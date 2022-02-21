«У тебя обязательно будет золотая медаль». Трогательное обещание Ковальчука Трусовой

Душераздирающую истерику Александры Трусовой после поражения на Олимпиаде видел весь мир. Русская ракета показала пять четверных прыжков, но даже этого не хватило для победы. Саша была уверена: исполни она свои квады – и победа у неё в руках. Но этого не произошло. Фигуристка была настолько разбита поражением, что не смогла сдержать эмоций. Такой сломленной мы видели Трусову впервые.

«Ненавижу! Никогда в жизни не вернусь на лёд! Я ненавижу этот спорт! Ненавижу всё это! У всех есть золотая медаль! А у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Больше никогда в жизни. Я больше никогда в жизни не выйду на лёд. Это невозможно. Так нельзя! Так. Нельзя», — говорила фигуристка в порыве эмоций.

Истерика Саши потрясла весь мир. На разбитую горем девушку было больно смотреть. Становилось страшно от одной лишь мысли, что Трусова может претворить все свои слова в жизнь и повесить коньки на гвоздь. Но вскоре фигуристка остыла и приняла действительность. Да, боль ещё не скоро пройдёт. Но чтобы её сгладить, надо продолжать бороться. И, кажется, Саша к этому готова.

«Сколько раз хотелось всё бросить? Не получится теперь сказать «никогда», все слышали, — смеясь, говорила Саша в интервью Первому каналу. — Один раз, всё».

Помогает Трусовой пережить горечь поражения всеобъемлющая поддержка болельщиков и звёзд спорта. Так, например, фигуристку подбодрил знаменитый хоккеист Илья Ковальчук. Спортсмен стоял рядом с Сашей возле багажной карусели в аэропорту и сказал девушке: «А у тебя ещё обязательно будет золотая медаль, сто процентов». Русская ракета засмущалась и поблагодарила хоккеиста. От такого опытного и титулованного спортсмена получить поддержку особенно приятно.

Хочется верить, что Трусова поверит Ковальчуку и приложит все силы, чтобы завоевать не одну золотую медаль престижных турниров. Ну не должна такая феноменальная фигуристка оставаться без больших побед в спорте!