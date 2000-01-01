Кто из фигуристок может поехать на Олимпиаду-2026
Опытные бойцы и юные дарования. Борьба за следующие Игры обещает быть особенно захватывающей!
Александра Трусова
Саша болезненно приняла поражение на ОИ, пообещав больше никогда не выходить на лёд. Но она быстро смягчилась, сказав, что подумает о продолжении карьеры. У Трусовой есть резервы для борьбы за Милан!
Камила Валиева
Первая Олимпиада завершилась для Камилы настоящим кошмаром. Однако если она найдёт в себе силы остаться до Милана, то ещё сможет побороться за личное золото Игр. В 2026 году Валиевой будет только 19.
Анна Щербакова
Аня не собирается бросать спорт даже после победы на Играх. Мотивации у девушки полным-полно, так что будет совсем неудивительно, если она решит побороться за титул двукратной олимпийской чемпионки.
Софья Акатьева
Соня — самая звёздная юниорка Тутберидзе. В 2025 году ей исполнится 18 лет, и она будет очень голодна до взрослых побед!
Аделия Петросян
Первая исполнительница четверного риттбергера на соревнованиях — одна из главных надежд группы Тутберидзе.
Софья Муравьёва
Есть свои звёздочки и в «Ангелах Плющенко». Софья Муравьёва постарается привести Евгения к первому большому тренерскому триумфу.
Софья Самоделкина
Софа идёт по пути Александры Трусовой и разучивает все квады разом. Возможно, Милан-2026 станет прыжковой битвой Самоделкиной и её кумира.
Мечты о Милане. Кто из фигуристок может поехать на Олимпиаду-2026
Герои Олимпийской сборнойВсе герои
Как менялся медальный зачёт Олимпиады каждый день
Нереальный рекорд Норвегии на ОИ: все чемпионы
Знаменосцы на церемонии закрытия ОИ в Пекине
Кто из фигуристов завершит карьеру после Олимпиады
Заработки фигуристов на Олимпиаде в Пекине
🇷🇺 Все медалисты России на Олимпиаде-2022
Лучшее выступление России на Олимпиадах 🇷🇺
Последний день Игр! ⏰ Просыпаемся очень рано
Все медали Александра Большунова на ОИ
Как близко! Наши спортсмены на 4 местах ОИ
13 февраля. На каком месте мы в медальном зачёте
Все медали нашей страны на зимних Олимпиадах
8 российских олимпийских чемпионов за два дня
🥈 Владимир Ткачёв
Кто такая Лара Гут-Бехрами, жена Валона Бехрами
Александра Паршина