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Кто из фигуристок может поехать на Олимпиаду-2026
Кто из фигуристок может поехать на Олимпиаду-2026
Опытные бойцы и юные дарования. Борьба за следующие Игры обещает быть особенно захватывающей!
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Александра Трусова
Александра Трусова
Саша болезненно приняла поражение на ОИ, пообещав больше никогда не выходить на лёд. Но она быстро смягчилась, сказав, что подумает о продолжении карьеры. У Трусовой есть резервы для борьбы за Милан!
Камила Валиева
Камила Валиева
Первая Олимпиада завершилась для Камилы настоящим кошмаром. Однако если она найдёт в себе силы остаться до Милана, то ещё сможет побороться за личное золото Игр. В 2026 году Валиевой будет только 19.
Анна Щербакова
Анна Щербакова
Аня не собирается бросать спорт даже после победы на Играх. Мотивации у девушки полным-полно, так что будет совсем неудивительно, если она решит побороться за титул двукратной олимпийской чемпионки.
Софья Акатьева
Софья Акатьева
Соня — самая звёздная юниорка Тутберидзе. В 2025 году ей исполнится 18 лет, и она будет очень голодна до взрослых побед!
Аделия Петросян
Аделия Петросян
Первая исполнительница четверного риттбергера на соревнованиях — одна из главных надежд группы Тутберидзе.
Софья Муравьёва
Софья Муравьёва
Есть свои звёздочки и в «Ангелах Плющенко». Софья Муравьёва постарается привести Евгения к первому большому тренерскому триумфу.
Софья Самоделкина
Софья Самоделкина
Софа идёт по пути Александры Трусовой и разучивает все квады разом. Возможно, Милан-2026 станет прыжковой битвой Самоделкиной и её кумира.
Мечты о Милане. Кто из фигуристок может поехать на Олимпиаду-2026
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Знаменосцы на церемонии закрытия ОИ в Пекине
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Кто из фигуристов завершит карьеру после Олимпиады
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Заработки фигуристов на Олимпиаде в Пекине
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Александра Паршина
Александра Паршина
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