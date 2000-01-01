Как менялся медальный зачёт зимних Олимпийских игр каждый день
Вспоминаем, как выглядела таблица наград каждый день Игр начиная с 5 февраля.
Итого у нашей команды — 32 медали! Наш лучший результат
6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Готовимся к Олимпиаде-2026 в Италии!
Как менялся медальный зачёт зимних Олимпийских игр каждый день
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