«Не просто соревнования, а целая жизнь». Монолог Синициной и Кацалапова об ОИ-2022

Никита: Перед поездкой в Пекин мы были настроены решительно. Для нас было важно отбросить все страхи и выдать свой максимум во что бы то ни стало. Мы сделали всё, чтобы показать достойные результаты, и, как нам кажется, у нас это получилось.

Виктория: Атмосфера Олимпийских игр сама по себе уникальна. Самые талантливые спортсмены со всего мира объединяются в одном месте и показывают свои способности. Но, будем честны, на этой Олимпиаде атмосфера была не такой праздничной из-за ковидных ограничений. Мы постоянно сдавали пцр-тесты, носили маски, выступали практически без зрителей в зале. Конечно, мы уже сталкивались с этими условиями на других соревнованиях и понимали, что нас ждёт в Пекине. Но было сложно выступать без большой аудитории. Единственное, как мы могли компенсировать это — держаться друг друга, сосредоточиться на своих прокатах и заряжаться поддержкой от нашей команды, которая приходила за нас болеть.



Никита: Когда ты приезжаешь на Олимпиаду, то не думаешь о том, нужно ли катать четыре программы или две. Мы долго готовились к этим соревнованиям и были максимально сконцентрированы для того, чтобы выдать свои программы на максимум. При этом мы всё равно старались разумно распределять своё время и давали себе возможность восстановиться между тренировочными буднями.



Виктория: У нас была сплочённая, сильная команда. Мы были в прекрасной форме и понимали, какая ответственность лежит на наших плечах. Все поддерживали друг друга и искренне верили в успех и профессионализм каждого члена сборной.

Это был тот случай, когда все соединяются в одно целое и работают как единый организм, не допуская лишних мыслей.

Никита: Я был очень рад стать капитаном нашей сборной. Любой команде нужен лидер, который поведёт её вперёд за собой, поддержит в стрессовой ситуации, даст мотивацию двигаться дальше. И здесь авторитет капитана имеет большое значение. А так как я уже не первый раз был на Олимпиаде, то постарался дать ребятам всё, что пришло ко мне с опытом. Надеюсь, у меня это получилось.



Виктория: Выступать самим и наблюдать за тем, как выступают наши сокомандники – это совершенно разные чувства. Когда ты выступаешь сам, ты полностью несёшь ответственность за всё, что делаешь, контролируешь себя, свои действия и эмоции. А когда дело доходит до сокомандников, единственное, что ты можешь делать – подбадривать и наблюдать со стороны за происходящим. Мы были уверены в ребятах, но волнение всё равно было сумасшедшее.



Никита: После объявления результатов мы испытали невероятные эмоции. В первый день все переживали из-за конкуренции с американцами, которые на тот момент лидировали. Но мы даже не думали падать духом и шли дальше, показывая всё, на что были способны. Очень приятно осознавать, что наша команда вписала свои имена в историю Олимпийских игр.

Стать первым двукратным олимпийским чемпионом в команде – это большая честь для меня. Я больше 25 лет в этом спорте и практически каждый день провожу на льду, получая от этого удовольствие. Думаю, в этой любви к своему делу и есть весь секрет того, как можно добиться титулов с приставкой «двукратный».



Конечно, мы были расстроены из-за отмены церемонии награждения. Мы честным трудом завоёвывали эти медали и заслуживали награды.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, нас не покидала уверенность в том, что справедливость должна восторжествовать.

Виктория: К тому же нам уже нужно было готовиться к личному турниру и времени на раскачку, лишние переживания совершенно не было. Мы быстро собрались с силами и пошли тренироваться. Как только нам разрешали выйти на лёд, мы не теряли ни минуты и проводили это время с пользой. А помимо этого, мы прогуливались по Олимпийской деревне, заглядывали на соревнования ребят из других видов спорта и поддерживали их.

Никита: Перед личным турниром мы адекватно оценивали ситуацию и понимали, что от нас зависит только одно — выход на лёд и катание на максимуме своих возможностей. И, как бы мы ни переживали, это никак не повлияло бы на ситуацию, разве что ухудшило бы её. Поэтому мы не позволяли себе лишних эмоций, уверенно и со знанием дела двигались вперёд.



