С кем сыграет «Спартак» в Лиге Европы? LIVE
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Среди возможных соперников — сразу три испанских клуба, включая «Барселону».
Доброе утро, друзья. После обидного вылета «Зенита» из Лиги Европы у России остался всего один представитель в континентальных турнирах, и сегодня днём он узнает соперника по 1/8 финала. «Спартак» при жеребьёвке получит статус сеяного, но это не даёт ровным счётом никаких привилегий. Просто посмотрите, кто попал в компанию «несеяных»: испанские «Севилья», «Барселона» и «Бетис», итальянская «Аталанта», немецкий «Лейпциг», португальские «Порту» и «Брага», шотландский «Рейнджерс». Церемония жеребьёвки начнётся в швейцарском Ньоне в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мероприятия. Оставайтесь с нами.
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