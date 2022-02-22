Можно говорить, что Россия на Олимпиаде побила медальный рекорд СССР. Но это лукавство

Главный итог выступления сборной России на Олимпиаде в Пекине – 32 награды в соотношении 6 – 12 – 14. С такой коллекцией наша сборная стала девятой в медальном зачёте Олимпиады и второй по общему количеству наград среди всех сборных. Больше только у Норвегии, представители которой поднимались на пьедестал 37 раз.

32 награды – это рекорд. Рекорд даже по меркам сборной СССР. Однако, если разобраться, бурной радости это достижение не вызывает. Цифру 32 не стоит переоценивать.

Когда мы говорим о количестве наград, стоит понимать, сколько всего комплектов оказывается в розыгрыше. На Играх-2022 было 109 комплектов, или 327 медалей. То есть Россия получила чуть менее 10 процентов от общего количества наград.

Это классный результат, который вполне сравним с тем, что было на Олимпиаде в Сочи, где у нас на данный момент 29 медалей из 294 наград (правда, может стать и меньше).

Однако если мы говорим о том, что Россия на ОИ-2022 выступила лучше, чем команда СССР на ОИ-1988 (там было всего 29 медалей), то это определённо лукавство. Ведь на Играх в Калгари медалей в розыгрыше было в два с лишним раза меньше – 46 комплектов. Получается, что советские спортсмены тогда добыли более 20 процентов от числа всех наград.

В российской истории лучшей по этому относительному показателю была Олимпиада 1994 года. Там российские спортсмены забрали 12,5 процентов от общего числа наград.

Пожалуй, куда более ценно то, что в Пекине-2022 Россия заработала медали в 10 разных видах спорта. Такое больше не удалось ни одной другой сборной на Олимпиаде. Да, понятно, что львиная доля наших наград была добыта в лыжных гонках и фигурном катании, но это совершенно нормально: у всех стран на Олимпиаде есть своего рода специализация.

У нас также есть медали в биатлоне, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках с трамплина, хоккее, фристайле, санном спорте и сноуборде. И, пожалуй, только в прыжках с трамплина мы изначально на награды не претендовали, и нашим спортсменам чуть повезло. Почти во всех остальных видах спорта Россия могла рассчитывать на большее, чем получилось.

Всё это говорит о том, что работа по развитию самых разных видов спорта в России ведётся. Да, мы по-прежнему не имеем никаких шансов на награды в горных лыжах или лыжном двоеборье. Но отдельные дисциплины того же молодого по меркам Олимпиады фристайла – это уже арена, где российские спортсмены сражаются за награды.

Было бы здорово добавить в медалеёмких видах, где у нас есть потенциал, но медалей было мало (конькобежный спорт, например). И тогда уже можно будет говорить о существенном росте процента завоёванных медалей и, как следствие, полновесном рекорде.