«Встречный ветер на спуске останавливал». Лыжные марафоны на ОИ-2022 глазами тренера

Олимпиада в Пекине стала триумфальной для лыжной сборной России. Наши спортсмены завоевали 11 медалей – четыре золотых, четыре серебряных и три бронзовых. Но двух наград могло и не быть, прими жюри соревнований другое решение в предпоследний день Игр-2022.

Тренер сборной России Сергей Турышев специально для «Чемпионата» подвёл итоги Олимпиады, рассказал в подробностях о последних гонках и признался, что многие спортсмены вернулись домой без личных вещей.

«А что бы ты сделал в такой ситуации?»

«Друзья! Давайте подведём итоги Игр в Пекине в последнем олимпийском выпуске блога.

Самое главное – наша команда выступила прекрасно. Четыре золотых, четыре серебряных, три бронзовых – это достижение, которым можно гордиться.

В последние два дня Олимпиады должны были пройти два марафона. Но в день мужского полтинника были настолько сложные погодные условия – очень холодно, сильнейший ветер, – что у нас были сомнения в целесообразности гонки. В ожидании окончательного решения жюри мы с сервисёрами откатывали лыжи и не понимали, как работает инвентарь.

Из-за ветра трасса была очень неоднородная: где-то было очень много переметённого снега, где-то снег выметало, где-то были настоящие снежные бугры. Трасса же готовится за несколько часов до гонки, большую технику, как ратрак, уже нельзя вывести, чтобы сделать её однородной, максимум буранами прикатать некоторые участки.

На откатке к нам подъехали представители жюри. Я спросил, будет проводиться гонка или нет, а вместо ответа получил встречный вопрос: «А что бы ты сделал в такой ситуации?». Я задумался в этот момент. Действительно, а что бы я сделал? Как бежать в таких условиях 50 км, когда сильнейший почти ураганный ветер, тупое скольжение, мороз и есть огромный риск для здоровья? Это с одной стороны. А с другой — ведь были ребята, которые остались без медалей в предыдущих гонках или вообще приехали только ради марафона, и они готовы были выйти на трассу в любых условиях. Честно говоря, я не смог ответить.

На мой взгляд, жюри приняло абсолютно правильно и взвешенное решение. Гонку решено было провести, но с сокращением дистанции. Организаторы убрали самые продуваемые ветром участки, чтобы максимально обезопасить спортсменов. Я могу сказать, что во время откатки садился там на спуск и просто останавливался – настолько сильным был ветер».

«Мальцева ноги подвели»

«Слава богу, гонка состоялась. Наши парни провели гонку замечательно. Мы же старались давать им максимально подробную информацию по всем раскладкам и делали всё, чтобы парни не пропустили ни одной возможности подкрепиться на пунктах питания. Могу отметить, что сервисёры проделали огромную работу: никто из российских лыжников не использовал возможность для переобувания. Лыжи у парней работали отлично даже в сравнении с теми, на которые по ходу гонки переобулись норвежцы Симен Крюгер и Ханс Холунд.

На финише гонки были невероятные разборки. Смотреть было интересно, но очень волнительно. Сначала Саша Большунов вроде бы оторвался, а за ним усидел Крюгер. Казалось, что они уже отъехали от остальных, а вот Артём Мальцев и Сьюр Рёте уже не вмешаются в борьбу за медали. Но на длинном подъёме ситуация поменялась. Ваня Якимушкин достал норвежца, а шедшему за ним Мальцеву немного не хватило сил, чтобы подъехать вплотную и удержать тот же темп.

Большунов, конечно, удержал преимущество, никому не оставив шансов, а Якимушкин обошёл Крюгера и вырвал второе место. Потрясающе Ваня отработал финиш! Очень обидно за Артёма, который был близок к бронзе, но остался четвёртым… Мы потом разговаривали с ним, он сказал, что вроде бы классно тянул на верхушке, но потом ноги подвели. В результате Мальцев поймал небольшой просвет, который не смог ликвидировать».

«У Непряевой сильно замёрзли руки и ноги»

«По женскому марафону жюри изначально говорило, что будет сильный ветер – даже сильнее, чем во время мужской гонке. Когда мы приехали на стадион, то поняли, что условия чуть попроще. Хотя как попроще – ветер не такой силы, но мороз сильнее. Было принято решение о том, что гонка пройдёт на той дистанции, что и планировалась первоначально, никаких изменений не будет. Фаворитом изначально была Терезе Йохауг, а вот остальные претендентки, включая и наших Наташу Непряеву и Таню Сорину, рассчитывали побороться за второе и третье места.

К сожалению, погода внесла свои коррективы. Наташа сошла с гонки, хотя самочувствие у неё было отличным. У неё очень сильно замёрзли руки и ноги. Предполагаю, что Непряева оценила риски, связанные с продолжением гонки в таком состоянии, а ведь ей предстоит участие в оставшихся этапах Кубка мира. У Наташи прекрасные шансы на победу в общем зачёте, а полный комплект медалей на Олимпиаде она собрала. Мне кажется, всё в совокупности и привело к такому решению.

Татьяна Сорина практически всю гонку держалась в плотной группе, которая преследовала лидеров. На последнем круге она и все остальные догнали Эббу Андерссон, Таня была близка к личной бронзе, однако уже на повороте на финишную прямую её накрыл сильнейший порыв ветра, из-за которого у неё начался спазм дыхательных путей. Обидно, конечно, что ей помешал внешний фактор, на который никто не в состоянии был повлиять».

«Личные вещи отправили другими рейсами»

«В целом результаты нашей команды говорят сами за себя. Как я уже сказал в самом начале, лыжная сборная России выступила отлично. Сразу после гонки мы, тренеры и сервисёры, остались на стадионе, упаковали весь инвентарь и погрузили в машину, которая отвезла весь наш багаж в аэропорт. Правда, возвращение чуть затянулось. Наш рейс из Пекина в Москву задержали на четыре часа. Случилось это из-за огромного количества багажа у всей команды, не только у лыжной сборной.

По прилёте многие спортсмены остались без своих личных вещей – потом выяснилось, что их отправили другими рейсами. На следующий день прилетели все наши чемоданы. У всей команды от Олимпиады остались положительные эмоции, особенно у медалистов. Наверное, Китай теперь можно считать второй родиной, с учётом того, как мы там выступили. Жаль, что не получилось отметить такое выступление всем вместе из-за ограничений и проживания в разных местах. Зато сколько радости было по приезде домой при встрече с родными и близки! Сколько эмоций и воспоминаний!

Но великолепный лыжный сезон не заканчивается, и скоро вновь за работу. Впереди этапы Кубка мира, где сборная России постарается выступить столь же успешно».