соревнованиях и оставили без медали, но, по сути, Камила сейчас является самой популярной действующей фигуристкой планеты. В 15 лет, в свой первый взрослый сезон.

Безусловно, популярность не перебьёт произошедшего с ней кошмара, но никогда не стоит недооценивать силу личного бренда. Камила Валиева уже не юная звёздочка, а мегазвезда фигурного катания. Да и большого спорта в целом.