Виктория: Нас поддерживало огромное количество человек: родные, друзья, знакомые, тренеры, болельщики и даже люди, впервые включившие трансляцию Олимпиады по телевизору. Но, что ещё важнее, мы сами были друг для друга очень важной опорой. Перед выходом на лёд держали друг друга за руки, смотрели в глаза и без слов обменивались энергией. А чувства во время прокатов даже нельзя описать словами. Представьте, что эмоции буквально выплёскиваются через край от того, какие они яркие и взрывные. Неповторимо!

Никита: Во время ожидания оценок мы чувствовали, что сделали всё, на что были способны в этот момент. И, честно говоря, не было мыслей, что результаты могут нас сильно разочаровать. Сердце всё равно бешено колотилось, но мы постепенно выдыхали и верили в лучшее в ожидании результатов.



Виктория: Когда мы поняли, что завоевали серебро, глаза наполнились слезами. Но это происходило только потому, что нас переполняли эмоции. Не верилось, что всё закончилось, что мы это сделали и на самом деле завоевали медали. Чувства, которые мы испытывали в тот момент, сложно было бы с чем-то сравнить.



Никита: Мы были очень счастливы. Да, наша пара летела в Пекин за победой, но мы понимали, что вложили в эти соревнования всю свою душу, время и силы. Мы работали до последнего, танцевали так, как не танцевали ещё никогда до этого. И это главное. Завоевание олимпийской медали можно сравнить с полётом в космос.

Это удивительное ощущение того, что ты совершил нечто невозможное и оказался там, куда попадают только избранные.

Виктория: После соревнований мы первым делом позвонили своим родителям. В своё время именно они привели нас на лёд, водили на тренировки, отпрашивали нас с уроков и посвящали нам всё своё время. Они дали старт нашей спортивной карьере, и мы во многом обязаны им тем, что имеем сейчас.



Никита: Мы получили много неожиданных поздравлений, особенно в соцсетях. Нам писали спортсмены, артисты, с которыми мы не были знакомы лично или пересекались когда-то очень давно. Было приятно, что они как зрители так высоко оценили наши прокаты. И то, что они написали нам столько тёплых слов, дорогого стоит.



Виктория: Если говорить о каких-то запоминающихся историях, то нам вспоминается жизнь спортсменов за кулисами. Мы выступали очень рано: с шести утра тренировались, а в девять уже показывали программы. Времени для того, чтобы доехать до гостиницы после тренировки, совершенно не было, и мы оставались на катке. Естественно, нам хотелось прилечь и вздремнуть, поднять ноги, чтобы разогнать кровь. Кто-то спал в коридоре, кто-то в раздевалке, а кто-то в зале для разминки. И тут мы случайно нашли комнату для массажа с лежаками. Прямо на двери писали наши фамилии, время, в которое мы там планируем быть, и «бронировали» комнату под себя. Интересное было чувство: ты лежишь в массажном кабинете и слышишь, как кто-то уже выходит на лёд и катает свою программу.



Никита: Самыми яркими моментами Олимпиады были последние секунды наших программ. Это ни с чем не сравнимая эйфория, когда звучат последние аккорды композиций, и вы понимаете, что выдали на льду всё, что могли.

Виктория: Сейчас мы не сказать что регулярно пересматриваем свои прокаты. Но поклонники нашей пары часто выкладывают ролики с кусочками олимпийских программ, и мы с удовольствием смотрим их. Думаем об этом времени с теплотой и ностальгируем. Иногда вспоминаем весь олимпийский год, включая чемпионаты России, Европы — так много разных моментов было, и приятных, и волнительных, и сложных. Даже не верится, что с Олимпиады прошёл уже целый год.



Никита: Олимпиада дарит удивительное чувство свободы. Ты попадаешь на главный спортивный старт, показываешь хороший результат, и тебе кажется, что теперь ты способен практически на всё. Это мотивирует нас трудиться дальше, доказывать себе и другим, что мы не случайно заняли такие позиции.



Спустя год мы оцениваем Олимпиаду в Пекине как опыт, который мы пожелали бы пережить каждому. На Олимпиаде случаются и взлёты, и падения, открывается огромный простор для творчества и самовыражения. Для нас это были не просто соревнования, а целая жизнь.