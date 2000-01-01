Миллионы, ещё миллионы. Наши олимпийцы получают за медали больше, чем все привыкли считать

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Какие регионы России платят своим олимпийцам огромные деньги за медали?
Какие регионы России платят своим олимпийцам огромные деньги за медали?
Югра и Тюменская область вне конкуренции.
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За золото, серебро и бронзу российским олимпийцам выплачивают по 4, 2,5 и 1,7 млн рублей из федерального бюджета соответственно. Но в некоторых регионах России предусмотрены более щедрые призовые.
За золото, серебро и бронзу российским олимпийцам выплачивают по 4, 2,5 и 1,7 млн рублей из федерального бюджета соответственно. Но в некоторых регионах России предусмотрены более щедрые призовые.
Самые большие призовые получили спортсмены из ХМАО-Югра. Сергею Устюгову за олимпийское золото вручили сертификат на 15 млн рублей, Кристине Резцовой за серебро и бронзу – на 10 и 7 млн рублей.
Самые большие призовые получили спортсмены из ХМАО-Югра. Сергею Устюгову за олимпийское золото вручили сертификат на 15 млн рублей, Кристине Резцовой за серебро и бронзу – на 10 и 7 млн рублей.
Представители Тюменской области Татьяна Сорина и Денис Спицов получили за олимпийское золото по 10 млн рублей, Иван Якимушкин за серебро – 8 млн, Александр Логинов, выигравший бронзу, – 5 млн рублей.
Представители Тюменской области Татьяна Сорина и Денис Спицов получили за олимпийское золото по 10 млн рублей, Иван Якимушкин за серебро – 8 млн, Александр Логинов, выигравший бронзу, – 5 млн рублей.
Спортсмены из Санкт-Петербурга за золото получат 5 млн рублей, за второе место – 2,5 млн, за бронзу – 1,5 млн. Олимпийцы, занявшие с четвёртого по шестое место, получат 600, 400 и 300 тыс. рублей.
Спортсмены из Санкт-Петербурга за золото получат 5 млн рублей, за второе место – 2,5 млн, за бронзу – 1,5 млн. Олимпийцы, занявшие с четвёртого по шестое место, получат 600, 400 и 300 тыс. рублей.
В Москве олимпийским чемпионам заплатят 4 млн рублей, серебряным призёрам – 2,5 млн, обладателям бронзовых наград – 1,7 млн рублей. Всё как и на федеральном уровне.
В Москве олимпийским чемпионам заплатят 4 млн рублей, серебряным призёрам – 2,5 млн, обладателям бронзовых наград – 1,7 млн рублей. Всё как и на федеральном уровне.
В Пермском крае за победу на Олимпиаде полагается 3 млн рублей, прыгун на лыжах Евгений Климов за серебро получит 2,5 млн, а премия за бронзу – 2 млн рублей.
В Пермском крае за победу на Олимпиаде полагается 3 млн рублей, прыгун на лыжах Евгений Климов за серебро получит 2,5 млн, а премия за бронзу – 2 млн рублей.
Биатлонистки Ирина Казакевич и Светлана Миронова за серебряные награды в эстафете получили от правительства Свердловской области по 2,5 млн рублей.
Биатлонистки Ирина Казакевич и Светлана Миронова за серебряные награды в эстафете получили от правительства Свердловской области по 2,5 млн рублей.
В Башкортостане за золото Олимпиады правительство платит 2 млн рублей. За серебро – 1,5 млн, а за бронзу – 1 млн. Спортсменам, занявшим с четвёртого по восьмое место, выплатят по 200 тыс. рублей.
В Башкортостане за золото Олимпиады правительство платит 2 млн рублей. За серебро – 1,5 млн, а за бронзу – 1 млн. Спортсменам, занявшим с четвёртого по восьмое место, выплатят по 200 тыс. рублей.
Веронике Степановой, которая представляет Камчатский край, за золото Олимпиады выплатят 1 млн 165 тыс. рублей.
Веронике Степановой, которая представляет Камчатский край, за золото Олимпиады выплатят 1 млн 165 тыс. рублей.
Юлия Ступак за золото в женской эстафете получит от Республики Коми 1 млн рублей. За второе место в Республике предусмотрена выплата в 700 тыс. рублей, за третье – 500 тыс.
Юлия Ступак за золото в женской эстафете получит от Республики Коми 1 млн рублей. За второе место в Республике предусмотрена выплата в 700 тыс. рублей, за третье – 500 тыс.
Также стоит отметить, что все призёры Олимпиады получат денежный эквивалент вместо подарочных автомобилей. Чемпионы получат бонусом 8 млн рублей, серебряные призёры – 5 млн, бронзовые – 3,4.
Также стоит отметить, что все призёры Олимпиады получат денежный эквивалент вместо подарочных автомобилей. Чемпионы получат бонусом 8 млн рублей, серебряные призёры – 5 млн, бронзовые – 3,4.
Миллионы, ещё миллионы. Наши олимпийцы получают за медали больше, чем все привыкли считать
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