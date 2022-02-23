«Разовый случай, не система». Как повлияет скандал с Валиевой на возвращение флага и гимна

Уже два года сборная России выступает на крупных международных соревнованиях в нейтральном статусе, и Игры в Пекине не стали исключением. Санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) должны быть сняты 17 декабря 2022, правда, только в том случае, если все оговорённые условия будут выполнены. После положительного допинг-теста Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 стало тревожно – неужели России не вернут флаг?

Санкции ВАДА

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) после апелляции РУСАДА сократил санкции ВАДА с четырёх до двух лет и смягчил ряд положений. Согласно новому решению РУСАДА признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, поэтому до 17 декабря 2022 года Россия отстранена от участия в международных стартах. Спортсмены из России могут участвовать в международных стартах лишь в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна.

При этом на территории России нельзя проводить в этот срок Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира, за исключением тех, что были ранее согласованы, а главные лица страны и чиновники не могут посещать международные турниры без приглашения страны-организатора. Кроме того, РУСАДА должно выплатить в размере 1 270 000 долларов США, а также оплатить все судебные издержки.

РУСАДА необходимо обеспечить расследование случаев изменения или удаления данных Московской антидопинговой лаборатории, из-за которых отчасти и появились санкции, и оказывать поддержку в предоставлении данных для расследования в отношении спортсменов, чьи пробы были в базе данных LIMS. Но главное – в ежеквартальных отчётах показать чистоту спорта и независимость от российских властей.

Что интересно, срок до 17 декабря 2022 года – условный, то есть он может быть продлён, если российская сторона не выполнит все пункты восстановления членства. Пока что к этому предпосылок нет, в этом уверен министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Все в один голос говорят, что на сегодняшний день Россия — один из лидеров по созданию честного спорта. Не сомневаюсь, к 17 декабря 2022 года дорожная карта для восстановления членства РУСАДА будет выполнена. И уже в 2023-м на спортивных аренах снова зазвучит российский гимн», — заявил он.

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Разовый случай

Разве случай Валиевой не продлит дисквалификацию, ведь был обнаружен допинг? Нет. Только за два месяца 2022 года в России РУСАДА дисквалифицировало 27 спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

Очевидно, что за два года атлетов, нарушавших правила, было гораздо больше. Если бы Россию дисквалифицировали за любой допинговый случай, то наши атлеты вряд ли когда-то смогли бы выступать без нейтрального статуса. Хотя, конечно, не стоит отрицать, что случай Валиевой был явно более громким, чем все остальные.

Несмотря на множество дисквалификаций, случай Камилы Валиевой – единичный, если речь идёт о высшем уровне. Именно поэтому министр спорта Олег Матыцин уверен, что он не повлияет на увеличение срока дисквалификации России.

«Микроскопические следы запрещённого препарата никак не повлияли на выступление Валиевой в командном турнире. Фигуристку неоднократно тестировали и на Играх, и до их начала — все пробы чистые. Кроме той, что взяли в декабре 2021 года. Это разовый случай, а не системная проблема. К нам регулярно приезжают мониторинговые группы Совета Европы, изучают ситуацию с допингом», — поделился мнением Матыцин.

Так в итоге будет ли Россия в Париже-2024 с флагом и гимном? Точно ответ дать сложно, но скорее да, чем нет. Итоговое решение по снятию дисквалификации принимать непосредственно ВАДА. И это будет сделано только в том случае, если все условия выполнены, пока Россия идёт к этому.

Надеемся, что за это время ничего не изменится, никакие новые подробности допинга Валиевой или новых случаев не появятся и на следующей Олимпиаде мы увидим счастливых спортсменов под российским флагом. Ведь за эти шесть лет (с учётом Пхёнчхана) россиянам явно надоело выступать в нейтральном статусе, да и болельщикам точно будет приятнее смотреть на российских атлетов.